Sau ca khúc triệu view, Vương Bình kể chuyện chàng trai quê đi hỏi vợ

Sau thành công của “Thanh tân”, Vương Bình trở lại với ca khúc mới “Thành-Thân”, tiếp tục kể chuyện tình yêu nhưng đưa người nghe đến gần hơn với không khí miền Tây và những chất liệu văn hóa Việt quen thuộc.

Đầu năm 2026, “Thanh tân” được chú ý khi xuất hiện nhiều trong các video mặc áo dài dịp Tết, đồng thời lọt xu hướng trên TikTok và Instagram. Phiên bản có sự góp giọng của Thùy Chi đạt hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube.

Vương Bình trở lại với ca khúc “Thành-Thân” sau thành công của “Thanh tân”.

Mới đây, Vương Bình giới thiệu “Thành-Thân”, ca khúc do TDK và Dlight sáng tác. Nếu “Thanh tân” mang màu sắc trong trẻo, gợi không khí thanh xuân thì sản phẩm mới đưa câu chuyện tình yêu đến một chặng khác: từ thương mến đến lời hẹn ước bằng một đám cưới mang hơi thở miền Tây.

“Thành-Thân” kể về mối tình giữa một chàng trai quê với đôi tay lấm lem ruộng vườn và một cô gái thành thị. Hai người gặp nhau trong một chiều mưa, cùng nép dưới mái hiên rồi từ đó nảy sinh tình cảm.

Vương Bình lần đầu trình diễn “Thành-Thân” tại fanmeeting ở TP.HCM.

Sau một năm dành dụm, chàng trai mang trầu cau sang nhà cô gái thưa chuyện. Khi ba má đồng ý, bạn bè vui mừng, ông bà cho phước, chuyện tình của hai người đi đến một lời hẹn ước lâu dài.

Ca khúc sử dụng những hình ảnh gần gũi như trầu cau, ngày lành, ba má hay chuyện thưa cưới. Thay vì xây dựng một câu chuyện tình quá lớn lao, “Thành-Thân” lựa chọn cách kể mộc mạc, gắn với những nghi thức và quan niệm quen thuộc trong chuyện dựng vợ gả chồng của người Việt.

Vương Bình và Ngọc Sơn cùng trình diễn “Thành-Thân” trên sân khấu.

Ở phần cuối, câu hỏi “Mai nắng mưa thì sao? Mai khó khăn thì sao?” tiếp tục mở rộng câu chuyện từ ngày cưới sang lời hứa đồng hành sau hôn nhân, khi hai người cùng đối diện những ngày thuận lợi lẫn khó khăn.

Vương Bình sinh ra tại Bến Tre và gắn bó với vùng đất này. Trong “Thành-Thân”, màu sắc miền Tây được thể hiện từ giai điệu, cách luyến láy, phát âm đến không khí nhạc cưới. Ca khúc cũng sử dụng sample từ “Rồi tới luôn” của NAL.

Vương Bình lần đầu trình diễn “Thành-Thân” tại fanmeeting “Tiệc Thành Thân” ở TP.HCM. Sự kiện được xây dựng theo concept một tiệc cưới, nối tiếp cách nam ca sĩ từng tổ chức fanmeeting đầu tiên “Binhjama” theo hình thức tiệc ngủ.

Tại chương trình, Vương Bình cũng trình diễn ca khúc cùng ca sĩ Ngọc Sơn. Sau tiết mục, một cặp đôi người hâm mộ có màn cầu hôn ngay tại khu vực khán giả. Vương Bình và Ngọc Sơn sau đó gửi lời chúc “trăm năm hạnh phúc” đến cặp đôi.

Tên gọi “Thành-Thân” đồng thời được Vương Bình sử dụng với hai lớp nghĩa. Bên cạnh ý nghĩa nên duyên, kết đôi, “thành thân” còn được hiểu là trở nên thân thuộc, trở thành người thân của nhau.

Theo đó, ca khúc không chỉ kể câu chuyện tình yêu đôi lứa mà còn gắn với Voi Con - cộng đồng người hâm mộ của Vương Bình. Từ những người gặp nhau qua âm nhạc, nam ca sĩ muốn tiếp tục phát triển mối liên kết này thông qua âm nhạc, concept và các hoạt động dành cho người hâm mộ.