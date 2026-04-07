Truyền thông Trung Quốc “quay xe” với “tướng quân kem nền” Trương Lăng Hách

Sau những ồn ào xung quanh hình tượng “tướng quân” của Trương Lăng Hách, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã phải tổ chức hội nghị khẩn vì vụ ồn ào liên quan đến vai diễn của nam diễn viên, đồng thời ban hành 1 lệnh hạn chế ngầm dành cho nam diễn viên gen Z. Theo đó, các phim mà Trương Lăng Hách tham gia, đặc biệt là phim cổ trang, sẽ bị xét duyệt rất kỹ khi xin cấp phép lên sóng để tránh tranh cãi lặp lại một lần nữa. Lệnh hạn chế này là đòn giáng nặng vào sự nghiệp đang lên, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận phim mới của Trương Lăng Hách.

Tinh thần của Trương Lăng Hách dường như bị ảnh hưởng tiêu cực rất nhiều từ việc bị phê bình, mỉa mai trên mạng xã hội và truyền thông vì vai diễn “tướng quân kem nền”. Không chỉ vậy, anh còn bị fan cuồng đeo bám, chỉa máy quay quấy rối ngay tại ga tàu. Điều này khiến người hâm mộ Trương Lăng Hách tỏ ra bức xúc cho rằng antifan nên để nam diễn viên yên trong giai đoạn sóng gió bủa vây này.

Không chỉ ở Trung Quốc, ồn ào xoay quanh tạo hình “tướng quân” của Trương Lăng Hách trong “Trục Ngọc” lan rộng khắp MXH châu Á. Hình ảnh “tướng quân” ra trận với lớp trang điểm đậm, son môi đỏ, kẻ mắt, đánh nền trắng bóc, tóc tai chải chuốt cắm lông chim trĩ kèm thêm hiệu ứng cà filter mịn da của nam diễn viên bị chỉ trích, chế giễu dữ dội. Công chúng khắp nơi mỉa mai Trương Lăng Hách là “tướng quân kem nền”, “6h đánh trận, 4h đã dậy make-up”, “Có thể vỡ trận chứ Trương Lăng Hách quyết không vỡ kem nền”…

Tiếp sau những ồn ào, Trương Lăng Hách đã bị hàng loạt báo lớn như Hoàn Cầu Thời báo, Tân Hoa Xã, Thông Tấn Xã Trung Quốc, Quân Chính Bình, Công nghiệp Quốc Phòng Trung Quốc, Nhân Dân nhật báo... phê phán, gọi anh là “nỗi xấu hổ” khi có vai diễn gây tác động tiêu cực đến ngành phim ảnh, hóa thân thành “tướng quân” nhưng tô son trát phấn quá lố, làm mất đi vẻ nam tính, can trường vốn có của đấng nam nhi trên chiến trường.

Sau khi Trương Lăng Hách bị gần chục kênh truyền thông bêu tên, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã xóa, chỉnh sửa lại toàn bộ các bài đăng khen ngợi nam diễn viên trên tài khoản MXH Weibo của nhà đài. Động thái “quay xe” cực gắt của CCTV và việc hàng loạt báo lớn đanh thép phê bình, được xem là tín hiệu bất lợi cho sự nghiệp của Trương Lăng Hách.