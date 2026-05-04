Đăng Khôi thừa nhận "lụy gia đình”, hé lộ cuộc sống viên mãn bên vợ con

Sự kiện “Mẹ tuyệt vời nhất” diễn ra tại TP.HCM đã trở thành không gian kết nối, nơi các gia đình tham gia chương trình Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026 cùng nhìn lại hành trình “48h vắng mẹ” và chia sẻ những câu chuyện đầy cảm xúc về tổ ấm. Trong đó, gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh gắn bó cùng những chia sẻ chân thành về cuộc sống hôn nhân.

Đăng Khôi không ngần ngại thừa nhận "lụy vợ"

Xuất hiện cùng đại gia đình, bao gồm cả ông bà nội và gia đình em trai, Đăng Khôi cho biết anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Nam ca sĩ bày tỏ: “bản thân mình đang rất hạnh phúc, viên mãn khi có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ ‘điểm 10’ và cũng là lúc nguồn cảm hứng âm nhạc quay trở lại bùng nổ hơn”. Với anh, việc được đồng hành cùng các thành viên trong gia đình ở những dịp như thế này luôn mang lại nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Đáng chú ý, Đăng Khôi không ngần ngại thừa nhận mình là người “lụy gia đình”. Anh chia sẻ, việc tham gia chương trình giúp bản thân thấu hiểu sâu sắc hơn những hy sinh thầm lặng của vợ trong suốt hành trình anh theo đuổi nghệ thuật. Những trải nghiệm khi vắng vợ trong 48 giờ khiến anh nhận ra rõ hơn giá trị của người phụ nữ trong gia đình – điều vốn dễ bị xem là hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, Đăng Khôi còn cùng vợ gửi tặng khán giả một đoạn trong ca khúc “50 năm về sau”, như một cách thể hiện tình cảm và sự gắn bó bền chặt. Sự đồng hành giữa anh và Thủy Anh trong cả công việc lẫn cuộc sống tiếp tục là hình ảnh được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Đáp lại, Thủy Anh cũng dành cho chồng sự ghi nhận khi cho rằng “anh Khôi không chỉ là siêu nhân mà là người chồng, người bố rất tuyệt vời”. Những chia sẻ giản dị nhưng chân thành đã góp phần khắc họa rõ nét một gia đình nghệ sĩ giữ được sự ấm áp và gắn kết sau nhiều năm chung sống.

Bên cạnh gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh, chương trình còn có sự tham gia của một số gia đình khác như BTV Mạnh Cường – Hương Giang, Tuấn Dương – Lucie Nguyễn hay Phí Ngọc Hưng – Trương Mỹ Nhân. Điểm chung của các ông bố khi trải qua hành trình “48h vắng mẹ” là sự thấu hiểu sâu sắc hơn vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình.

Theo Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa, “Chỉ sau 48 giờ vắng mẹ vắng vợ thì dường như các ông bố hay các con đều cảm thấy ‘bầu trời như sụp đổ’, hàng trăm công việc không tên phải tự tay làm… thông qua đó người chồng thấu hiểu hơn giá trị của người vợ”.

Với riêng Đăng Khôi, hành trình này không chỉ là một trải nghiệm truyền hình mà còn là cơ hội để anh nhìn lại và trân trọng hơn mái ấm của mình. Hình ảnh một người chồng, người cha luôn đặt gia đình lên hàng đầu, sẵn sàng thừa nhận mình “lụy gia đình” đã góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về giá trị của tình thân trong cuộc sống hiện đại.

Gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh từ lâu được xem là một trong những tổ ấm nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi có hành trình gắn bó kéo dài từ năm 2005 trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2013, xây dựng cuộc sống hôn nhân ổn định và hạnh phúc bên ba con trai.

Thủy Anh (sinh năm 1985), từng được biết đến là một hot girl Hà thành, hiện đảm nhận vai trò quản lý, đồng hành cùng chồng trong công việc, trong khi Đăng Khôi vừa theo đuổi hoạt động âm nhạc vừa phát triển kinh doanh. Tổ ấm của họ hiện có 5 thành viên, trong đó con trai út là bé Kai (Nguyễn Đăng Anh Tài) mới chào đời, hoàn thiện bức tranh gia đình đông đủ.