Thương mại điện tử ASEAN bùng nổ: Dự kiến đạt hơn 400 tỷ USD vào năm 2031

Theo báo cáo "Đà tăng trưởng thanh toán thương mại điện tử năm 2026" (E-commerce Payments Momentum Report 2026) do công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính Xendit và đơn vị dữ liệu thương mại điện tử Cube công bố, 25% chi tiêu bán lẻ tại Đông Nam Á được thực hiện trực tuyến.

Báo cáo này dựa trên khảo sát 6.000 người mua sắm trực tuyến tại 6 thị trường chính trong khu vực, trong đó có 1.000 người đến từ Indonesia. Ông Simon Torring, đồng sáng lập Cube, cho biết, thương mại điện tử đang bước sang một chương mới, từ quy mô hàng tỷ lên hàng trăm tỷ đô la. Đây sẽ là năm đầu tiên doanh số bán hàng hóa vật chất qua thương mại điện tử tại Đông Nam Á vượt mốc 200 tỷ USD. Trong đó, Indonesia vẫn là thị trường lớn nhất. Thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng, đạt hơn 400 tỷ USD vào năm 2031. Với Hiệp định kinh tế số mang tính bước ngoặt của khu vực dự kiến được ký kết tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới sẽ tiếp tục thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, giao dịch không giấy tờ, thanh toán điện tử. Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh ý nghĩa của Hiệp định này.

Shopee, Lazada và TikTok Shop trong ASEAN ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt kỳ vọng

“ASEAN mong muốn xây dựng nền kinh tế thông qua các sáng kiến khác nhau, bao gồm các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (vừa được nâng cấp). Đặc biệt, ASEAN vừa hoàn tất đàm phán về Hiệp định Thanh toán kỹ thuật số ASEAN, dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 11 năm nay. Thông qua Hiệp định này, chúng ta có thể thực hiện các giao dịch mà không cần phụ thuộc vào việc trao đổi tiền tệ theo cách truyền thống, thay vào đó là sử dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số . Tôi tin rằng nền kinh tế kỹ thuật số sẽ làm thay đổi cơ chế vận hành của các thỏa thuận tiền tệ hiện có", ông Simon Torring nói.

Các nền tảng lớn trong khu vực như Shopee, Lazada và TikTok Shop đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt kỳ vọng, đạt hơn 33% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm 2026 – cao gấp đôi so với dự báo ban đầu là 16%. Người tiêu dùng tại Đông Nam Á được ước tính chi từ 23–24 tỷ USD để mua hàng từ các nhà bán lẻ nước ngoài, tương đương khoảng 10% tổng doanh số bán hàng trực tuyến. Tùy thuộc vào diễn biến của môi trường pháp lý, thương mại điện tử xuyên biên giới được dự báo sẽ tăng trưởng từ 11–19% mỗi năm cho đến năm 2030.