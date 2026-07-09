Nam diễn viên cứ đóng phim là vào vai đáng ghét, khán giả xem đến đâu tức đến đó

Nhân vật Hoàng trong Dưới ô cửa sáng đèn đang trở thành cái tên khiến nhiều khán giả truyền hình bức xúc. Lừa tình Vân (Ngọc Huyền), chối bỏ trách nhiệm khi cô mang thai, rồi tiếp tục đánh cắp 15 chỉ vàng của Sinh (Quang Sự), Hoàng liên tục đẩy các nhân vật khác vào bi kịch. Trên mạng xã hội, không ít người thừa nhận họ "nóng máu" mỗi khi nhân vật này xuất hiện.

Mạnh Hưng tiếp tục gây chú ý với vai Hoàng trong "Dưới ô cửa sáng đèn", nhân vật khiến khán giả bức xúc vì loạt hành động sở khanh và thực dụng (ảnh: Chụp màn hình).

Điều thú vị là phản ứng ấy không còn quá xa lạ với Mạnh Hưng. Nhiều năm qua, nam diễn viên gần như đã trở thành gương mặt quen thuộc của những vai diễn khiến khán giả "ghét cay ghét đắng". Mỗi lần anh xuất hiện trên màn ảnh, người xem dường như mặc định sẽ gặp một nhân vật nhiều toan tính, ích kỷ hoặc mang những góc tối trong tính cách.

(ảnh: Chụp màn hình)

Không phải ngẫu nhiên Mạnh Hưng thường được các đạo diễn lựa chọn cho dạng vai này. Thế mạnh của anh nằm ở lối diễn tiết chế, không tạo phản diện bằng những màn quát tháo hay biểu cảm cường điệu. Thay vào đó, nhân vật được khắc họa qua ánh mắt, cách nói chuyện, nhịp ngắt câu hay những cử chỉ rất nhỏ. Chính sự đời thường ấy khiến khán giả dễ liên tưởng đến những con người ngoài thực tế và vì thế cũng dễ bực bội hơn.

Hoàng trong "Dưới ô cửa sáng đèn" là một ví dụ. Sự sở khanh của nhân vật không chỉ nằm ở việc lừa dối người yêu hay trốn tránh trách nhiệm, mà còn ở thái độ luôn tìm cách biện minh, đổ lỗi và phủi sạch phần sai về mình. Càng bình thản, Hoàng càng khiến người xem khó chấp nhận.

Đó cũng là màu sắc từng xuất hiện ở nhiều nhân vật Mạnh Hưng đảm nhận trước đây, nhưng không theo một công thức lặp lại.

(ảnh: Chụp màn hình)

(ảnh: Chụp màn hình)

Đạt trong "Dưới bóng cây hạnh phúc" không phải tội phạm hay kẻ lừa đảo. Nhân vật này lại khiến khán giả bức xúc bởi kiểu người chồng gia trưởng, xem sự hy sinh của vợ là điều hiển nhiên và luôn cho rằng mình đúng. Những mâu thuẫn rất gần với đời sống khiến vai diễn nhận được nhiều tranh luận trong thời điểm bộ phim phát sóng.

Trong "Hôn nhân trong ngõ hẹp", Công Danh là người đàn ông nhiều lần phản bội hôn nhân. Đến Hướng dương ngược nắng, Mạnh Hưng tiếp tục xuất hiện với hình ảnh Hải "bóng" - một gã đàn ông bóng bẩy, chuyên lợi dụng phụ nữ để trục lợi. Còn ở Mùa hoa tìm lại, anh hóa thân thành Khắc Hoàn, người chồng thực dụng, xu nịnh, sẵn sàng đánh đổi lòng tự trọng để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Điểm chung của những nhân vật này là đều có nhiều khiếm khuyết về đạo đức và tính cách, nhưng mỗi người lại mang một kiểu "đáng ghét" khác nhau. Có người khiến khán giả khó chịu vì sự gia trưởng, có người vì thói trăng hoa, có người vì sự cơ hội hay giả tạo. Chính sự khác biệt đó giúp Mạnh Hưng không bị lặp lại dù nhiều năm gắn bó với tuyến vai phản diện.

Mạnh Hưng trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" (ảnh: Chụp màn hình)

Việc liên tục được giao các vai "đểu", "hãm" hay thực dụng cũng khiến Mạnh Hưng trở thành một trong những gương mặt phản diện quen thuộc của phim truyền hình Việt. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết anh chưa bao giờ xem đó là áp lực, mà ngược lại là động lực để tìm kiếm sự khác biệt trong mỗi lần hóa thân.

Mạnh Hưng từng chia sẻ với VOV.VN: "Với mỗi vai diễn đặc biệt, đó đều là thử thách để diễn viên vượt qua và làm sao để tạo sự khác biệt so với các vai diễn trước đó. Mọi người thường nghĩ, làm vai phản diện khán giả sẽ không yêu thích. Nhưng đối với tôi, bất kể vai diễn nào được mời, tôi đều hết sức trân trọng. Tất cả các vai diễn của tôi trước đó đều là vai phản diện. Nhưng tôi đều rất trân quý bởi đó chính là động lực để tôi đầu tư vào mỗi vai diễn".

Nam diễn viên cũng thừa nhận bản thân từng không tránh khỏi cảm giác buồn khi mới bước chân vào nghề và nhận những phản ứng gay gắt từ khán giả.

"Trước kia, khi mới ra trường, tôi từng đóng vai phản diện trong phim 'Khi đàn ông góa vợ bật khóc' và nhận được rất nhiều phản hồi từ khán giả. Ban đầu khi đọc được những bình luận đó, tôi thấy rất buồn, khi mình đã cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn chỉn chu. Tuy nhiên về sau, tôi nhận ra đó đơn thuần chỉ là cảm xúc người xem. Khán giả có thể ghét nhân vật trong phim và ghét lây sang mình, nên mình không thể trách họ".

Từ Đạt, Hải "bóng", Khắc Hoàn đến Hoàng, các nhân vật của Mạnh Hưng đều để lại nhiều tranh luận (ảnh: Chụp màn hình)

Sau nhiều năm gắn bó với những vai phản diện, Mạnh Hưng vẫn cho thấy khả năng tạo dấu ấn ở mỗi lần xuất hiện. Từ những gã sở khanh, người chồng gia trưởng đến kẻ cơ hội, xu nịnh, các nhân vật của anh đều khiến khán giả tranh cãi và bức xúc. Chính điều đó cũng phần nào cho thấy sức nặng trong diễn xuất của nam diễn viên khi liên tục tạo được những vai diễn khiến người xem nhớ, dù là bằng sự yêu mến hay... ghét bỏ.