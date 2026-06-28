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Bí mật phía sau 16 năm vắng bóng của Won Bin khiến người hâm mộ tiếc nuối

Chủ Nhật, 06:00, 28/06/2026
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VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ gần như biến mất khỏi làng giải trí kể từ thành công của "Người vô danh tính", Won Bin cuối cùng cũng được tiết lộ lý do chưa trở lại diễn xuất. Điều bất ngờ là nam tài tử vẫn âm thầm chuẩn bị cho ngày tái xuất, nhưng quyết không nhận phim nếu chưa gặp được vai diễn xứng đáng.

Won Bin từng là một trong những nam diễn viên đình đám nhất màn ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, kể từ khi bộ phim điện ảnh "Người vô danh tính" (The Man from Nowhere) ra mắt năm 2010 và tạo nên cơn sốt khắp châu Á, anh gần như rút lui khỏi làng giải trí. Suốt 16 năm qua, sự im lặng của nam tài tử luôn là chủ đề khiến người hâm mộ tò mò.

Mới đây, trong chương trình Kim Joo-ha's Day & Night của MBN, diễn viên gạo cội Park Geun-hyung đã có những chia sẻ hiếm hoi về Won Bin, đồng thời bày tỏ mong muốn đàn em sớm trở lại với màn ảnh.

bi mat phia sau 16 nam vang bong cua won bin khien nguoi ham mo tiec nuoi hinh anh 1
Won Bin nuôi tóc suốt nhiều năm, chờ một vai diễn để tái xuất màn ảnh.

Park Geun-hyung nhớ lại lần đầu gặp Won Bin khi cả hai hợp tác trong bộ phim truyền hình Kkokji của KBS. Khi ấy, Won Bin vẫn chỉ là một diễn viên mới với mái tóc dài và khả năng phát âm chưa thật sự thuyết phục. Nam diễn viên kỳ cựu đã thẳng thắn góp ý, yêu cầu đàn em cắt tóc và rèn luyện lại cách thoại.

Ít lâu sau, khi trở lại phim trường, Park Geun-hyung bất ngờ trước sự thay đổi của Won Bin. Không chỉ cắt tóc gọn gàng, nam diễn viên còn tiến bộ rõ rệt về diễn xuất và phát âm. Nhìn lại chặng đường sau này, Park Geun-hyung cho biết ông luôn cảm thấy tự hào khi chứng kiến Won Bin vươn lên trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Dẫu vậy, điều khiến ông tiếc nuối nhất là Won Bin chưa từng nhận thêm bất kỳ vai diễn nào kể từ sau thành công của Người vô danh tính. Theo Park Geun-hyung, ông nhiều lần nhờ bạn bè chuyển lời động viên, mong Won Bin quay lại đóng phim vì cho rằng một diễn viên có thực lực như anh không nên rời xa màn ảnh quá lâu.

bi mat phia sau 16 nam vang bong cua won bin khien nguoi ham mo tiec nuoi hinh anh 2
Câu chuyện của Won Bin được các khách mời chia sẻ trên chương trình.

Điểm đáng chú ý nhất của chương trình là chia sẻ từ MC Kim Joo-ha, người cho biết cô từng trực tiếp hỏi Won Bin về lý do không trở lại diễn xuất. Theo Kim Joo-ha, Won Bin cho rằng chính thành công quá lớn của Người vô danh tính đã vô tình tạo nên áp lực. Hình tượng mà bộ phim để lại quá mạnh mẽ khiến anh khó tìm được một kịch bản đủ sức thuyết phục để tiếp nối. Thay vì vội vàng nhận lời, nam diễn viên quyết định kiên nhẫn chờ đợi một vai diễn thực sự phù hợp.

Kim Joo-ha cũng tiết lộ Won Bin chưa từng từ bỏ ý định tái xuất. Anh hiện vẫn nuôi tóc dài để luôn trong trạng thái sẵn sàng cho bất kỳ nhân vật nào nếu gặp được một dự án xứng đáng. Theo nữ MC, Won Bin muốn chuẩn bị trước thay vì phải thay đổi ngoại hình khi cơ hội đến.

Thông tin này nhanh chóng thắp lên hy vọng cho người hâm mộ. Dù đã rời xa màn ảnh hơn một thập kỷ, Won Bin vẫn được xem là một trong những ngôi sao được khán giả Hàn Quốc mong chờ tái xuất nhất.

Trong chương trình, Park Geun-hyung cũng nhắc lại kỷ niệm với nữ diễn viên Kim Nam-joo. Ông cho biết sau khi nhận những góp ý nghiêm khắc từ mình ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Kim Nam-joo đã nỗ lực hoàn thiện khả năng diễn xuất và sau đó gặt hái thành công lớn với bộ phim Her House. Theo nam diễn viên kỳ cựu, sự cầu thị và quyết tâm chính là yếu tố giúp cô khẳng định tên tuổi trong làng giải trí Hàn Quốc.

Phương Cúc/VOV.VN
Nguồn: Netizenbuzz
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