Vân Dung nói về vai diễn gây tranh cãi, bị khán giả ghét trong "Mùa hè năm ấy"

Tập 18 Mùa hè năm ấy đẩy mâu thuẫn giữa bà Ngọc (Vân Dung), Khánh (Tô Dũng) và Phương (Minh Thu) lên cao khi bà Ngọc trực tiếp gặp Khánh để nói về chuyện Phương định bỏ tiền mua căn hộ, lấy tiền cho anh vay.

Cho rằng con gái cả nể và hành động vì nghĩ đến tình cảm trong quá khứ, bà Ngọc nói thẳng với Khánh: "Nhưng sòng phẳng mà nói ngày xưa vay tiền của bố mẹ cháu, cô đã trả hết cả gốc và lãi. Cô nghĩ bây giờ gia đình cô không nợ gia đình nhà cháu tình cảm và tiền bạc. Cô hy vọng Khánh đừng vin vào quá khứ để gặp cái Phương".

Nhân vật bà Ngọc gây nhiều tranh luận sau tập 18 Mùa hè năm ấy.

Ở một diễn biến khác, Phương phát hiện mẹ từng gặp Khánh sau khi anh ra tù 8 năm trước. Cô chất vấn: "Mẹ vừa đi đâu đấy ạ? Mẹ định giấu con đến khi nào nữa? 8 năm trước, sau khi Khánh ra tù, mẹ đã gặp Khánh đúng không ạ?".

Những diễn biến này khiến bà Ngọc trở thành nhân vật nhận nhiều phản ứng từ khán giả sau tập phim. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung cũng có bài chia sẻ dài về vai diễn.

Nữ nghệ sĩ cho biết ngay cả khi xem lại phần diễn của mình, chị cũng có nhiều cảm xúc trái ngược: "Xem 'Mùa hè năm ấy', các bác có thấy tim mình đập thon thót, tay chân bủn rủn giống em không ạ? Ôi giời đất ơi, cái bà Ngọc mà em xem lại chính mình diễn còn thấy vừa giận, vừa thương, có lúc chỉ muốn chạy vào màn hình bảo: 'Bà ơi, bình tĩnh thôi bà!'".

Vân Dung thừa nhận bà Ngọc có cách nói chuyện sắc sảo, quyết liệt, thậm chí khiến chính chị khi xem lại cũng cảm thấy "gai người".

Bà Ngọc gặp Khánh và thẳng thắn yêu cầu anh không vin vào quá khứ để tiếp tục gặp Phương.

"Người đâu mà sắc sảo, đanh đá, đi dằn mặt thằng bé Khánh mà nói câu nào là như xát muối, như cứa dao vào lòng người ta câu đấy. Nghĩ cũng tội thằng bé, hiền lành tử tế thế mà bị bà Ngọc phủi sạch sành sanh ân tình cũ, tuyên bố xanh rờn là tiền nong ngày xưa trả đủ cả gốc lẫn lãi rồi, giờ cấm cửa không cho bén mảng đến gần con gái Phương nhà này nữa. Đoạn đấy em nhìn cái mặt đanh của mình trên tivi mà cũng thấy 'gai người', bảo sao khán giả không vào fanpage mắng mỏ bà Ngọc cơ chứ!", Vân Dung chia sẻ.

Tuy vậy, từ góc nhìn của người thể hiện nhân vật, nữ nghệ sĩ cho rằng hành động của bà Ngọc bắt nguồn từ tâm lý của một người mẹ luôn muốn bảo vệ con gái.

"Em đóng vai bà Ngọc, em hiểu cái nỗi lòng của một người đàn bà cả đời chắt chiu, lo toan, coi con gái là báu vật. Thấy con rút hết tiền cọc mua nhà đem đi cứu người ta, lòng người mẹ nào mà chẳng như lửa đốt, chẳng xót xa đến thắt cả ruột gan?", Vân Dung viết.

Theo nữ nghệ sĩ, bà Ngọc muốn Phương có cuộc sống ổn định, không phải trải qua khó khăn như chính mình trong quá khứ. Tuy nhiên, tình thương ấy lại được thể hiện bằng sự áp đặt.

"Bà Ngọc ép Khánh, mắng Phương, đóng vai ác với cả thế giới cũng chỉ vì ích kỷ muốn con mình được bình yên, được gả vào chỗ giàu sang, không phải chịu khổ chịu cực như cái quá khứ nghèo khó mà bà đã từng nếm trải. Cái sự áp đặt ấy, nhìn thì độc hại, nhìn thì nhẫn tâm, nhưng gốc rễ của nó lại là một tình yêu thương quá lớn, quá mù quáng và sai cách", Vân Dung chia sẻ.

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ cũng kể về cảm xúc khi thực hiện cảnh bà Ngọc đối diện với Phương: "Lúc diễn cảnh bị con gái Phương chất vấn về bí mật 8 năm trước, rồi uất ức đến mức tát con một cái, tay em run bần bật, nước mắt chảy ròng ròng mà lòng đau như cắt, vì biết mình vừa tự tay đẩy đứa con yêu thương nhất ra xa mất rồi".

Theo Vân Dung, phía sau những lời nói lạnh lùng của bà Ngọc vẫn là nỗi sợ con gái bị tổn thương thêm lần nữa.

"Bà Ngọc nói những điều nghe có vẻ lạnh lùng, thậm chí hơi phũ, nhưng phía sau những câu nói ấy vẫn là nỗi lo của một người mẹ. Bà sợ con gái lại tổn thương, sợ những chuyện của nhiều năm trước quay trở lại, sợ Phương vì tình cảm mà hy sinh quá nhiều cho một người từng bước ra khỏi cuộc đời mình", chị viết.

Sau tập 18, nhiều khán giả để lại bình luận trái chiều về nhân vật. Một người xem viết: "Xem tập 18 càng thương Khánh bao nhiêu thì càng ghét bà Ngọc bấy nhiêu, thì vai diễn của Vân Dung càng thành công. Nhưng đó là tâm lý của người mẹ nói chung... đến tập này chắc mọi người càng háo hức chờ các tập tiếp theo".

Một khán giả khác nhận xét: "Nhưng kịch bản này đúng là bà Ngọc ăn cháo đá bát".

Có người phân tích: "Thương bà Ngọc thì ít, giận bà nhiều hơn vì ngày xưa lúc bà khó khăn nhất gia đình Khánh đã giúp đỡ, đáng lẽ lúc nhà Khánh khó khăn bà cũng nên giúp đỡ lại mới phải. Nhà thì lúc nào mua chả được, bà phũ với người ta quá. Vân Dung diễn quá đạt".

Khán giả có nhiều phản ứng trái chiều với cách ứng xử của bà Ngọc trong tập 18.

Bên cạnh những phản ứng dành cho nhân vật, một số khán giả cũng đánh giá cao cách Vân Dung chủ động chia sẻ sau mỗi tập phim. Một bình luận viết: "Biết đóng vai này sẽ bị nói nhiều và ghét nên sau mỗi tập phim lại viết một bài để cho khán giả không nhập tâm quá để biết chỉ là phim".

Vân Dung khép lại chia sẻ bằng mong muốn khán giả nhìn thấy phía sau sự cứng rắn của bà Ngọc là tình thương dành cho con gái: "Các bác xem tập 18 rồi thương bà Ngọc một chút nhé. Nếu thấy bà hơi 'gắt' thì các bác cứ hiểu cho em, vì tình thương của các bà mẹ đôi khi cũng có… âm lượng hơi lớn!".