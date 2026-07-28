Trương Bá Chi: Từ “ngọc nữ” điện ảnh Hoa ngữ đến bản lĩnh người mẹ đơn thân

Hào quang tuổi trẻ và scandal đình đám

Năm 18 tuổi, Trương Bá Chi bước chân vào làng giải trí với vẻ đẹp trong trẻo, mang hai dòng Máu Trung – Anh vô cùng cuốn hút. Sự nghiệp của cô bừng sáng rực rỡ khi lọt vào mắt xanh của “vua hài” Châu Tinh Trì và được chọn thủ vai nữ chính trong bộ phim kinh điển "Vua hài kịch". Nhan sắc thanh tú cùng nét trong trẻo, lanh lợi, thông minh giúp cô nhanh chóng trở thành biểu tượng “ngọc nữ” mới của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Sự nghiệp điện ảnh của Trương Bá Chi bắt đầu từ cuộc gặp định mệnh với “vua hài” Châu Tinh Trì và vai diễn trong phim Vua hài kịch. (Ảnh: Cảnh trong phim Vua hài kịch)

Không dừng lại ở một biểu tượng nhan sắc, Trương Bá Chi liên tục khẳng định năng lực diễn qua hàng loạt tác phẩm lớn. Trương Bá Chi đạt đỉnh cao sự nghiệp khi cô mới 23 tuổi, xuất sắc giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Tượng với vai diễn đầy nội tâm trong phim Vong Bất Liễu.

Thế nhưng, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, “ngọc nữ” Trương Bá Chi dính vào một scandan rúng động làng giải trí Hoa ngữ khi những bức “ảnh nóng” riêng tư của nữ minh tinh bị tiết lộ vào năm 2008. Vụ scandal bất ngờ nổ ra như một trận cuồng phong, hoàn hảo kéo cô ngã từ vị trí “ngọc nữ” và gần như bị “đá” khỏi làng giải trí Hoa ngữ thời điểm đó. Dư luận quay lưng, các hợp đồng quảng cáo bị bỏ lỡ, sự nghiệp nghệ thuật của cô rơi vào giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Hôn nhân dang dở và cậu con trai “bí ẩn”

Tình yêu và đời tư của Trương Bá Chi cũng tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo giới. Cô cùng nam tài tử Tạ Đình Phong từng tạo nên một trong những câu chuyện tình đẹp nhất làng giải trí châu Á. Sau đám cưới bí mật tại Philippines năm 2006, cặp đôi lần lượt đón hai con trai Lucas và Quintus chào đời. Dù Tạ Đình Phong mạnh mẽ cùng vợ nắm tay vượt qua sóng gió scandal năm 2008, những rạn nứt và áp lực nặng nền từ dư luận cuối cùng vẫn đưa cuộc hôn nhân của họ đến đoạn kết vào năm 2011, khi một bức ảnh cho tháy Trương Bá Chi xuất hiện cùng một người đàn ông khác bị rò rỉ.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong tổ chức đám cưới bí mật tại Philippines năm 2006. (Ảnh: Webo)

Bảy năm sau ngày “đường ai nấy đi” với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi tiếp tục làm rúng động làng giải trí châu Á khi bất ngờ sinh con trai thứ ba mang tên Marcus vào cuối năm 2018. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, nữ minh tinh chưa từng tiết lộ cha của Marcus là ai. Nữ diễn viên kiên quyết giữ kín hoàn toàn thông tin về cha của đứa trẻ và lựa chọn đối mặt với mọi lời khuyên, mọi lời chỉ trích bằng sự im lặng.

Giữ mối quan hệ tôn trọng với gia đình Tạ Đình Phong

Dù cuộc hôn nhân với Tạ Đình Phong không thể đi đến bến bờ hạnh phúc cuối cùng, Trương Bá Chi vẫn giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp và văn minh với gia đình nhà chồng cũ. Đặc biệt là “Tứ ca” Tạ Hiền – người cha vừa qua đời của Tạ Đình Phong – chưa từng tiếc lời khen dành cho con dâu trước truyền thông, ngay cả khi cả hai đã chia tay.

Trong mắt Tạ Hiền, Trương Bá Chi luôn là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Ông đã từng nhiều lần công khai khẳng định trong lòng mình chỉ thừa nhận Trương Bá Chi là con dâu duy nhất, ngay cả khi Tạ Đinh Phong đã nối lại mối quan hệ với Vương Phi. Sự quan trọng này xuất hiện từ việc ông tận mắt chứng kiến ​​sự hy sinh vô điều kiện của cô dành cho hai đứa trẻ.

Trương Bá Chi và 2 con trai chung với Tạ Đình Phong. (Ảnh: Webo)

Dù công việc bận rộn và vất vả nuôi con một mình, cô vẫn luôn chủ động đưa hai cháu nội về thăm ông thường xuyên, tạo mọi điều kiện để giữ vững tình cảm ấm áp với dòng họ Tạ.

Ồn ào quyền thừa kế

Sau khi Tạ Hiền – bố của Tạ Đình Phong qua đời, truyền thông Hoa ngữ lan truyền thông tin liên quan đến khoản thừa kế nam tài tử để lại khối tài sản ước tính khoảng 100 triệu HKD (hơn 335 tỷ đồng). Trong đó, có tới 90% di sản dành cho hai cháu nội là Lucas và Quintus – con chung của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. Trương Bá Chi được chọn làm giao quyền giám sát và quản lý bộ phận tài sản này khi các em chưa đủ tuổi trưởng thành.

Quyết định này lập tức cuồng lên sóng sóng tranh luận gay gắt. Một mặt, dư thảo luận lên tin đồn Tạ Hiền đưa ra điều kiện khắt khe rằng Trương Bá Chi sẽ mất quyền quản lý tài chính nếu cô chọn bước thêm bước nữa. Mặt khác, việc Tạ Đình Phong cùng em gái chỉ nhận được phần nhỏ tài sản thừa kế từ cha mình tạo ra nhiều hoài nghi về sự bất hòa trong gia tộc. Ngoài ra, sự vắng mặt hoàn toàn của cậu con trai thứ ba của Trương Bá Chi (Marcus) trong bản chúc cũng chiếm phần không nhỏ trong những ồn ào.

Trương Bá Chi và "vua hài" Châu Tinh Trì luôn có mối quan hệ thân thiết kể từ những ngày đầu cô bước vào sự nghiệp điện ảnh. (Ảnh: Webo)

Trước đó, Trương Bá Chi còn bị kéo vào những đồn đoán xung quanh di chúc lập sớm của “vua hài” Châu Tinh Trì. Tin đồn đoán cho rằng “vua hài” độc thân nổi tiếng với tính tiết kiệm chi tiêu và lối sống giản dị này đã trích dẫn một phần tài sản dưới dạng cổ phần để lại cho Trương Bá Chi - một đồng nghiệp thân thiết được ông coi như con gái nuôi. Dù người trong cuộc chưa từng xác nhận, tin đồn vẫn lan nhanh và làm sống lại những nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người trong quá khứ, thậm chí từng có tin đồn cho rằng Châu Tinh Trì chính là người cha bí mật của Marcus.

Bản lĩnh bà mẹ đơn thân và cuộc sống bình yên

Trải qua vô số biến cố và thăng trầm, ở tuổi ngoài 40, Trương Bá Chi lựa chọn cho mình một cuộc sống tĩnh, tự chủ và tràn năng lượng tích cực. Cô dành ưu tiên hàng đầu cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng ba người con trai, biến gia đình nhỏ thành điểm tựa vững chắc nhất sau giông bão.

Bản thân Trương Bá Chi cũng từng gây náo loạn khi chủ động hoàn thành di chúc cá nhân ở tuổi 45. Trong bối cảnh phải đối mặt với áp lực kiện tụng hợp đồng đóng phim kéo dài nhiều năm và mong muốn bảo vệ tối đa lợi ích cho các con, cô đã thuê luật sư lên kế hoạch chi tiết từ việc phân chia tài sản cho 3 con trai cho đến các tâm nguyện cá nhân. Việc lập di chúc khi còn trẻ dù vấp phải một số ánh nhìn mang thành kiến theo quan niệm truyền thống, nhưng lại cho thấy tư duy chủ động và sự lo lắng chu toàn của một người mẹ đơn thân muốn bỏ qua mọi nguy cơ tranh chấp tài chính cho các con sau này.

Một trong những màn tái xuất đáng chú ý nhất là khi Trương Bá Chi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2 năm 2021. (Ảnh: Webo)

Trên phương diện sự nghiệp, sau hành trình dần rời xa điện ảnh và sân khấu ca nhạc, nữ diễn viên cho thấy sự thích nghi mạnh mẽ với thời đại khi gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực bán hàng online và phát triển thương hiệu thời trang riêng. Sự xuất hiện biểu tượng của cô trong chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2 năm 2021 cũng một lần nữa khẳng định nhân sắc “không tuổi” cùng sức hút chưa từng giảm nhiệt của “ngọc nữ” Hong Kong. Bất chấp những tiếng ồn ào, Trương Bá Chi giờ đây là hình mẫu người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, chính phục lại niềm tin của công chúng bằng chính tình yêu thương bao la dành cho các con và tinh thần không ngã.