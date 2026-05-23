Non sắc - bộ sưu tập thời trang của 3 NTK trẻ lấy cảm hứng từ nón lá và lúa nước

Bộ sưu tập “Non sắc” là sự kết hợp của ba nhà thiết kế trẻ: Lê Văn Việt, Lê Hoàng Gia Khanh, Đỗ Quang Trường, sinh viên năm cuối ngành Thiết kế Thời trang, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội. Vì có chung phong cách thiết kế, tư duy thẩm mỹ và cảm nhận về trang phục nên cả ba đã quyết định hợp tác để cùng tạo nên bộ sưu tập này.

Thông qua bộ sưu tập, nhóm thiết kế mong muốn tôn vinh vẻ đẹp, hình ảnh người lao động nơi đồng ruộng quê hương Việt Nam và sự mềm mại, thanh lịch của thời trang mang hơi thở đương đại. Những gam màu nâu, vàng lúa và nâu đất được sử dụng để tạo nên cảm giác ấm áp, tự nhiên nhưng vẫn hiện đại.

BST “Non sắc” được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc nón lá kết hợp với vẻ đẹp của lúa nước

BST là sản phẩm thực hành trong chương trình học của 3 NTK sinh viên

Màu của nón lá, lúa và đồng ruộng là gam màu chủ đạo của BST "Non sắc"

Chiếc nón lá được cách điệu

Lê Văn Việt, Lê Hoàng Gia Khanh, Đỗ Quang Trường đều mong muốn trong tương lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án mới. Nhóm hy vọng có thể góp phần phát triển cộng đồng sáng tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang.

3 NTK trẻ Lê Văn Việt, Lê Hoàng Gia Khanh, Đỗ Quang Trường (đứng thứ 3,4,5 từ phải sang)

Hiện tại cả ba vẫn đang là sinh viên năm cuối nên mỗi người đều phải thực hiện bộ sưu tập riêng để hoàn thành đồ án và khóa luận tốt nghiệp. Dù vậy, cả nhóm vẫn mong sau này sẽ có thêm cơ hội hợp tác vì cả ba rất hiểu nhau, có định hướng sáng tạo và gu thẩm mỹ khá giống nhau.

Về phong cách thiết kế, nhóm yêu thích những mẫu thời trang có tính ứng dụng trong thực tế nhưng vẫn giữ được yếu tố nghệ thuật và dấu ấn trình diễn. Các thiết kế không chỉ phù hợp để xuất hiện trên sân khấu mà còn có thể phát triển theo hướng ứng dụng trong đời sống hiện đại.