Từ minh tinh đến bà chủ đế chế của "Chính thất mạnh nhất Hong Kong"

Suốt nhiều thập kỷ, cái tên Lily Ho (Hà Lị Lị) luôn được nhắc đến không chỉ bởi sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng mà còn bởi cuộc hôn nhân đầy sóng gió với doanh nhân Triệu Thế Quang. Trong khi chồng liên tục vướng tin đồn tình ái với nhiều phụ nữ, nữ diễn viên gần như chưa từng lên tiếng chỉ trích hay tạo ra bất kỳ màn "đấu tố" nào trước truyền thông.

Sự điềm tĩnh ấy từng khiến nhiều người ngạc nhiên. Thế nhưng sau khi Triệu Thế Quang qua đời, Lily Ho lại trở thành người nắm giữ phần lớn khối tài sản đồ sộ của gia tộc, khiến câu chuyện về bà một lần nữa thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sở hữu nhan sắc nổi bật, Lily Ho bước chân vào làng giải trí khi mới 19 tuổi.

Ít ai biết Lily Ho bước chân vào làng giải trí khi mới 19 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của hãng phim Shaw Brothers (Thiệu Thị) - "cái nôi" của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) những năm 1960 - 1970. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, bà nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón, góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Năm 1973, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lily Ho bất ngờ kết hôn với doanh nhân Triệu Thế Quang - người thừa kế một gia đình danh tiếng trong ngành vận tải biển Hong Kong. Cuộc hôn nhân giữa mỹ nhân màn bạc và thiếu gia hào môn lập tức trở thành tâm điểm truyền thông. Sau lễ cưới, Lily Ho quyết định rời xa ánh đèn sân khấu để chuyên tâm chăm sóc gia đình, trong khi Triệu Thế Quang tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc.

Tuy nhiên, từ giữa những năm 1990, Triệu Thế Quang liên tục xuất hiện trên mặt báo vì các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Một trong những người phụ nữ được nhắc đến nhiều nhất là Đàm Ngọc Mai, cựu thí sinh một cuộc thi sắc đẹp. Khi vụ việc bùng nổ, Triệu Thế Quang từng công khai xin lỗi và thừa nhận bản thân có lỗi. Tuy nhiên, nhiều năm sau, truyền thông Hong Kong tiếp tục đưa tin ông vẫn duy trì mối quan hệ này, đồng thời hỗ trợ tài chính đáng kể cho Đàm Ngọc Mai và con của cô.

Đứng trước làn sóng dư luận, Lily Ho chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Làm vợ cả phải độ lượng". Câu trả lời ấy nhanh chóng lan truyền trên các mặt báo và trở thành biểu tượng cho sự điềm tĩnh của bà.

Không lâu sau, Triệu Thế Quang tiếp tục bị truyền thông liên hệ với vũ công Trình Tú Lệ, người tuyên bố hai người đã có mối quan hệ kéo dài hàng chục năm và có hai con chung. Một người phụ nữ khác cũng nhiều lần xuất hiện trong các bài báo là Lưu Viên Viên, cựu thư ký của ông Quang. Theo truyền thông Hong Kong, bà được cho là duy trì mối quan hệ thân thiết với vị doanh nhân trong nhiều năm.

Mặc dù liên tiếp đối mặt với những thông tin bất lợi, Lily Ho vẫn gần như không phản ứng công khai. Chính sự bình tĩnh này khiến nhiều người dành cho bà sự cảm thông và tôn trọng.

Bước ngoặt lớn đến khi Triệu Thế Quang bị đột quỵ. Theo truyền thông Hong Kong, khi sức khỏe chồng ngày càng suy giảm, Lily Ho bắt đầu tham gia sâu hơn vào việc điều hành các công việc của gia đình. Sau cơn đột quỵ nghiêm trọng vào năm 2010, ông Quang gần như không còn khả năng trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Lily Ho bên chồng cùng các con.

Trong giai đoạn này, Lily Ho cùng con gái cả từng bước tiếp quản việc điều hành tập đoàn vận tải biển của gia đình cũng như các hoạt động tài chính liên quan. Một số nguồn tin tại Hong Kong cũng cho biết, kể từ thời điểm đó, các khoản hỗ trợ tài chính dành cho những mối quan hệ ngoài hôn nhân của Triệu Thế Quang được cho là đã chấm dứt.

Doanh nhân họ Triệu qua đời năm 2016, để lại khối tài sản được truyền thông Hong Kong ước tính khoảng 7 tỷ HKD (tương đương khoảng 900 triệu USD, hơn 23.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay). Theo nhiều nguồn tin, phần lớn tài sản được phân chia cho Lily Ho và bốn người con chung của hai vợ chồng.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc phân chia di sản phụ thuộc vào nội dung di chúc và quy định pháp luật hiện hành. Những thông tin được truyền thông công bố có thể không phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình pháp lý. Truyền thông địa phương cũng đưa tin một người từng có quan hệ tình cảm với Triệu Thế Quang đã khởi kiện nhằm yêu cầu được chia một phần di sản. Tuy nhiên, vụ việc sau đó không được tiếp tục vì nguyên đơn không hoàn tất các khoản phí tố tụng theo quy định, nên được xem là đã rút đơn.

Sau khi cha qua đời, con gái lớn của Lily Ho tiếp quản vai trò lãnh đạo doanh nghiệp gia đình và dần trở thành một trong những nữ doanh nhân nổi bật tại châu Á theo đánh giá của một số tạp chí kinh doanh. Về phần mình, Lily Ho vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng. Bà dành thời gian cho việc kinh doanh nhà hàng, hội họa và các hoạt động cá nhân, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm với nhiều sóng gió, những bê bối tình ái liên tiếp của chồng cùng cuộc phân chia tài sản sau khi ông qua đời đã khiến câu chuyện của Lily Ho trở thành một trong những đề tài được truyền thông Hong Kong nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về các gia tộc giàu có.

Với cách ứng xử điềm đạm, không tranh cãi công khai nhưng vẫn giữ được vị trí trong gia đình và sau này cùng các con tiếp quản cơ nghiệp, nhiều tờ báo địa phương đã gọi bà là "chính thất mạnh nhất Hong Kong" - biệt danh phản ánh hình ảnh người phụ nữ kiên nhẫn, kín tiếng nhưng đầy bản lĩnh trong một trong những câu chuyện hào môn nổi tiếng của xứ Cảng thơm.