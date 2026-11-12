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Chuyện vui buồn từ thương mại điện tử

Thứ Năm, 07:39, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thương mại điện tử từ chỗ xa lạ đã nhanh chóng xen vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Sự tiện lợi khiến nhiều người vui nhưng không ít người buồn. Có những chuyện khó phân định rõ ràng, chả biết nên cười hay nên khóc...

- Tôi thấy từ khi mọi người quen dần với thương mại điện tử thì việc mua sắm trở nên văn minh. Vui vì không phải đi nhiều mà còn được ngắm nghía lựa chọn đa dạng hơn. Nhưng buồn vì khi nhận được hàng thì mới thấy không phải cái gì cũng như quảng cáo trên mạng ông à.

- Ờ, dọc phố xá giờ vãn bớt cửa hàng, chả biết là vui hay buồn nữa, nhưng tôi thấy tốt vì điều đó giúp thành phố lập lại trật tự vỉa hè lòng đường…

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Phố xá vãn bớt cửa hàng vì thương mại điện tử

- Ông đừng nói kiểu ba phải như thế! Vui là vui, buồn là buồn. Vỉa hè lòng đường thông thoáng có phần do dân tình bớt dừng lại mua sắm thật, thì đó là dấu hiệu vui.

- Có vui có buồn, bà không bắt tôi nói một chiều được. Dân tình không dừng lại mua sắm thì lên mạng vuốt vuốt để hàng hóa được ship tới tận cửa, thế là vui đúng không? Nhưng tiện dụng quá nên nhiều khi hàng tới mà không gặp được thì không ít người nói shipper để gói hàng ngay ngoài cửa và bị hàng xóm xấu tính đi qua “dọn” hộ kia kìa. Thế là vui hay buồn?

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Nhiều người nói shipper để gói hàng ngay trước cửa nhà nếu chưa tiện về lấy...
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... nhưng nhiều shipper kiên quyết không làm như thế vì lo ngại mất hàng do có người tưởng nhầm là rác cầm đi "vất hộ". Chẳng biết đền ai, đã có không ít chuyện dở khóc dở cười.

- À, ông nói chuyện của cháu sinh viên thuê nhà bà tổ phó bên kia phải không? Đúng là có chuyện ấy, nhưng không nhiều.

- Vâng, nhưng xấu tính như cái tay ở sát cạnh nhà bà tổ phó thì… không ít đâu. Bà cảnh giác khi mua hàng online, đừng tiện dụng quá mà nói shipper để hàng trước cửa nhé!

- Biết rồi, không phải dặn! Ông thật là… nhiều chuyện như phụ nữ./.

 

Mic/VOV.VN
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