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150 mẫu nhí tái hiện vẻ đẹp văn hóa Việt trong không gian phố cổ Hoa Lư

Thứ Ba, 11:39, 04/08/2026
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VOV.VN - Khoảng 150 mẫu nhí trình diễn các thiết kế lấy cảm hứng từ cánh cò, rồng và hoa sen trong chương trình thời trang tổ chức tại Phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình.

Sau 9 mùa tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Vietnam Iconic Runway chính thức bước sang mùa thứ 10 với chủ đề Chắp cánh tinh hoa diễn ra tại Phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình. Chương trình kết hợp trình diễn thời trang trẻ em với âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, trong đó nhiều thiết kế khai thác hình ảnh quen thuộc của văn hóa Việt Nam.

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Các mẫu nhí trình diễn thiết kế lấy cảm hứng từ cánh cò, rồng và hoa sen.
150 mau nhi tai hien ve dep van hoa viet trong khong gian pho co hoa lu hinh anh 2

Khoảng 150 người mẫu nhí tham gia giới thiệu bốn bộ sưu tập mang những màu sắc khác nhau. Nội dung trải rộng từ hành trình trưởng thành, khám phá bản thân của trẻ em đến các biểu tượng gắn bó với đời sống và văn hóa dân tộc.

Bộ sưu tập Hành trình tinh hoa được xây dựng theo chủ đề của mùa thứ 10, hướng đến hình ảnh thế hệ trẻ trong quá trình khám phá khả năng, rèn luyện bản thân và từng bước thể hiện sự tự tin trên sân khấu.

Trong khi đó, bộ sưu tập Cò khai thác hình tượng con cò, một hình ảnh quen thuộc trong ca dao, đời sống và ký ức văn hóa của người Việt. Biểu tượng truyền thống được đưa vào trang phục trẻ em bằng cách thể hiện hiện đại, tạo sự kết nối giữa chất liệu dân gian và thời trang.

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Bộ sưu tập Mộng Mer lấy cảm hứng từ hình tượng rồng. Hình ảnh này xuất hiện như điểm nhấn xuyên suốt, thể hiện sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và cách xử lý đương đại trong thiết kế.

Bộ sưu tập Ngọc Liên lựa chọn hoa sen làm cảm hứng chính. Hình tượng hoa sen được chuyển tải qua màu sắc, phom dáng và các chi tiết trang trí, hướng đến vẻ thanh nhã, trong trẻo của trang phục dành cho trẻ em.

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Hình ảnh văn hóa Việt được thể hiện qua trang phục dành cho trẻ em.
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Việc đưa những biểu tượng như cò, rồng và hoa sen lên sàn diễn giúp các mẫu nhí tiếp cận văn hóa Việt Nam thông qua thời trang và nghệ thuật trình diễn. Bên cạnh kỹ năng catwalk, các em còn có cơ hội làm quen với những hình ảnh quen thuộc trong lịch sử, văn hóa và đời sống.

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Các mẫu nhí tự tin trình diễn trước đông đảo khán giả tại Ninh Bình.
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Sàn diễn được tổ chức trong không gian văn hóa, lịch sử của Phố cổ Hoa Lư.

Không gian Phố cổ Hoa Lư được lựa chọn làm địa điểm tổ chức, tạo sự kết nối giữa thời trang với cảnh quan, văn hóa và lịch sử của Ninh Bình. Ninh Bình được biết đến với hệ thống danh thắng, di tích lịch sử và cảnh quan tự nhiên đặc trưng. Trong đó, khu vực Hoa Lư gắn với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Cố đô. Đây cũng là điểm đến thứ 10 trong hành trình của chương trình, sau Cao Bằng, Hạ Long, Lạng Sơn, Đà Lạt, Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đắk Lắk và Nha Trang. 

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150 mau nhi tai hien ve dep van hoa viet trong khong gian pho co hoa lu hinh anh 10

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu hình ảnh Ninh Bình đến với khán giả, đặc biệt là các gia đình và thế hệ trẻ tham gia chương trình. Các hoạt động truyền thông và trải nghiệm trong khuôn khổ sự kiện cũng hướng đến việc tăng cường kết nối giữa nghệ thuật, thời trang và quảng bá hình ảnh điểm đến.

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Lương Thùy Linh, Ý Nhi làm vedette trên sàn diễn phủ 4 tấn lúa

VOV.VN - Hơn 50 hoa hậu, á hậu, nam vương cùng 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 đã góp mặt tại Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) Season 15. Trên sân khấu được phủ khoảng 4 tấn lúa thật. Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi cùng nhiều người đẹp đảm nhận vai trò vedette, thu hút sự chú ý của khán giả.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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