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Người mẫu Nga gây sốt vì giống hệt Erling Haaland

Thứ Tư, 06:00, 15/07/2026
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VOV.VN - Không ghi bàn trên sân cỏ, cũng chẳng tham dự World Cup, nhưng một người mẫu Nga lại trở thành hiện tượng mạng toàn cầu chỉ vì sở hữu gương mặt giống đến kinh ngạc với tiền đạo nổi tiếng Erling Haaland.

Anastasia Kostromitina, 24 tuổi, hiện là người mẫu sống tại Moscow (Nga), đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi đoạn video ngắn cô hóa thân thành ngôi sao bóng đá người Na Uy Erling Haaland lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

nguoi mau nga gay sot vi giong het erling haaland hinh anh 1

Khi người hâm mộ trên khắp thế giới đang dõi theo những diễn biến hấp dẫn của World Cup 2026, Kostromitina bất ngờ trở thành "ngôi sao" theo một cách rất khác. Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Dyson, Uniqlo và Clarins, nhưng chỉ đến khi đăng tải một đoạn Reel trên Instagram cùng mẹ, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ.

Trong video, nữ người mẫu tái hiện hàng loạt biểu cảm lạnh lùng đặc trưng cùng màn ăn mừng mang phong cách Viking vốn đã trở thành "thương hiệu" của Erling Haaland. Sự tương đồng đến khó tin khiến đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ.

Chỉ trong thời gian ngắn, video đã thu hút hơn 110 triệu lượt xem và 6 triệu lượt thích. Trên Instagram, TikTok và X, hàng loạt người dùng hài hước gọi Kostromitina là "người chị em sinh đôi thất lạc" của Haaland, thậm chí đùa rằng cả hai "bị thất lạc từ lúc mới sinh".

Theo nhiều bình luận, hai người có nhiều đường nét giống nhau như khuôn hàm góc cạnh, gò má cao, đôi mắt xanh xám cùng mái tóc vàng dài đặc trưng.

Dù hiện tại thoải mái đón nhận những lời so sánh, Kostromitina thừa nhận cô từng mất nhiều thời gian để làm quen với điều đó.

Theo chia sẻ của nữ người mẫu, suốt hơn bốn năm qua, bạn bè và người thân liên tục nhận xét cô có ngoại hình giống chân sút của Manchester City. Ban đầu, điều này khiến cô không mấy dễ chịu. "Nếu thành thật mà nói, tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc của sự phủ nhận. Lúc đầu, tôi không hiểu vì sao mọi người lại bảo mình giống một cầu thủ bóng đá nam và thực sự cảm thấy hơi chạnh lòng", cô chia sẻ.

Tuy nhiên, khi sức hút của Erling Haaland ngày càng lớn, đặc biệt trong thời gian diễn ra World Cup, Kostromitina quyết định biến điều từng khiến cô bối rối thành lợi thế. Quyết định này nhanh chóng mang lại hiệu quả. Lượng người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội của cô tăng mạnh, đồng thời cô cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác trong lĩnh vực người mẫu và quảng cáo.

Không dừng lại ở đó, Kostromitina cho biết cô còn bắt đầu quan tâm đến bóng đá và hiện là người hâm mộ đội tuyển Na Uy. Ước mơ lớn nhất của cô lúc này là có cơ hội gặp trực tiếp Erling Haaland để chụp chung một bức ảnh kỷ niệm.

Phương Cúc/VOV.VN
Theo Lifestyle Asia
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