Yoona (SNSD) và Lee Jun Ho (2PM) đang hẹn hò?

Sáng 3/7, tờ Allkpop đưa tin, Yoona và Jun Ho đang hẹn hò ngoài đời. Một nguồn tin cho biết, cặp đôi đã phát triển từ mối quan hệ bạn bè thành người yêu trước khi quay phim "King The Land". Đó cũng chính là lý do họ cùng hợp tác trong bộ phim này. Yoona và Jun Ho là bạn thân lâu năm, từng hợp tác trên sân khấu ca nhạc trước khi đóng phim "King The Land". Hiện công ty quản lý của cả 2 ngôi sao đều chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước đó hồi tháng 4/2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Lee Jun Ho và YoonA sẽ đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn mới mang tên "King the Land". Cuộc tái ngộ của Jun Ho - YoonA trên sân khấu MBC Gayo Daejejeon đã khiến fan đứng ngồi không yên.

Nữ thần quốc dân Yoona lộ tin hẹn hò với thành viên 2PM.

YoonA là một trong những idol K-pop gặt hái được nhiều thành công khi lấn sân sang diễn xuất. Dù kinh nghiệm diễn xuất không quá dồi dào như các tiền bối đi trước nhưng cựu thành viên SNSD vẫn kịp ghi tên mình vào danh sách nữ diễn viên sở hữu doanh thu phòng vé cao nhất Hàn Quốc.

Lee Jun Ho sinh năm 1990, thường được biết đến với nghệ danh Jun Ho, là một ca sĩ, diễn viên người Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc 2PM. Sau thành công rực rỡ của bộ phim "The Red Sleeve Cuff" (2021), Jun Ho trở thành một ngôi sao sáng trong làng truyền hình Hàn Quốc, đứng thứ 12 trong top 40 nghệ sĩ quyền lực Hàn Quốc theo danh sách công bố tháng 5 của Forbes.