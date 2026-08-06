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“Ngọc Nữ Trời Nam”- bộ sưu tập thời trang ấn tượng của NTK trẻ Đỗ Quang Trường

Thứ Năm, 12:08, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ sưu tập thời trang “Ngọc Nữ Trời Nam” của NTK trẻ Đỗ Quang Trường lấy cảm hứng từ hạt lúa, cánh đồng quê và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam

BST thời trang “Ngọc Nữ Trời Nam” là câu chuyện về vẻ đẹp bình dị nhưng bền bỉ của con người và thiên nhiên. Thông qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại, bộ sưu tập không chỉ tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn truyền tải khát vọng đưa bản sắc Việt đến gần hơn với công chúng và bạn bè quốc tế.

Tại Global Fashion Week All Stars 2026  diễn ra tại Hà Nội  từ ngày 31/7 đến 2/8/2026, bộ sưu tập “Ngọc Nữ Trời Nam” của Đỗ Quang Trường đã ghi được dấu ấn tốt đẹp, bởi mang đậm hơi thở văn hóa Việt Nam và được thể hiện qua góc nhìn thời trang đương đại.

ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 1
Bộ sưu tập thời trang "Ngọc Nữ Trời Nam" lấy cảm hứng từ hạt lúa, cánh đồng quê với gam màu đặc trưng
ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 2
"Ngọc Nữ Trời Nam" lấy cảm hứng từ hạt lúa, cánh đồng quê và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam
ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 3
ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 4
NTK trẻ Đỗ Quang Trường dành rất nhiều tâm huyết cho bộ sưu tập
ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 5
ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 6
ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 7
ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 8
ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 9
ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 10
ngoc nu troi nam - bo suu tap thoi trang an tuong cua ntk tre Do quang truong hinh anh 11
NTK trẻ Đỗ Quang Trường (bên phải)

NTK trẻ Đỗ Quang Trường sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang, Khoa Thiết kế Sáng tạo, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội (HITU).

Dự định của Đỗ Quang Trường là trong thời gian tới tiếp tục đem những giá trị văn hoá truyền thống vào những thiết kế của mình, chinh phục thị trường thời trang dạ hội, trình diễn.

thoitrang4a1.jpeg

Non sắc - bộ sưu tập thời trang của 3 NTK trẻ lấy cảm hứng từ nón lá và lúa nước

VOV.VN - Bộ sưu tập thời trang “Non sắc” được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá kết hợp với vẻ đẹp của đồng lúa nước Việt Nam. Những bộ trang phục mộc mạc, gần gũi và đậm nét truyền thống; đồng thời được pha trộn với tinh thần hiện đại trong cách xây dựng phom dáng và xử lý chất liệu

PV/VOV.VN
ảnh: NVCC
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