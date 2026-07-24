Vương Phi là “người thứ ba” phá hoại hôn nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi?

Chuyện tình phức tạp giữa Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi và Vương Phi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi làn sóng tin đồn lan rộng, những tin đồn thậm chí còn cho rằng Vương Phi âm mưu chen vào mối quan hệ và đã thuê người hãm hại Trương Bá Chi lan truyền rộng rãi trên mạng. Những tin đồn lan truyền rộng rãi đến mức Khâu Lê Khoan, bạn thân và cựu quản lý của Vương Phi, đã lên tiếng kịch liệt phủ nhận. Cô chỉ trích những người lan truyền tin đồn và nói rằng: “Tôi đã gặp nhiều kẻ chuyên gây rối trên mạng, nhưng hiếm khi thấy điều gì quá đáng như thế này”.

Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong và Vương Phi. (Ảnh: Sohu)

Khâu Lê Khoan cảnh báo rằng nếu thông tin sai lệch không được đính chính và xóa bỏ, cô sẽ khởi kiện để bảo vệ cả quyền lợi và danh tiếng của Vương Phi. Cựu quản lý nhấn mạnh rằng cô sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Tuyên bố của Khâu Lê Khoan nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Vụ tranh cãi cũng cho thấy những cáo buộc cho rằng Vương Phi đã phá hoại hôn nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi hoặc cố tình làm hại Trương Bá Chi chỉ là những tin đồn chưa được kiểm chứng.

Tuy nhiên, bất chấp những lời đồn đoán, định mệnh vẫn tiếp tục gắn kết Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi và Vương Phi thông qua một trong những mối tình tay ba được bàn tán nhiều nhất trong lịch sử giải trí Trung Quốc.

Việc Vương Phi hơn Tạ Đình Phong 11 tuổi đã khiến chuyện tình cảm của họ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. (Ảnh: Sohu)

Mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi bắt đầu vào cuối những năm 1990, mặc dù Vương Phi hơn anh 11 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác, cùng với vị thế của cả hai là những ngôi sao lớn nhất trong ngành giải trí, đã khiến chuyện tình cảm của họ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi được cho là đã chia tay vào khoảng năm 2002. Trong thời gian đó, Tạ Đình Phong bắt đầu có mối quan hệ với nữ diễn viên Trương Bá Chi, đặc biệt là sau khi cả hai cùng hợp tác trong một số bộ phim thành công.

Vương Phi và Tạ Đình Phong chia tay vào khoảng năm 2002. (Ảnh: Sohu)

Năm 2006, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chính thức kết hôn. Cùng năm đó, một vụ bê bối lớn liên quan đến việc rò rỉ ảnh riêng tư của một số người nổi tiếng Hong Kong đã gây chấn động ngành giải trí, trong đó có Trương Bá Chi. Bất chấp áp lực dư luận dữ dội, Tạ Đình Phong vẫn luôn bên cạnh vợ và sau đó cặp đôi chào đón hai con trai.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ dần dần bị bao vây bởi những tin đồn về nhiêu vấn đề. Năm 2011, những bức ảnh Trương Bá Chi trò chuyện và chụp ảnh với Trần Quán Hy trên một chuyến bay đã thu hút sự chú ý rộng rãi và gây ra tranh cãi. Mặc dù sự việc này chưa bao giờ được chính thức xác nhận là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, nhưng nó thường xuyên được truyền thông nhắc đến như một trong những yếu tố làm gia tăng căng thẳng giữa hai người. Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi cuối cùng đã tuyên bố ly hôn vào năm 2011, đồng thời nhất trí cùng nhau nuôi dạy hai đứa con của họ.

Năm 2006, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi kết hôn và có với nhau 2 con trai. (Ảnh: Sohu)

Sau khi ly hôn, Tạ Đình Phong tập trung vào sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, trong khi Trương Bá Chi một mình nuôi dạy các con. Năm 2014, các phương tiện truyền thông bất ngờ đưa tin Tạ Đình Phong và Vương Phi đã tái hợp sau hơn một thập kỷ xa cách. Những bức ảnh cặp đôi xuất hiện thân mật tại căn hộ của Vương Phi nhanh chóng lan truyền trên mạng, đánh dấu sự trở lại của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí Trung Quốc. Kể từ đó, mặc dù hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng và ít khi nói về mối quan hệ của mình, cả hai đã nhiều lần được bắt gặp đi du lịch cùng nhau hoặc tham dự các sự kiện riêng tư, cho thấy mối quan hệ của họ vẫn bền vững.

Trong khi đó, Trương Bá Chi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp giải trí đồng thời tập trung vào gia đình. Năm 2018, cô chào đón con trai thứ ba nhưng không bao giờ tiết lộ danh tính cha của đứa trẻ, dẫn đến nhiều đồn đoán trong dư luận.

Trương Bá Chi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp giải trí và tập trung chăm sóc 3 con trai. (Ảnh: Sohu)

Trương Bá Chi luôn chọn cách không phản hồi những tin đồn đó, nói rằng cô muốn bảo vệ sự riêng tư của con mình. Đồng thời, Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn duy trì mối quan hệ kín đáo, dù tin đồn tái hợp và kết hôn liên tục xuất hiện trong những năm qua nhưng cả hai đều không xác nhận.

Cho đến ngày nay, câu chuyện tình tay ba giữa Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi và Vương Phi vẫn là một trong những “chuyện tình ba người” nổi tiếng và dài nhất trong lịch sử giải trí Trung Quốc.