Đồng Nai đồng loạt công bố thành lập 10 phường mới trong ngày 30/4 lịch sử

Thứ Năm, 16:33, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/4, 10 xã trên địa bàn thành phố Đồng Nai đồng loạt tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nâng cấp lên phường. Lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã tham dự buổi lễ tại tất cả các địa phương.

Theo Nghị quyết, 10 phường mới thuộc thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số, bộ máy 10 xã trước đó, gồm: Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh. Các phường chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay (30/4/2026).

Dong nai dong loat cong bo thanh lap 10 phuong moi trong ngay 30 4 lich su hinh anh 1
Lễ công bố lên phường ở phường Đồng Phú  (Ảnh: BĐN)

Trong số 10 phường, có 3 phường Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh thuộc khu vực Bình Phước cũ.

Phường Đồng Phú tiếp quản toàn bộ Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú cũ. Định hướng trở thành "thủ phủ" công nghiệp mới và du lịch nghỉ dưỡng với lợi thế hơn 500 ha mặt hồ Suối Giai và hồ Bà Mụ.

Phường Tân Khai - "cỗ máy tăng trưởng" với tốc độ 12,8%/năm. Đây là điểm giao thoa đô thị - công nghiệp lý tưởng với thu nhập bình quân đạt 86,45 triệu đồng/người/năm và đặc biệt đã xóa trắng hộ nghèo.

Phường Lộc Ninh, cửa ngõ giao thương quốc tế khi tiếp giáp với Campuchia, nằm trên trục Quốc lộ 13. Phường tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao (1.500 ha) kết hợp du lịch về nguồn tại các di tích lịch sử quốc gia.

Dong nai dong loat cong bo thanh lap 10 phuong moi trong ngay 30 4 lich su hinh anh 2
Trung tâm dịch vụ công phường Lộc Ninh 

7 phường còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai cũ. Trong đó, phường Dầu Giây được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng của xã Dầu Giây với diện tích 98,8km2 với dân số hơn 70.000 người. Phường Nhơn Trạch được xem là phường công nghiệp với 5 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp, đã thu hút 391 dự án FDI (tổng vốn gần 7,6 tỷ USD). 

Phường Long Thành, với diện tích tự nhiên hơn 130km2 và dân số gần 96.000 người. Long Thành là nơi có siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

Phường Trảng Bom đóng vai trò trung tâm trung chuyển và kho vận phục vụ sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 tại đây đạt mức ấn tượng 95,6 triệu đồng/năm. Phường được định hướng là thủ phủ công nghiệp và logistics.

Dong nai dong loat cong bo thanh lap 10 phuong moi trong ngay 30 4 lich su hinh anh 3
Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tặng hoa chúc mừng phường Dầu Giây (Ảnh: BĐN)

Phường Dầu Giây là điểm hội tụ các đầu mối giao thông huyết mạch quốc gia gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 20 và hệ thống các đường cao tốc kết nối TP.HCM - Phan Thiết - Tân Phú. Dầu Giây đang phát huy vai trò khu vực trung chuyển, logistics đắc lực cho chuỗi cung ứng hàng hóa toàn vùng.

Phường Tân Phú với điểm mạnh là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp và nông nghiệp giá trị cao với các đặc sản như sầu riêng, bưởi, chôm chôm.

Dong nai dong loat cong bo thanh lap 10 phuong moi trong ngay 30 4 lich su hinh anh 4
Một góc phường Tân Phú 

Phường Xuân Lộc sở hữu danh thắng núi Chứa Chan. Xuân Lộc hội tụ đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch của tỉnh. 

Phường Trị An quản lý diện tích lớn với hơn 12.000 ha mặt nước hồ Trị An. Phường có thế mạnh đặc biệt về kinh tế rừng và du lịch sinh thái gắn với di tích Chiến khu Đ. Nơi đây rất đa dạng bản sắc văn hóa 15 dân tộc anh em.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các địa phương nhanh chóng sắp xếp cán bộ, công chức tại các đơn vị hành chính mới để không gián đoạn dịch vụ công. Huy động nguồn lực để mỗi phường trở thành một cực tăng trưởng, giữ vai trò động lực về thương mại, dịch vụ và logistics; phát triển văn hóa, giáo dục hài hòa với kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Để chào mừng sự kiện trọng đại này, tối nay (30/4), tại cả 10 phường mới sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp, phục vụ nhân dân.

Trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nghị quyết của Quốc hội chính thức có hiệu lực, đưa Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
