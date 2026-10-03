Vừa giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam, Trịnh Mỹ Anh mất danh hiệu quốc tế

Sáng 3/10, tổ chức Miss Earth thông báo bổ nhiệm Nathalie Briones, đại diện Chile, giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025 - Hoa hậu Nước 2025. Đây là danh hiệu Trịnh Mỹ Anh giành được tại Miss Earth 2025 và vẫn giữ cho đến trước thời điểm tổ chức đưa ra thông báo mới.

“Hãy cùng chúng tôi chào đón và chúc mừng Nathalie Briones đến từ Chile, người đã được bổ nhiệm làm Hoa hậu Nước 2025”, tổ chức Miss Earth viết.

Nathalie Briones được Miss Earth bổ nhiệm giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025.

Theo Miss Earth, Nathalie sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần “Yêu thương trong hành động”, khuyến khích cộng đồng bảo vệ nguồn nước và chuyển nhận thức về môi trường thành hành động cụ thể. Tổ chức kỳ vọng người đẹp sử dụng tiếng nói, đam mê và sức ảnh hưởng để thúc đẩy các hoạt động hướng tới sự bền vững của nguồn nước.

Việc Miss Earth bổ nhiệm người mới đồng nghĩa Trịnh Mỹ Anh không còn giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025. Đáng chú ý, động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi người đẹp Việt Nam giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026.

Trịnh Mỹ Anh vừa giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 tối 2/10.

Tối 2/10, tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026 ở Hải Phòng, Trịnh Mỹ Anh được trao danh hiệu Á hậu 1 và Người đẹp áo dài. Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang hoa hậu.

Việc Mỹ Anh tham gia Miss Universe Vietnam 2026 trong thời gian vẫn giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025 từng gây tranh luận từ khi cô được công bố trong top 30. Một bộ phận khán giả cho rằng người đẹp nên hoàn thành trách nhiệm với danh hiệu quốc tế trước khi tiếp tục thử sức tại một cuộc thi nhan sắc khác.

Hiện tổ chức Miss Earth chưa nêu lý do cụ thể cho việc thay thế Trịnh Mỹ Anh, cũng chưa công bố thêm thông tin liên quan đến trường hợp của đại diện Việt Nam.

Trịnh Mỹ Anh (ngoài cùng bên phải) trong đêm chung kết Miss Earth 2025, nơi cô từng giành danh hiệu Miss Earth Water.

Miss Earth từng có tiền lệ thu hồi danh hiệu trong thời gian đương nhiệm. Tháng 10/2014, Carousel Productions - đơn vị tổ chức cuộc thi - tước danh hiệu Miss Earth Water 2013 của Punika Kulsoontornrut sau khi đại diện Thái Lan đăng ký tham dự Miss International.

Người được bổ nhiệm thay Trịnh Mỹ Anh là Nathalie Briones, đại diện Chile tại Miss Earth 2025. Khi dự thi, cô 19 tuổi, cao 1,77 m, là sinh viên ngành Quảng cáo tại Đại học Santo Tomás ở Santiago, đồng thời hoạt động người mẫu.

Tại chung kết Miss Earth 2025, Nathalie lần lượt vượt qua top 25, top 12 và dừng chân ở top 8. Trong phần thuyết trình, cô nhận chủ đề “Hy vọng”, đề cập vai trò của niềm tin trong việc thúc đẩy những thay đổi trước các thách thức về môi trường và xã hội.

Nathalie cũng mang đến cuộc thi dự án “Un hogar en cada plato”, tập trung vào thu gom thức ăn, chăm sóc vật nuôi và hạn chế tình trạng bỏ rơi động vật. Dự án hướng tới việc giáo dục cộng đồng về lòng nhân ái và sự tôn trọng động vật trong mối quan hệ với thiên nhiên.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, cao 1,75 m. Cô từng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, Miss Grand Vietnam 2024 và giành Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025.

Tại Miss Earth 2025 ở Philippines, Mỹ Anh mang đến dự án “Re-Earth: Tái chế rác thải điện tử - Hồi sinh hành tinh xanh”. Trong chung kết ngày 5/11/2025, cô lần lượt vượt qua top 25, top 12, top 8 để vào top 4 và giành danh hiệu Miss Earth Water 2025.