Tùng Dương bắt tay Xệ Xệ làm MV về Bác Hồ gây chú ý vì quá khác lạ

Thứ Tư, 12:18, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), MV “Có Bác trong tim” chính thức ra mắt lúc 11h30 ngày 22/4. MV có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương, nghệ sĩ nhí Xệ Xệ và sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ trong âm nhạc.

MV được thực hiện dựa trên cảm hứng từ ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào tháng 4/1975. Từ một tác phẩm đã gắn bó với nhiều thế hệ, ê-kíp lựa chọn cách tiếp cận mới, giữ tinh thần trang trọng nhưng thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, hướng đến khán giả trẻ, đặc biệt là thiếu nhi. Thay vì khai thác yếu tố hoài niệm, MV tập trung vào cách thể hiện tươi sáng, gần gũi, nhấn mạnh sự tiếp nối của tình cảm dành cho Bác Hồ trong đời sống hôm nay.

Ca sĩ Tùng Dương

Điểm đáng chú ý của sản phẩm là sự kết hợp giữa hai giọng ca thuộc hai thế hệ khác nhau. Tùng Dương với chất giọng nội lực đóng vai trò dẫn dắt, trong khi Xệ Xệ mang đến màu sắc hồn nhiên, tươi sáng. Sự tương phản này tạo nên tổng thể hài hòa giữa chiều sâu cảm xúc và năng lượng trẻ trung, góp phần giúp ca khúc dễ tiếp cận hơn với khán giả nhỏ tuổi.

Sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên trong MV mang ý nghĩa đặc biệt. Ông không chỉ là tác giả của ca khúc gốc mà còn là người chứng kiến những giai đoạn lịch sử của đất nước. Hình ảnh giản dị của ông trong MV tạo nên một điểm nhấn lắng đọng, góp phần tăng thêm chiều sâu cảm xúc cho sản phẩm.

Theo chia sẻ của ê-kíp, nhạc sĩ Phạm Tuyên còn ký tặng Xệ Xệ bản phổ ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”. Đây được xem là một hành động mang tính biểu tượng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị âm nhạc.

Phần phối khí do Cao Thanh Thảo My thực hiện theo hướng kết hợp yếu tố hiện đại và truyền thống. Nền nhạc sử dụng nhịp Trap/Hiphop, xen lẫn các chất liệu dân tộc như sáo, đàn tranh, nhằm giữ bản sắc nhưng vẫn tạo cảm giác gần gũi với người nghe trẻ. Ca khúc có giai điệu dễ nhớ, ca từ đơn giản, phù hợp với đối tượng thiếu nhi.

MV được quay tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam và nhà riêng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Hình ảnh trong MV được tiết chế, không tập trung vào dàn dựng cầu kỳ mà đặt trọng tâm vào cảm xúc. Các chi tiết như lá cờ Tổ quốc, tư liệu lịch sử, hay biểu cảm của nhân vật được sử dụng ở mức vừa phải, nhằm làm nổi bật thông điệp về sự tri ân và kết nối.

Tùng Dương và Xệ Xệ

Nội dung MV hướng đến việc liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đại diện cho ký ức lịch sử, Tùng Dương là tiếng nói của hiện tại, còn Xệ Xệ tượng trưng cho thế hệ kế cận. Cách xây dựng này tạo nên một cấu trúc xuyên suốt, thể hiện sự tiếp nối trong nhận thức và tình cảm của người Việt đối với lịch sử và các giá trị truyền thống.

 

Chia sẻ về MV, chị Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết: “Năm 2026, sáng tác ‘Như có Bác trong ngày đại thắng’ tròn 51 tuổi. Một ca khúc lâu đời được thể hiện qua giọng hát trẻ thơ dễ thương như Xệ Xệ khiến tác giả cảm thấy rất hạnh phúc… Một tác phẩm ‘quốc dân’ được hát theo cách mới mẻ hơn, thức thời hơn thì giá trị âm nhạc cũng sẽ còn trường tồn mãi”.

Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương nhận xét: “Xệ Xệ là một em bé đáng yêu và giàu tình yêu quê hương đất nước… Thông qua tác phẩm này… sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng như phần Rap của Xệ Xệ như mở ra hình ảnh về thế hệ tương lai của đất nước… Bài hát dung dị thôi nhưng với điệp khúc ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’ sẽ luôn luôn là giai điệu ngự trị trong trái tim của mỗi người Việt Nam”.

Thiếu Anh/VOV.VN
Tag: MV Có Bác trong tim Xệ Xệ Phạm Tuyên Như có Bác trong ngày đại thắng 30/4/1975 giải phóng miền Nam âm nhạc cách mạng MV thiếu nhi kết nối thế hệ nhạc Việt ca khúc về Bác Hồ âm nhạc truyền thống và hiện đại Trap HipHop Cao Thanh Thảo My Bảo tàng Quân sự Việt Nam
Lộ diện Top 5 giải Cống hiến 2026: Cuộc đua của Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương
VOV.VN - Top 5 đề cử Giải thưởng Cống hiến 2026 chính thức lộ diện, mở ra cuộc đua gay cấn giữa hàng loạt tên tuổi nổi bật như Hòa Minzy, SOOBIN, Tùng Dương. Với cơ chế bình chọn kết hợp giữa công chúng và giới chuyên môn, mùa giải năm nay hứa hẹn nhiều bất ngờ đến phút chót.

Tùng Dương chinh phục khán giả trẻ bằng màn "lột xác" ấn tượng
VOV.VN - Tùng Dương là một trong những ca sĩ góp mặt trong đêm nhạc Her Concert diễn ra tối 7/3 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Bên cạnh giọng hát nội lực quen thuộc, nam ca sĩ còn đưa hàng nghìn khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác với những màn trình diễn trẻ trung, bùng nổ và đầy năng lượng.

Nhạc sĩ Nhuận Phú gửi gắm ca khúc "Hà Nội đêm giao mùa" cho ca sĩ Tùng Dương
VOV.VN - Nhạc sĩ Nhuận Phú chính thức ra mắt cùng lúc bộ đôi sản phẩm âm nhạc mới MV “Hà Nội đêm giao mùa” và MV “Mẹ hiền dấu yêu”, đặt dấu son mới trên con đường sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp. Ca khúc “Hà Nội đêm giao mùa” được nhạc sĩ Nhuận Phú gửi gắm người em họ của mình - divo Tùng Dương thể hiện.

