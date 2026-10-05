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Vừa nhận 4 nút vàng tại Silk Way Star, Đăng Khôi phải vào viện vì quá tải

Thứ Hai, 14:04, 05/10/2026
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VOV.VN - Đăng Khôi giành chiến thắng tại Công diễn 4 của Silk Way Star, đồng thời lập ba kỷ lục về số nút vàng và điểm số. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau, nam ca sĩ phải đến bệnh viện tại Nghĩa Ô để thăm khám, điều trị sau thời gian làm việc với cường độ cao.

Tại Công diễn 4 của Silk Way Star, Đăng Khôi trở thành thí sinh có kết quả nổi bật nhất kể từ đầu chương trình khi nhận 4 nút vàng từ ban giám khảo quốc tế, đạt 143 điểm từ giám khảo và tổng điểm 154,85. Theo thông tin từ chương trình, đây đều là những cột mốc cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Nam ca sĩ cũng là thí sinh đầu tiên nhận cùng lúc 4 nút vàng “Ngôi sao tỏa sáng”, đến từ các giám khảo Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Serbia và Nam Phi.

vua nhan 4 nut vang tai silk way star, Dang khoi phai vao vien vi qua tai hinh anh 1
Đăng Khôi trình diễn ca khúc “Pơ Soảng” - “Thật sảng khoái” bằng tiếng Việt và tiếng Trung.

Ở vòng thi này, các thí sinh nhận thử thách làm mới những ca khúc kinh điển từng xuất hiện trong 35 năm của sân khấu Gala Mừng Xuân tại Trung Quốc. Đăng Khôi lựa chọn ca khúc “Pơ Soảng” - “Thật sảng khoái” (倍儿爽), một bài hát quen thuộc với khán giả Trung Quốc. Anh bốc thăm biểu diễn ở vị trí thứ 12, cũng là tiết mục cuối cùng của đêm thi, sau 11 phần trình diễn của các thí sinh khác.

Đăng Khôi cùng ê-kíp xây dựng phiên bản mới với phần hòa âm, phối khí theo hướng mạnh mẽ, hiện đại, kết hợp hát song ngữ Việt - Trung và vũ đạo. Nam ca sĩ tự viết thêm phần lời tiếng Việt trong vòng hai ngày, trong khi thời gian tập vũ đạo cùng biên đạo chưa đầy 24 giờ. Đây cũng là thử thách không nhỏ bởi nhảy không phải thế mạnh của anh.

vua nhan 4 nut vang tai silk way star, Dang khoi phai vao vien vi qua tai hinh anh 2
Đăng Khôi trở thành thí sinh đầu tiên nhận 4 nút vàng tại Silk Way Star.

Trên sân khấu, Đăng Khôi xuất hiện với bộ suit lấy cảm hứng từ phong cách vintage thập niên 1960 kết hợp tinh thần Circus Fantasy, sử dụng các chi tiết thêu hoa, ngôi sao, hành tinh và hiệu ứng lấp lánh. Phần trình diễn có tiết tấu vui tươi, sân khấu biến hóa và nhiều năng lượng. Theo ê-kíp, các giám khảo, thí sinh và khán giả tại trường quay đã đứng lên nhảy theo tiết mục.

vua nhan 4 nut vang tai silk way star, Dang khoi phai vao vien vi qua tai hinh anh 3

Kết thúc phần thi, Đăng Khôi giành vị trí cao nhất tại Công diễn 4. Khoảnh khắc quốc kỳ Việt Nam xuất hiện trên sân khấu và sóng truyền hình sau khi kết quả được công bố khiến nam ca sĩ xúc động. Anh cho biết khi tham gia cuộc thi với tư cách nghệ sĩ đến từ Việt Nam, bản thân luôn mong muốn có cơ hội nhìn thấy lá cờ Việt Nam xuất hiện trong khoảnh khắc dành cho người chiến thắng.

“Tôi luôn nỗ lực và mong ước quốc kỳ Việt Nam sẽ được tung bay trên sân khấu quốc tế này. Và hôm nay tôi đã thực hiện được điều đó - trở thành nhà vô địch, quán quân của Công diễn 4. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào”, Đăng Khôi chia sẻ.

 

Nam ca sĩ cho biết hành trình tại cuộc thi diễn ra với lịch trình gấp rút và nhiều thử thách. Anh nói mình luôn cố gắng hết sức không chỉ vì kết quả cá nhân mà còn bởi ý thức đang xuất hiện trên một sân khấu âm nhạc quốc tế với tư cách nghệ sĩ Việt Nam.

Cũng trong tập này, Đăng Khôi dành một phần khoảnh khắc chiến thắng để chúc mừng sinh nhật Curley G, đại diện Trung Quốc. Anh cùng mọi người hát mừng sinh nhật nữ nghệ sĩ ngay trên sân khấu, nhận được phản ứng tích cực từ hai MC, các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại chương trình.

Tuy nhiên, sau đêm công diễn, sức khỏe của Đăng Khôi gặp vấn đề. Thủy Anh - bà xã nam ca sĩ - cho biết ngay sáng hôm sau, anh phải đến bệnh viện tại thành phố Nghĩa Ô, nơi chương trình ghi hình, để thăm khám và điều trị. Theo chia sẻ từ phía gia đình, thời gian qua Đăng Khôi phải làm việc với cường độ cao, trung bình hai công diễn mỗi tuần, cùng lịch ghi hình dày đặc và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, khiến cơ thể rơi vào trạng thái quá tải.

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Một mình chăm 3 con khi vợ vắng nhà, Đăng Khôi xoay xở ra sao?

VOV.VN - Lần đầu một mình chăm sóc 3 con trai với nhiều độ tuổi khác nhau, Đăng Khôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong Tập 1 “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026”. Nam ca sĩ chia sẻ lý do tham gia chương trình không chỉ để thử thách bản thân mà còn để có thêm thời gian gắn kết và thấu hiểu các con.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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