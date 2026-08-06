“Ngọc Nữ Trời Nam”- bộ sưu tập thời trang ấn tượng của NTK trẻ Đỗ Quang Trường

BST thời trang “Ngọc Nữ Trời Nam” là câu chuyện về vẻ đẹp bình dị nhưng bền bỉ của con người và thiên nhiên. Thông qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại, bộ sưu tập không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn truyền tải khát vọng đưa bản sắc Việt đến gần hơn với công chúng và bạn bè quốc tế.

Tại Global Fashion Week All Stars 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 31/7 đến 2/8/2026, bộ sưu tập “Ngọc Nữ Trời Nam” của Đỗ Quang Trường đã ghi được dấu ấn tốt đẹp, bởi mang đậm hơi thở văn hóa Việt Nam và được thể hiện qua góc nhìn thời trang đương đại.

Bộ sưu tập thời trang "Ngọc Nữ Trời Nam" lấy cảm hứng từ hạt lúa, cánh đồng quê với gam màu đặc trưng

"Ngọc Nữ Trời Nam" lấy cảm hứng từ hạt lúa, cánh đồng quê và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam

NTK trẻ Đỗ Quang Trường dành rất nhiều tâm huyết cho bộ sưu tập

NTK trẻ Đỗ Quang Trường (bên phải)

NTK trẻ Đỗ Quang Trường sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang, Khoa Thiết kế Sáng tạo, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội (HITU).

Dự định của Đỗ Quang Trường là trong thời gian tới tiếp tục đem những giá trị văn hoá truyền thống vào những thiết kế của mình, chinh phục thị trường thời trang dạ hội, trình diễn.