Thần Sấm Chris Hemsworth tiết lộ công việc đầu tiên được trả lương

Trong số những nam diễn viên điển trai nhất Hollywood, cái tên Chris Hemsworth luôn nằm trong top đầu danh sách. Mặc dù nam diễn viên đã tham gia nhiều dự án danh tiếng và thể hiện tầm cỡ của mình với tư cách là một diễn viên, nhưng anh ấy được biết đến nhiều nhất với vai Thor trong các bộ phim Avengers của Marvel. Trước khi trở thành ngôi sao sáng giá của Hollywood, Chris Hemsworth đã làm việc tại một trung tâm thẩm mỹ và công việc chính của anh là dọn dẹp máy bơm ngực của phụ nữ.

"Bạn không nghe nhầm đâu. Đó là công việc của tôi. Tôi chỉ nhớ là thực sự chán. Tôi nhớ mình đã ngồi trong nhà máy một mình sau giờ làm việc và nghĩ rằng, tôi ở đây để kiếm được 10 USD. Sau đó, tôi nghĩ về những gì tôi muốn làm, đó là diễn xuất và tất cả những điều thú vị khác mà tôi muốn dấn thân vào" - Thần Sấm Chris Hemsworth tiết lộ với WIRED.

Con đường đến với nghiệp diễn xuất của Chris Hemsworth không hề đơn giản và suôn sẻ.

Cũng giống như rất nhiều diễn viên khác, con đường đến với nghiệp diễn xuất của Chris Hemsworth không hề đơn giản và suôn sẻ. Anh bắt đầu nghiệp tham gia diễn xuất từ năm 2004 khi tham gia vào series "Home and Away" nhưng bị từ chối. Phải rất lâu sau, anh mới được nhận vào vai Kim Hyde, trong thời gian chờ đợi vai diễn Chris Hemsworth đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau để trang trải chi phí trước khi dành được vai diễn trong "Home and Away".

Sau đó, anh có cơ hội đóng một vai phụ trong dòng phim "Star Trek" nổi tiếng vào năm 2009 cùng một số bộ phim nhỏ khác. Chris từng chia sẻ với báo chí rằng giai đoạn này anh gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính khi không thể trang trải đủ sinh hoạt phí, thật may mắn khi anh được lựa chọn để tham gia vai diễn trong phim "Ca$h" và sự nghiệp của anh bắt đầu khởi sắc khi được Marvel Studio để ý. Vào thời điểm đó các tờ báo gọi anh với tiêu đề "diễn viên vô danh được chọn vào vai Thor" cho thấy tầm ảnh hưởng của các vai diễn trước đây còn quá nhỏ không giúp diễn viên người Úc này được biết đến. Cuộc đời của anh thay đổi ngay sau khi được nhận vai diễn Thor trong bộ phim "Thor" (2011).