Tùng Dương hát về một đời không cần rực rỡ trong MV mới

Ca sĩ Tùng Dương chính thức giới thiệu MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? vào ngày 9/7. Sau nhiều dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn sáng tạo và chiều sâu nghệ thuật, nam ca sĩ lựa chọn ca khúc mới như một lời tự sự về những trăn trở của con người hiện đại trước giá trị bản thân, ước mơ, thành công và ý nghĩa của cuộc sống.

Theo tác giả Đạt Max, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? xuất phát từ một câu nói từng trở thành xu hướng trên mạng xã hội nhưng lại khiến anh suy ngẫm rất nhiều.

Ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" vào ngày 9/7.

"Với tôi, 'rực rỡ' không có nghĩa nhất định là phải nổi tiếng hay thành công vượt bậc mà là sống hết lòng với những điều mình dám mơ, dám tin, dám làm khi còn đủ sức. Với tôi, mỗi lần hoàn thành một bài hát khiến ai đó đồng cảm hay nhận một lời chia sẻ rằng âm nhạc của mình đã giúp họ mạnh mẽ hơn thì đó đã là một khoảnh khắc rất rực rỡ.

Khi hoàn thành bài hát, tôi nghĩ ngay đến Tùng Dương, một nghệ sĩ có chất giọng rất riêng, nội lực, giàu cảm xúc và luôn dám thử thách bản thân với những giá trị nghệ thuật mới. Tôi tin Tùng Dương không chỉ hát hay mà còn truyền tải được đúng chiều sâu tinh thần của bài hát mới này", Đạt Max chia sẻ.

Trong khi đó, nhạc sĩ phối khí Nguyễn Hữu Vượng cho biết ban đầu anh nhận được đề nghị thực hiện ca khúc theo phong cách ballad. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu phần lời và tiết tấu, anh quyết định gợi ý chuyển sang Gypsy Rock để phù hợp hơn với tinh thần bài hát cũng như chất giọng của Tùng Dương.

MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? được xây dựng từ câu hỏi từng gây nhiều suy ngẫm trên mạng xã hội.

"Bài hát Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? cần truyền cảm hứng mà giọng hát Tùng Dương vốn nhiều năng lượng, nhiều nội lực. Nếu làm các bài nhẹ nam ca sĩ hát theo kiểu thả nốt còn đã mạnh là mạnh hẳn để có đất bứt phá, vùng vẫy phô trương giọng hát của mình. Các bản phối khí tôi làm cho Tùng Dương phần âm nhạc thường phải dày dặn, đầy đặn mới thể hiện hết khả năng của nam ca sĩ", Nguyễn Hữu Vượng nói.

MV do Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) đạo diễn, được xây dựng xoay quanh ba nhân vật đều do diễn viên Thừa Tuấn Anh đảm nhận. Ba nhân vật đại diện cho những lát cắt khác nhau của cuộc sống nhưng đều cùng đối diện với câu hỏi: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Một người là nhiếp ảnh gia luôn khao khát khẳng định bản sắc nghệ thuật nhưng dần đánh mất tiếng nói riêng khi chạy theo sự công nhận của số đông. Một người là nhân viên văn phòng mắc kẹt trong vòng lặp công việc, quyết định tạm gác lại guồng quay quen thuộc để tìm lại cảm hứng sống. Người còn lại là chàng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ để theo đuổi ước mơ, tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến.

Ekip thực hiện MV giao lưu với báo chí và người hâm mộ

Thông qua ba câu chuyện, MV gửi gắm thông điệp rằng mỗi người đều có những cuộc chiến riêng. Có người vật lộn với cơm áo gạo tiền, có người mắc kẹt trong vùng an toàn, có người đánh mất chính mình giữa những hào nhoáng của thành công. Dù ở hoàn cảnh nào, điều đáng quý nhất vẫn là dám bước tiếp và không từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Theo ê-kíp, ca khúc không cổ vũ việc phải trở thành người nổi tiếng hay thành công vượt trội theo tiêu chuẩn xã hội. Điều bài hát muốn nhấn mạnh là mỗi người đều có quyền sống một cuộc đời có ý nghĩa theo cách của riêng mình, bởi điều làm nên một cuộc đời rực rỡ không nằm ở hào quang mà ở việc dám yêu thương, dám lựa chọn, dám thất bại và dám theo đuổi điều mình tin tưởng.

Ở sản phẩm lần này, Tùng Dương thể hiện ca khúc bằng tâm thế điềm tĩnh, tiết chế nhưng vẫn giàu nội lực. Nam ca sĩ cho biết thông điệp của bài hát đặc biệt phù hợp với bối cảnh nhiều người đang chịu áp lực từ những tiêu chuẩn về thành công.

"Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật, Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: 'Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?'. Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình", Tùng Dương chia sẻ.