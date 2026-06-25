Chuyện vỉa hè trước cửa nhà không phải chuyện đỏ đen, nhưng đen thôi, đỏ quên đi!

- Bố hay nói chuyện đỏ đen nhưng không phải vậy. Vỉa hè trước cửa nhà người ta cùng là thành phố làm mà phẳng chắc lại thoát nước tốt, bố sang nhà cô rửa xe bên kia đường mà xem! Trong khi vỉa hè trước cửa nhà mình gạch lát viên dính viên bong, giờ đi bộ cũng dở, để xe cũng dở, mưa thì nước đọng…

Vỉa hè chắc chắn làm gì cũng tiện lợi

- Úi, nhà người ta có phong bao bồi dưỡng đội thợ thi công đấy con à. Còn nhà mình bố con ngang lắm, mẹ bảo mấy lần cứ gạt phăng đi! Thôi, vào dọn hàng ra, nhớ để kệ hàng nhô ra chút thôi, lấn vỉa hè nhiều là bị phạt, còn bao nhiêu khoản nữa, làm ăn kiểu này lời lãi chả bõ công.

Vỉa hè mới làm đã bong tróc, dùng vào việc gì cũng bất tiện

- Này, bà không biết phải hỏi, chứ đừng phán bừa phán bãi như thế! Dãy phố này hồi đào đường làm ống nước bà con phân công tôi bồi dưỡng đội thợ làm nước. Bây giờ làm vỉa hè đến lượt nhà cô rửa xe bên đường. Mẹ con bà rõ chưa?

Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại

- Vậy đúng là do ông! Tiền cả dãy đóng góp, nhà cô rửa xe khi ngoại giao nói là của riêng nhà ấy, nên đoạn vỉa hè trước cửa nhà ấy đẹp phải nói là “long lanh”, mọi sự như ý. Còn ông thật thà thành ra quan hệ kém. Hồi đưa tiền cho đội thợ nước sao ông không nói rằng đó là tiền của riêng nhà mình?

- Nói gian như vậy chả được gì, bởi vì ống nước chôn giữa đường, tiết diện như nhau, nước có vào nhà mình nhiều hơn đâu?

- Ừ, vậy là do phân công thật, nói thế nào cho đúng nhỉ? À, đen thôi, đỏ quên đi!

Vỉa hè đa dụng thế này đâu phải là chuyện đỏ đen?