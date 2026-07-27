Tiến Lộc: Vợ không ghen khi tôi quay cảnh nóng hay hôn "tiểu tam" trên phim

Sau vai diễn Trịnh Văn Khắc trong bộ phim chính luận Lằn ranh, Tiến Lộc tiếp tục gây chú ý với vai Dương trong Dưới ô cửa sáng đèn – nhân vật nhận về không ít "gạch đá" vì câu chuyện ngoại tình. Sinh năm 1986, nam diễn viên vốn là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng qua hàng loạt dự án nổi bật như Về nhà đi con, 11 tháng 5 ngày, Chạm tay vào nỗi nhớ... Thường xuyên đảm nhận những vai diễn có tâm lý phức tạp, Tiến Lộc đã có những chia sẻ cởi mở về bí quyết giữ lửa hôn nhân cùng phản ứng thật sự của bà xã khi anh liên tục hóa thân thành "trai đểu" trên màn ảnh.

Diễn viên Tiến Lộc

Vui vì vai diễn bị... "ném đá"

PV: Vai Dương trong Dưới ô cửa sáng đèn khiến khán giả "ném đá" dữ dội vì ngoại tình và vô tâm với vợ. Anh có thường xuyên đọc những bình luận đó không?

Tiến Lộc: Tôi thường xuyên đọc các bình luận và cảm thấy… vui. Nói thật là ban đầu tôi không nghĩ một vai diễn nhỏ, gần như không được xuất hiện trên poster phim lại được khán giả chú ý nhiều đến thế. Có thể coi đây là một thành công của người diễn viên. Vai diễn này các chị em đặc biệt không thích một chút nào (cười).

Gạch đá khán giả ném đủ để tôi xây cả một tòa lâu đài, thậm chí xây khắp Việt Nam luôn (cười). Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những bình luận khiếm nhã động chạm quá sâu vào đời sống riêng tư ngoài đời thì mình cũng có chút chạnh lòng. Tôi chỉ mong khán giả bóc tách rõ ràng đâu là phim, đâu là cuộc sống bên ngoài. Nhiều khi mọi người hay mặc định nghệ sĩ, diễn viên ngoài đời chắc cũng phóng khoáng hay thế này thế khác, vô hình trung tạo thành một ấn tượng cố định trong đầu.

Tiến Lộc trong phim Dưới ô cửa sáng đèn

PV: Anh nhìn nhận tâm lý nhân vật Dương như thế nào? Lý do gì khiến Dương quyết định ngoại tình?

Tiến Lộc: Dương không phải người sống dễ dãi hay bản chất tha hóa từ đầu. Anh ta làm việc ở viện nghiên cứu, sống khép kín và chịu nhiều áp lực khi lép vế hơn vợ về kinh tế. Hai vợ chồng lại chưa có con để chia sẻ, sự chăm sóc của Dương ở nhà không được đáp lại. Anh ta cũng không có sự kết nối với gia đình vợ. Đến chăm bố vợ thì làm gì ông cũng không ưng, không thích. Tất cả những điều đó như những nhát kéo cắt dần sợi dây liên kết giữa hai vợ chồng.

Khi gặp Trang – một cô gái rơi vào bi kịch mất hết gia đình – sự quan tâm của Dương được đón nhận chân thành. Xét về mặt diễn biến tâm lý, việc Dương dành tình cảm cho Trang là điều hoàn toàn có thể xảy ra ngoài đời thực dù đứng ở góc độ khán giả là không thể chấp nhận.

PV: Dạo gần đây anh thường đóng các dạng vai "sở khanh", "người yêu cũ đáng ghét" hay "người đàn ông ngoại tình". Có khi nào anh tự hỏi vì sao đạo diễn cứ cho mình đóng “trai đểu”?

Tiến Lộc: Ngày xưa khi đã đóng quá nhiều vai chính diện, chính tôi đã chủ động xin các đạo diễn cho thử sức làm vai phản diện xem thế nào. Thực ra tôi đóng đủ các thể loại vai: từ công an, tội phạm kinh tế, tội phạm xã hội đến những vai tâm lý nặng nề.

Khi đạo diễn giao vai, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đọc kịch bản và cố gắng làm sao cho các vai diễn không bị trùng lặp. Mình phải nhập vai, dùng khả năng diễn xuất để mang lại cảm xúc chân thật nhất cho khán giả. Tôi không nghĩ đạo diễn nhìn thấy điều gì quá đặc biệt, nhưng đúng như mọi người nhận xét, gương mặt tôi có sự phản chiếu – nhìn bên ngoài đôi khi không đoán được câu chuyện bên trong. Có những vai diễn lời thoại rất láo, nhưng nhân vật càng tỏ ra lịch sự bao nhiêu thì lời thoại lại càng nặng bấy nhiêu. Tôi thấy đó là một điểm thú vị khi thể hiện nhân vật.

Tôi chưa bao giờ sợ bị đóng khung vào bất kỳ dạng vai nào. Mỗi vai diễn dù có nét tương đồng thì câu chuyện, diễn biến tâm lý nhân vật vẫn hoàn toàn khác nhau. Sự "đểu" cũng có muôn vàn kiểu đểu khác nhau. Khi đạo diễn tin tưởng giao vai thì tôi luôn cố gắng hết sức để thể hiện tốt nhất.

"Bố bỉm sữa" nghiện con ở tuổi 40

PV: Gia đình anh vừa đón thêm em bé. Cuộc sống của anh thay đổi ra sao khi trở thành ông bố bỉm sữa một lần nữa?

Tiến Lộc: Thay đổi khủng khiếp luôn! Có lẽ đến độ tuổi này rồi, tôi gạt bỏ nhiều thứ khác để dành trọn thời gian cho gia đình. Đi làm về là chỉ muốn chơi với con, mọi sinh hoạt đều xoay quanh bé. Bạn lớn nhà tôi sinh đúng đợt dịch 2019, đến bé này là cách 7 năm sau mới sinh. Sau 7 năm, gần như tôi quên mất cả cách chăm con, lại phải học lại từ đầu: thức đêm, chia sẻ việc chăm con với vợ. Nhưng nó vui và hạnh phúc lắm. Ở tuổi này có thêm thành viên mới, nhìn bé xíu chăm cực kỳ thích.

PV: Lịch quay phim và lịch tập tại Nhà hát của anh rất bận rộn. Anh hỗ trợ bà xã chăm con nhỏ như thế nào?

Tiến Lộc: Tôi nghĩ bây giờ việc chăm con cũng đơn giản hơn ngày xưa rất nhiều vì có nhiều công cụ, máy móc hỗ trợ từ việc ăn đến ngủ. Tuy nhiên, có những hôm đi làm về rất khuya, mệt lử rồi, nhưng trẻ sơ sinh đêm nào cũng dậy 2-3 lần đòi ăn theo cữ. Nghe thấy tiếng con khóc là tôi tự bật dậy chăm con ngay, không cần vợ phải bảo hay bắt buộc.

Rất nhiều bà mẹ chăm con nhỏ dễ rơi vào trạng thái stress, trầm cảm. Nhiều khi bế dỗ thế nào con vẫn khóc, cho ăn không ăn, áp lực khủng khiếp lắm. Tôi là nam giới nhảy vào phụ còn thấy stress, huống chi là người vợ ở nhà 24/24. Cho nên sự đồng hành, chia sẻ của người chồng – dù đôi khi không giúp được trọn vẹn 100% – sẽ giúp giải tỏa rất nhiều áp lực tâm lý cho bà xã.

PV: Anh có phải là một ông bố "nghiện con"?

Tiến Lộc: Nghiện chứ! Ví dụ đi làm xa vài ngày là tôi phải mang theo cái khăn của con đi để ngửi, suốt ngày hít hà cho đỡ nhớ. Hôm nào đi làm nửa buổi là tranh thủ xong việc về nhà ôm rịt lấy con ngay. Tôi rất thích và yêu trẻ con, kể cả trẻ con hàng xóm sang chơi tôi cũng rất quý.

PV: Công việc bận rộn lại có con nhỏ, anh và bà xã giữ sự kết nối tình cảm như thế nào?

Tiến Lộc: Chúng tôi kết nối gần như liên tục. Cứ rảnh ra hoặc ngồi trên xe đi làm là tôi bật điện thoại lên nhắn tin, gọi điện cho vợ. Mọi người hay hỏi sao gọi nhiều thế, tôi bảo đơn giản là vì thích thôi (cười). Nó giống như một thói quen. Đây là sự chủ động hoàn toàn từ hai phía chứ không ai ép buộc hay cảm thấy bị mất tự do cá nhân. Việc trò chuyện thường xuyên giúp giải tỏa stress cho bà xã rất nhiều. Từ khi có con nhỏ, tôi cũng tự hạn chế nhậu nhẹt với bạn bè. Vì về nhà có mùi rượu bia lại phải sang phòng khác ngủ, mà nhớ con không chịu được nên thôi tốt nhất là hạn chế.

Vợ rất hiểu và tin tưởng công việc của tôi

PV: Thường xuyên gắn kết với nhau, có khi nào hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn? Anh và bà xã giải quyết như thế nào?

Tiến Lộc: Gia đình nào cũng có lúc xô bát xô đũa. Phụ nữ thường muốn giải quyết ngay, còn đàn ông muốn "nói ít hiểu nhiều". Nếu lúc đó đối phương chưa hiểu, tôi chọn cách im lặng, chờ lúc cả hai vui vẻ mới ôn tồn giải thích. Lần hai vợ chồng giận nhau lâu nhất cũng chỉ khoảng 1-2 ngày.

PV: Sau một lần đổ vỡ, anh nhìn nhận những mâu thuẫn trong hôn nhân khác đi như thế nào?

Tiến Lộc: Khác rất nhiều chứ. Không ai mong muốn đổ vỡ xảy ra cả. Nhưng như tôi đã nói, mọi chuyện xảy ra đều là cái duyên. Tôi coi mọi thứ nhẹ nhàng để sống tích cực hơn. Sau những biến cố, ai rồi cũng sẽ trưởng thành.

PV: Điều gì ở bà xã khiến anh cảm thấy mình đã lựa chọn đúng khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai? Hai người có "giao kèo" gì trước khi về chung một nhà?

Tiến Lộc: Vợ tôi là người rất tốt và thẳng tính. Tất cả mọi thứ cô ấy đều rõ ràng, minh bạch – đó là điều tôi cực kỳ thích. Mặc dù thẳng thắn đôi khi chịu thiệt thòi hoặc dễ mất lòng, nhưng tôi thấy hai vợ chồng rất hợp nhau ở điểm này. Hơn nữa, cô ấy biết chăm lo cho gia đình và chia sẻ với tôi trong mọi việc. Vợ chồng đến với nhau như hai bánh răng khớp lại, không phải giống hệt tính nết mới hợp mà là sự bù trừ cho nhau.

Chúng tôi không có bất kỳ giao kèo áp đặt nào trước khi cưới cả. Mọi thứ diễn ra tự nhiên theo từng giai đoạn cuộc sống, có vấn đề gì hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Cảnh hôn "tiểu tam" trên phim

PV: Bà xã phản ứng thế nào khi xem những cảnh quay thân mật hay cảnh hôn "tiểu tam" của anh trên phim?

Tiến Lộc: Với người bình thường, việc thấy chồng ôm hôn người phụ nữ khác có thể là điều gì đó rất khủng khiếp. Nhưng vợ tôi rất hiểu công việc của chồng. Cô ấy còn là người nhận định rất khách quan, phân tích tâm lý nhân vật giúp tôi hoàn thiện vai diễn tốt hơn. Khi nhận kịch bản, tôi không cần phải xin phép hay trao đổi lại vì cô ấy hiểu đó thuần túy là công việc, không phải cảm xúc nam nữ cá nhân. Kể cả phim có cảnh nóng cũng rất bình thường. Ranh giới giữa công việc và đời sống thực tế rất rõ ràng và tôi đã làm cho vợ hoàn toàn tin tưởng điều đó.

Không đặt ra mục tiêu bắt buộc là phải có nhà to, xe sang

PV: Nhiều người nghĩ diễn viên phim giờ vàng có thu nhập rất cao và cuộc sống rất "dễ thở". Thực tế thu nhập của anh hiện tại ra sao?

Tiến Lộc: Nói thật là thu nhập từ phim hiện tại rất thấp, tôi đang... rất nghèo (cười). Cát-xê quay phim đôi khi không đủ chi trả cho tiền trang phục và di chuyển. Sau khi có thêm em bé, tôi phải cắt giảm tất cả những khoản chi tiêu không thực sự cần thiết, đồng thời làm thêm các công việc bên ngoài để trang trải cuộc sống.

Gánh nặng tài chính của người đàn ông là những điều rất thầm lặng mà đôi khi phụ nữ hay người ngoài không nhìn thấy hết được. Áp lực ra ngoài bươn chải kiếm tiền lo cho gia đình là trách nhiệm tự nhiên. Nhất là khi nhà có hai con trai, áp lực tích lũy nhà cửa, lo cho các con có điều kiện sống tốt nhất luôn là ưu tiên hàng đầu.

PV: Khán giả thường nghĩ nghệ sĩ nổi tiếng sẽ đi xe sang, ở nhà đẹp. Anh nhìn nhận thế nào về quan niệm thành công phải gắn liền với tài sản lớn?

Tiến Lộc: Những nghệ sĩ đi xe sang, ở nhà đẹp là những người cực kỳ giỏi và có tư duy kinh doanh rất tốt. Họ biết tận dụng hình ảnh để làm kinh doanh hoặc đầu tư các lĩnh vực khác. Mình rất trân trọng và cũng phải học hỏi, cố gắng để làm được như họ vì đó là thành quả lao động chính đáng.

Thực tế phải chia sẻ thật là còn rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam đang sống rất khó khăn. Tôi chỉ hi vọng đến một thời điểm nào đó, cát-xê của diễn viên đủ cao để nghệ sĩ sống tốt hoàn toàn bằng nghề, tập trung 100% tâm trí cho vai diễn mà không phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền.

PV: Đến mốc 40 hay 50 tuổi, anh có đặt ra cho mình những cột mốc mục tiêu cụ thể về nhà cửa, xe cộ hay tài sản tích lũy không?

Tiến Lộc: Tôi không đặt ra quy chuẩn bắt buộc là phải có nhà to, xe sang ở mốc tuổi nào. Có thể do tính cách người nghệ sĩ bay bổng một chút. Tôi quan trọng việc mình sống hạnh phúc, bản thân cảm thấy vui và gia đình êm ấm là đủ.

Tất nhiên, mình luôn tự dặn lòng phải cố gắng nỗ lực làm tốt nhất công việc mỗi ngày để hướng tới những điều tốt đẹp hơn cho gia đình, nhưng không tự tạo áp lực nặng nề bằng các con số.

PV: Xin cảm ơn anh!