Sinh nhật đáng nhớ của Vương Bình bên Grey D, Phùng Khánh Linh tại SAO Concert

Khép lại vào khuya 11/7, SAO Concert - The Stardom Journey: Trạm Sao 2 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), quy tụ hơn 6.000 khán giả theo dõi gần 5 giờ biểu diễn. Với chủ đề "Không giới hạn - Limitless", chương trình mang đến hành trình âm nhạc được xây dựng theo hình tượng các "hành tinh", quy tụ 9 nghệ sĩ gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Mono, Captain Boy, Jey B, Grey D, Vương Bình cùng hai khách mời Phùng Khánh Linh và Orange.

Mono mang đến phần trình diễn tại Hành tinh Đất trong SAO Concert - The Stardom Journey: Trạm Sao 2.

Grey D xuất hiện ở Hành tinh Rừng với những ca khúc mang màu sắc tự sự.

Dưới sự chỉ đạo âm nhạc của nhạc sĩ Huy Tuấn, chương trình được dàn dựng với các bản phối liveband của Mr. Bott Band, kết hợp hệ thống ánh sáng do đạo diễn người Thái Lan Gumpa Wong thực hiện. Điểm nhấn của Trạm Sao 2 là sân khấu 360 độ với bàn nâng và đường catwalk đa hướng, được thiết kế theo từng không gian chủ đề.

Theo kịch bản chương trình, mỗi nghệ sĩ đại diện cho một "hành tinh" với màu sắc âm nhạc riêng. Mở đầu là Hành tinh Lửa với Jey B và Captain Boy, tiếp nối là Hành tinh Đất cùng Mono. Sau đó, Grey D và Vương Bình đưa khán giả đến Hành tinh Rừng với những ca khúc mang màu sắc tự sự và giàu cảm xúc. Chặng cuối của hành trình lần lượt là Limitless Station với sự góp mặt của Phùng Khánh Linh và Orange, Hành tinh Kim Loại của Dương Domic và Hành tinh Nước của Quang Hùng MasterD.

Phùng Khánh Linh lần đầu biểu diễn trực tiếp ca khúc "Thành phố phía đông" cùng Vương Bình.

Bên cạnh các tiết mục cá nhân, chương trình còn có nhiều màn kết hợp giữa các nghệ sĩ. Captain Boy và Jey B lần đầu song ca ca khúc "Giá mà anh" trong một bản phối mới. Vương Bình và Phùng Khánh Linh cũng lần đầu biểu diễn trực tiếp "Thành phố phía đông", mang đến phiên bản live của ca khúc trên sân khấu.

Một trong những tiết mục được khán giả chú ý là màn hòa giọng của Grey D, Vương Bình, Phùng Khánh Linh và Orange với ca khúc "Có hẹn với thanh xuân". Bốn nghệ sĩ cùng thể hiện bản phối mới, tạo nên không gian âm nhạc mang màu sắc hoài niệm giữa hành trình xuyên suốt chủ đề "Không giới hạn".

Orange góp mặt tại Limitless Station và tham gia các màn kết hợp trong đêm nhạc.

Đêm diễn cũng ghi dấu một khoảnh khắc đặc biệt đối với Vương Bình khi nam ca sĩ đón sinh nhật ngay trên sân khấu. Trong sự bất ngờ của anh, Grey D, Phùng Khánh Linh, Orange cùng nhạc sĩ Huy Tuấn mang bánh kem lên sân khấu để chúc mừng. Hơn 6.000 khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ cũng đồng loạt hát ca khúc chúc mừng sinh nhật, tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của chương trình.

Grey D, Phùng Khánh Linh và Orange cùng xuất hiện trong khoảnh khắc chúc mừng sinh nhật Vương Bình trên sân khấu SAO Concert.

Sau gần 5 giờ biểu diễn, Trạm Sao 2 khép lại bằng phần encore với ca khúc "Cảm ơn tình yêu". Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Captain Boy, Jey B, Grey D, Vương Bình, Phùng Khánh Linh và Orange cùng trở lại sân khấu để hòa giọng trong tiết mục kết màn, gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành với chương trình.

Ngay trong đêm diễn, ban tổ chức cũng công bố SAO Concert - Trạm Sao 3 dự kiến sẽ diễn ra vào tối 3/10, tiếp tục tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, nối tiếp hành trình The Stardom Journey sau hai đêm diễn đầu tiên.