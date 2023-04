Diễn viên Diễm My, Lan Ngọc diện tông xuyệt tông đen gây chú ý trên đường phố Sydney

Diễn viên Diễm My có dịp gặp gỡ NTK Đỗ Mạnh Cường, diễn viên Lan Ngọc, diễn viên - người mẫu Lê Xuân Tiền, doanh nhân Huy Cận và một số người thân, bạn bè tại Sydney. Diễn viên Diễm My là một trong những khách mời đặc biệt của show diễn SIXDO Exclusive, diễn ra ngày 22/4 tới tại Đại học Sydney, trường đại học lâu đời nhất nước Australia với tuổi đời hơn 170 năm. Đây cũng là show diễn thời trang đầu tiên diễn ra trong khuôn viên ngôi trường rộng hơn 72 hecta này.

NTK Đỗ Mạnh Cường chụp ảnh cùng diễn viên Diễm My và diễn viên Lan Ngọc tại QVB, Sydney. Nguồn: Huy Nguyễn

Diễn viên Diễm My diện trang phục màu đen, phối áo khoác lông, phụ kiện Chanel, mang túi Prada size. Diễn viên Diễm My đồng hành cùng NTK Đỗ Mạnh Cường hơn chục năm qua. Chị hầu như ít nhận lời tham gia các sự kiện giải trí, nhưng với NTK họ Đỗ thì không bao giờ nói không. Không chỉ với các show diễn tại Việt Nam, Diễm My còn đồng hành với NTK Đỗ Mạnh Cường ở các show từng được tổ chức ở nước ngoài như: La vie en rose (Beverly Hills, Mỹ, 2015), Back to nature (Sydney, 2019).

Diễn viên Diễm My cho biết sau khi dự show lần này của NTK họ Đỗ, chị phải chuẩn bị để sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con gái. “Thời gian có hạn hẹp và khá bận rộn, nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp để có mặt ở những cột mốc mới trong sự nghiệp của Đỗ Mạnh Cường. Việc sẵn sàng vì một ai đó, cũng nói thay hết tình cảm mà chúng ta dành cho họ. Trong hơn chục năm qua, Đỗ Mạnh Cường đã góp phần khá lớn để tạo nên dấu ấn trong phong cách của tôi. Ngoài thời trang, Đỗ Mạnh Cường còn truyền cho riêng tôi vẻ đẹp của một trái tim nhân hậu, rộng mở”, diễn viên Diễm My chia sẻ.

NTK Đỗ Mạnh Cường chụp ảnh cùng diễn viên Diễm My và diễn viên Lan Ngọc và một số khách mời, người mẫu bên ngoài tòa nhà QVB, Sydney. Nguồn Huy Nguyễn

Xuất hiện trên đường phố Sydney, diễn viên Diễm My thu hút mọi ánh nhìn. Nữ diễn viên cho biết chị vẫn trung thành với phong cách quen thuộc. Trong những chuyến đi xa, chị chọn trang phục phù hợp với phong cách, có những ưu điểm trong chất liệu để giảm thiểu tối đa hoặc không nhăn, không nhàu để việc ăn mặc thoải mái hơn.

Diễn viên Diễm My cho biết thêm vì đồng hành xuyên suốt nên chị hiểu hết áp lực của NTK họ Đỗ trước những show diễn lớn. “Hầu như Đỗ Mạnh Cường lúc nào cũng trong guồng xoay của công việc để mong những điều tốt nhất. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm Đỗ Mạnh Cường bớt đi sự quan tâm, chăm chút cho những người xung quanh. Mặc như thế nào, kết hợp phụ kiện ra sao, Đỗ Mạnh Cường đều một tay chăm chút, kỹ đến từng chi tiết. Và khi thấy mọi người được đẹp, chỉn chu, cũng là lúc Đỗ Mạnh Cường hạnh phúc nhất, dẫu đang trong muôn mối bộn bề. Cái đẹp của thời trang ai cũng thấy, nhưng có những vẻ đẹp phía sau tất cả, không phải ai cũng dễ nhìn thấy”, Diễm My nói thêm.

Diễn viên Lan Ngọc cuốn hút trong trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường. Nguồn: Huy Nguyễn

Diễn viên Diễm My đến Sydney vào ngày 17/4. Ngày hôm nay (19/4), một đoàn gồm các ngôi sao, người mẫu, ê-kíp từ Việt Nam sẽ sang Australia để chuẩn bị cho show diễn SIXDO. Diễn viên Diễm My cho biết chị háo hức chờ đón show diễn, bởi những sáng tạo mới của Đỗ Mạnh Cường, cũng như tinh thần, tài năng của người Việt sẽ toả sáng trên đất khách.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc diện đầm cúp ngực, bằng vải gấm, mang giày platform thời thượng. Nữ diễn viên là “nàng thơ” của thương hiệu SIXDO. Lan Ngọc cũng đến Sydney sớm để hoàn thành một số công việc với ê-kíp của Đỗ Mạnh Cường, trước thềm show diễn. Trong khi đó, Lê Xuân Tiền diện “cây đen” trẻ trung.

Tại đây, Diễm My cũng gặp gỡ một số người quen sống tại Mỹ, Australia… Trong đó, fashionista U60 Madam Quân đến từ Mỹ là người có phong cách khá ấn tượng khiến diễn viên Diễm My thích thú. “Hình ảnh chị ấy truyền cảm hứng cho chúng tôi rất nhiều. Bạn là ai, chiều cao, vóc dáng, tuổi tác ra sao không quan trọng. Miễn rằng bạn tự tin và biết tạo nên phong cách, dấu ấn sẽ luôn toả sáng. Phụ nữ sẽ luôn được quyền đẹp và yêu thương mình, miễn bạn lựa chọn điều đó”, Diễm My chia sẻ./.