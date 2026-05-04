中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đăng Khôi thừa nhận "lụy gia đình”, hé lộ cuộc sống viên mãn bên vợ con

Thứ Hai, 14:31, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh tiếp tục nhận được sự quan tâm khi hé lộ cuộc sống hôn nhân viên mãn sau nhiều năm gắn bó, cùng hành trình xây dựng tổ ấm 5 thành viên và sự đồng hành cả trong công việc lẫn đời sống thường nhật.

Sự kiện “Mẹ tuyệt vời nhất” diễn ra tại TP.HCM đã trở thành không gian kết nối, nơi các gia đình tham gia chương trình Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026 cùng nhìn lại hành trình “48h vắng mẹ” và chia sẻ những câu chuyện đầy cảm xúc về tổ ấm. Trong đó, gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh gắn bó cùng những chia sẻ chân thành về cuộc sống hôn nhân.

Dang khoi thua nhan luy gia dinh , he lo cuoc song vien man ben vo con hinh anh 1
Đăng Khôi không ngần ngại thừa nhận "lụy vợ"

Xuất hiện cùng đại gia đình, bao gồm cả ông bà nội và gia đình em trai, Đăng Khôi cho biết anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Nam ca sĩ bày tỏ: “bản thân mình đang rất hạnh phúc, viên mãn khi có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ ‘điểm 10’ và cũng là lúc nguồn cảm hứng âm nhạc quay trở lại bùng nổ hơn”. Với anh, việc được đồng hành cùng các thành viên trong gia đình ở những dịp như thế này luôn mang lại nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Đáng chú ý, Đăng Khôi không ngần ngại thừa nhận mình là người “lụy gia đình”. Anh chia sẻ, việc tham gia chương trình giúp bản thân thấu hiểu sâu sắc hơn những hy sinh thầm lặng của vợ trong suốt hành trình anh theo đuổi nghệ thuật. Những trải nghiệm khi vắng vợ trong 48 giờ khiến anh nhận ra rõ hơn giá trị của người phụ nữ trong gia đình – điều vốn dễ bị xem là hiển nhiên trong cuộc sống thường ngày.

Dang khoi thua nhan luy gia dinh , he lo cuoc song vien man ben vo con hinh anh 2

Không chỉ dừng lại ở lời nói, Đăng Khôi còn cùng vợ gửi tặng khán giả một đoạn trong ca khúc “50 năm về sau”, như một cách thể hiện tình cảm và sự gắn bó bền chặt. Sự đồng hành giữa anh và Thủy Anh trong cả công việc lẫn cuộc sống tiếp tục là hình ảnh được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Đáp lại, Thủy Anh cũng dành cho chồng sự ghi nhận khi cho rằng “anh Khôi không chỉ là siêu nhân mà là người chồng, người bố rất tuyệt vời”. Những chia sẻ giản dị nhưng chân thành đã góp phần khắc họa rõ nét một gia đình nghệ sĩ giữ được sự ấm áp và gắn kết sau nhiều năm chung sống.

Bên cạnh gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh, chương trình còn có sự tham gia của một số gia đình khác như BTV Mạnh Cường – Hương Giang, Tuấn Dương – Lucie Nguyễn hay Phí Ngọc Hưng – Trương Mỹ Nhân. Điểm chung của các ông bố khi trải qua hành trình “48h vắng mẹ” là sự thấu hiểu sâu sắc hơn vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình.

Dang khoi thua nhan luy gia dinh , he lo cuoc song vien man ben vo con hinh anh 3
Dang khoi thua nhan luy gia dinh , he lo cuoc song vien man ben vo con hinh anh 4

Theo Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa, “Chỉ sau 48 giờ vắng mẹ vắng vợ thì dường như các ông bố hay các con đều cảm thấy ‘bầu trời như sụp đổ’, hàng trăm công việc không tên phải tự tay làm… thông qua đó người chồng thấu hiểu hơn giá trị của người vợ”.

Với riêng Đăng Khôi, hành trình này không chỉ là một trải nghiệm truyền hình mà còn là cơ hội để anh nhìn lại và trân trọng hơn mái ấm của mình. Hình ảnh một người chồng, người cha luôn đặt gia đình lên hàng đầu, sẵn sàng thừa nhận mình “lụy gia đình” đã góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về giá trị của tình thân trong cuộc sống hiện đại.

Gia đình Đăng Khôi – Thủy Anh từ lâu được xem là một trong những tổ ấm nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi có hành trình gắn bó kéo dài từ năm 2005 trước khi chính thức về chung một nhà vào năm 2013, xây dựng cuộc sống hôn nhân ổn định và hạnh phúc bên ba con trai.

Thủy Anh (sinh năm 1985), từng được biết đến là một hot girl Hà thành, hiện đảm nhận vai trò quản lý, đồng hành cùng chồng trong công việc, trong khi Đăng Khôi vừa theo đuổi hoạt động âm nhạc vừa phát triển kinh doanh. Tổ ấm của họ hiện có 5 thành viên, trong đó con trai út là bé Kai (Nguyễn Đăng Anh Tài) mới chào đời, hoàn thiện bức tranh gia đình đông đủ.

ban_sao_cua_dsc04515.jpg

Một mình chăm 3 con khi vợ vắng nhà, Đăng Khôi xoay xở ra sao?

VOV.VN - Lần đầu một mình chăm sóc 3 con trai với nhiều độ tuổi khác nhau, Đăng Khôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong Tập 1 “Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026”. Nam ca sĩ chia sẻ lý do tham gia chương trình không chỉ để thử thách bản thân mà còn để có thêm thời gian gắn kết và thấu hiểu các con.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Đăng Khôi Thủy Anh gia đình Đăng Khôi hôn nhân viên mãn 3 con trai bé Kai Nguyễn Đăng Anh Tài tổ ấm 5 thành viên vợ quản lý chồng show Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân sao Việt gia đình hạnh phúc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điều ít biết về “ông xã màn ảnh” kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân trong “Heo năm móng”
Điều ít biết về “ông xã màn ảnh” kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân trong “Heo năm móng”

VOV.VN - Trần Ngọc Vàng đang là cái tên nhận được nhiều chú ý khi có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh “Heo năm móng”. Trong phim, NSƯT Ốc Thanh Vân cùng Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi đóng vai vợ chồng.

Điều ít biết về “ông xã màn ảnh” kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân trong “Heo năm móng”

Điều ít biết về “ông xã màn ảnh” kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân trong “Heo năm móng”

VOV.VN - Trần Ngọc Vàng đang là cái tên nhận được nhiều chú ý khi có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh “Heo năm móng”. Trong phim, NSƯT Ốc Thanh Vân cùng Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi đóng vai vợ chồng.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún
Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

VOV.VN - Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z Ngọc Thủy tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng. Dù là gương mặt mới của “vũ trụ điện ảnh VFC”, Ngọc Thủy đang ghi dấu ấn qua vai Trang trong bộ phim giờ vàng “Bước chân vào đời”.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

VOV.VN - Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z Ngọc Thủy tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng. Dù là gương mặt mới của “vũ trụ điện ảnh VFC”, Ngọc Thủy đang ghi dấu ấn qua vai Trang trong bộ phim giờ vàng “Bước chân vào đời”.

Hồng Đào - Phương Anh Đào tái hợp sau thành công trăm tỷ của phim "Mai"
Hồng Đào - Phương Anh Đào tái hợp sau thành công trăm tỷ của phim "Mai"

VOV.VN - Sau thành công rực rỡ của siêu phẩm "Mai", mối quan hệ đầy duyên nợ giữa nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào từng để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Trở lại trong dự án mới mang tên "Ngày con còn mẹ", cả hai sẽ chính thức viết tiếp kỳ tích màn ảnh nhưng ở một vị thế hoàn toàn mới: Mẹ con ruột.

Hồng Đào - Phương Anh Đào tái hợp sau thành công trăm tỷ của phim "Mai"

Hồng Đào - Phương Anh Đào tái hợp sau thành công trăm tỷ của phim "Mai"

VOV.VN - Sau thành công rực rỡ của siêu phẩm "Mai", mối quan hệ đầy duyên nợ giữa nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào từng để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Trở lại trong dự án mới mang tên "Ngày con còn mẹ", cả hai sẽ chính thức viết tiếp kỳ tích màn ảnh nhưng ở một vị thế hoàn toàn mới: Mẹ con ruột.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt