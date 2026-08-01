Trương Bá Chi phủ nhận tin đồn bị “phong sát”, tiết lộ lý do thật sự gây bất ngờ

Ngày 31/7, trang Line Today gây xôn xao dư luận sau khi đăng tải bài báo cho rằng Trương Bá Chi đã bị cấm vận vĩnh viễn khỏi ngành điện ảnh sau mâu thuẫn nghiêm trọng với ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường và vợ là Trần Lam. Thông tin này càng được lan truyền rộng rãi bởi Trương Bá Chi hầu như không xuất hiện trong các bộ phim suốt thập kỷ qua. Kể từ khi đóng vai chính trong phim Out of Control năm 2016, nữ diễn viên này gần như biến mất khỏi màn ảnh rộng, khán giả chỉ thỉnh thoảng thấy cô trên các chương trình truyền hình thực tế và tạp kỹ.

Nữ diễn viên Trương Bá Chi. (Ảnh: Line Today)

Sự tương phản rõ rệt giữa sự nghiệp điện ảnh từng rất thành công và sự biến mất đột ngột của cô đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong nhiều năm. Vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Trương Bá Chi thường đóng 5 hoặc 6 phim mỗi năm. Sự biến mất đột ngột của cô khỏi màn ảnh rộng khiến nhiều người hâm mộ tự hỏi liệu cô có bị âm thầm cấm hoạt động trong ngành hay không. Kết hợp với mâu thuẫn nổi tiếng của cô với Hướng Hoa Cường và vợ là Trần Lam, nhiều phương tiện truyền thông và người dùng mạng kết luận rằng cô đã mất đi sự ưu ái sau khi xúc phạm một trong những nhân vật giải trí có ảnh hưởng nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Năm 2015, cặp đôi này được cho là đã loại Trương Bá Chi khỏi dàn diễn viên của bộ phim “Liên minh thần thánh” sau khi cáo buộc cô đưa ra những yêu cầu vô lý và có thái độ thiếu chuyên nghiệp. Hướng Hoa Cường công khai tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với cô nữa, trong khi Trần Lam chỉ trích nữ diễn viên rằng: “Cô ấy có vấn đề về nhân cách. Chúng ta không thể tiếp tục dung thứ hay ủng hộ Trương Bá Chi nữa”.

Hướng Hoa Cường và vợ Trần Lam. (Ảnh: Line Today)

Giữa những tin đồn mới lại rộ lên, Trương Bá Chi cuối cùng đã lên tiếng về những lời cáo buộc. Nữ diễn viên kiên quyết phủ nhận các báo cáo cho rằng cô đã bị đưa vào danh sách đen vĩnh viễn vì mâu thuẫn với cặp đôi quyền lực nhất trong làng giải trí. Cô thừa nhận rằng những tin đồn đã gây áp lực tinh thần rất lớn lên cô trong những năm qua, và nói thêm: “Chỉ có tôi mới biết sự thật thực sự là gì”.

Khi được hỏi về kế hoạch trở lại đóng phim, Trương Bá Chi giải thích: “Tôi chưa bao giờ có ý định giải nghệ. Đơn giản là tôi không muốn nhận các dự án chỉ vì danh tiếng. Tôi vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một kịch bản thực sự lay động lòng người và xứng đáng để tôi cống hiến hết mình”.

Sinh năm 1980, Trương Bá Chi mang trong mình dòng máu Trung Quốc và Anh, được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu của Hong Kong vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Cô bước chân vào ngành giải trí khi mới 17 tuổi sau khi bỏ học ở nước ngoài và trở về Hong Kong để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực giải trí.

Bước đột phá của cô đến sau khi Châu Tinh Trì chọn cô vào vai Lục Phi Phi trong bộ phim nổi tiếng “Vua hài kịch”. (Ảnh: Sohu)

Nhờ vẻ đẹp nổi bật, Trương Bá Chi nhanh chóng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và cơ hội người mẫu trước khi trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất Hong Kong. Bước đột phá của cô đến sau khi Châu Tinh Trì chọn cô vào vai Lục Phi Phi trong bộ phim nổi tiếng “Vua hài kịch”, vai diễn đã biến cô thành một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất trong ngành giải trí.

Vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Trương Bá Chi thường xuyên được giới truyền thông miêu tả là một “Ngọc nữ” trong những người phụ nữ đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ, được ca ngợi vì vẻ đẹp lai quyến rũ và sự thanh lịch vượt thời gian.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô đã gặp phải một trở ngại lớn vào năm 2008 sau khi vướng vào vụ bê bối ảnh nhạy cảm liên quan đến Trần Quán Hy vào thời điểm cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Vụ bê bối này đã giáng một đòn nặng nề vào cả hình ảnh công chúng và sự nghiệp diễn xuất của cô. Mặc dù cô đã trở lại màn ảnh rộng vào năm 2012 sau nhiều năm vắng bóng, nhưng cô không bao giờ lấy lại được mức độ thành công như trước đây. Từ năm 2016, Trương Bá Chi gần như hoàn toàn rút lui khỏi các dự án phim, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên các chương trình truyền hình giải trí.