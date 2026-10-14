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Vương Bình song ca Ngọc Sơn trong ca khúc nhạc cưới

Thứ Tư, 10:15, 14/10/2026
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VOV.VN - Vương Bình ra mắt phiên bản mới của ca khúc Thành-Thân, kết hợp cùng Ngọc Sơn. Đây là màn song ca tiếp nối phần biểu diễn của cả hai tại fanmeeting Tiệc Thành Thân diễn ra ở TP.HCM ngày 4/10.

Ở phiên bản mới của ca khúc Thành-Thân, Ngọc Sơn mang đến màu sắc trữ tình, trong khi Vương Bình giữ tinh thần trẻ trung của ca khúc. Sự kết hợp tạo nên một bản nhạc cưới mang không khí vui tươi, gần gũi nhưng vẫn có nét hoài niệm.

Chia sẻ về đàn em, Ngọc Sơn dành nhiều lời khen cho giọng hát của Vương Bình. Nam ca sĩ nói: “Vương Bình có một giọng hát rất hay, rất ngọt ngào. Cái độ ngọt ngào là điều khá khó, vì có thể hát tốt nhưng chưa chắc đã ngọt, đã thấm sâu vào lòng người, nhưng Vương Bình có điều đó”.

vuong binh song ca ngoc son trong ca khuc nhac cuoi hinh anh 1
Vương Bình ra mắt phiên bản mới của ca khúc Thành-Thân, kết hợp cùng Ngọc Sơn.

Theo Ngọc Sơn, giọng hát của Vương Bình có sự pha trộn nhiều vùng miền. Ông nhận xét: “Giọng hát của cậu ấy có chất văn minh của phía Bắc, miền Trung nhưng cũng có âm hưởng Nam bộ nữa”.

Ngọc Sơn cho biết dù bận nhiều công việc, ông vẫn thu xếp để tham gia thu âm Thành-Thân sau khi nghe thử ca khúc. “Bài hát rất dễ thương, có hơi hướng rất trẻ trung, hiện đại và tình cảm, đậm chất dân gian. Rất mong mọi người sẽ nghe ca khúc Thành-Thân, lan tỏa sự yêu thương nhau nhiều hơn, cũng như dành sự ủng hộ cho một ca sĩ trẻ như Vương Bình”, ông chia sẻ.

vuong binh song ca ngoc son trong ca khuc nhac cuoi hinh anh 2

Về phía Vương Bình, nam ca sĩ cho biết anh là người chủ động ngỏ lời mời Ngọc Sơn sau khi cảm thấy chất giọng của đàn anh phù hợp với màu sắc âm nhạc của Thành-Thân.

“Trước khi thực hiện dự án Thành-Thân, Bình chưa có dịp gặp anh Ba Ngọc Sơn ngoài đời. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành ca khúc, Bình cảm thấy chất giọng của Anh Ba sẽ rất phù hợp với tinh thần và màu sắc âm nhạc của bài hát, nên đã chủ động tìm cách liên hệ và ngỏ lời mời anh cùng tham gia thể hiện”, Vương Bình cho biết.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ cả bố và mẹ anh đều yêu mến giọng hát của Ngọc Sơn từ lâu. Vì vậy, cơ hội được kết hợp trong dự án lần này mang đến cho anh nhiều cảm xúc.

Theo Vương Bình, trong quá trình làm việc, điều khiến anh bất ngờ là sự gần gũi và nhiệt tình của Ngọc Sơn. Khi ê-kíp mời đàn anh tham gia fanmeeting, Ngọc Sơn đồng ý và còn dành thời gian có mặt ở hai buổi tổng duyệt.

 

Trước phiên bản song ca cùng Ngọc Sơn, Thành-Thân đã được Vương Bình phát hành với bản “một mình đờn ca”. Ca khúc được sáng tác bởi TDK và Dlight, tiếp nối câu chuyện từ Thanh Tân.

Nếu Thanh Tân gợi nhắc màu sắc thanh xuân, Thành-Thân đưa câu chuyện đến một chặng mới với hình ảnh hẹn ước, cưới hỏi và không khí miền Tây. Ca khúc sử dụng chất liệu văn hóa quê hương thông qua giai điệu, cách luyến láy và sample từ Rồi Tới Luôn của NAL.

Là người con Bến Tre, Vương Bình đưa những yếu tố gắn với miền Tây vào sản phẩm thay vì tiếp tục màu sắc thanh xuân vườn trường như trước.

Tên gọi Thành-Thân cũng được xây dựng với hai lớp nghĩa: nên duyên đôi lứa và trở thành người thân. Với phiên bản song ca cùng Ngọc Sơn, ca khúc tiếp tục khai thác tinh thần kết nối trong không khí của một bản nhạc cưới.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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