CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số, không để ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ

Thứ Năm, 16:00, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự báo lưu lượng phương tiện tại các cửa ngõ Thủ đô và các nút giao trọng điểm sẽ tăng đột biến.

Từ chiều và đêm ngày 29/4 lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội đã huy động tối đa nhân lực, ứng trực xuyên đêm để điều tiết, phân luồng với mục tiêu cao nhất là giữ cho giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số

"Khép kín địa bàn" tại các điểm nóng cửa ngõ

Ghi nhận của phóng viên ngay từ đầu giờ chiều 29/4, áp lực giao thông đè nặng lên các tuyến đường hướng ra ngoại thành như Giải Phóng, Vành đai 3 trên cao và khu vực bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát.

Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố, Phòng CSGT đã triển khai phương án ứng trực 100% quân số. Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh, đơn vị tập trung phân luồng từ sớm, từ xa, điều tiết linh hoạt theo lưu lượng thực tế để không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Tại nút giao Đỗ Mười - QL1B, dòng xe đổ về phía Nam tăng nhanh theo từng giờ. Đại úy Nguyễn Quang Tuấn, cán bộ Đội CSGT số 14 cho biết: "Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ chiến sĩ để đảm bảo khép kín địa bàn 24/24 giờ. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với công an xã, phường cơ sở, ưu tiên các chiều phương tiện ra ngoại thành để bà con về quê nghỉ lễ được thuận lợi, an toàn".

Ứng dụng công nghệ AI để "hạ nhiệt" giao thông

Điểm mới trong công tác bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ năm nay là việc phát huy tối đa hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Thông qua hệ thống này, tình hình giao thông tại các nút giao trọng điểm như Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến được giám sát 24/7 theo thời gian thực.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông dịp lễ năm nay là việc phát huy tối đa hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI)

Dữ liệu từ hệ thống camera AI giúp Trung tâm chỉ huy kịp thời phát hiện các điểm nghẽn hoặc sự cố phát sinh, từ đó chủ động phối hợp với các đội địa bàn xử lý ngay lập tức. Việc giám sát từ xa kết hợp với sự có mặt trực tiếp của lực lượng chức năng tại hiện trường đã giúp các dòng phương tiện di chuyển ổn định hơn dù mật độ rất đông.

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm gây ùn tắc

Bên cạnh việc điều tiết, các tổ tuần tra kiểm soát lưu động cũng tăng cường xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn. Tại khu vực bến xe Mỹ Đình và tuyến đường Phạm Hùng, Đội CSGT số 6 tập trung kiểm soát chặt xe khách, xử lý tình trạng dừng đỗ, đón trả khách trái phép hoặc chở quá số người quy định.

Trung tá Trần Minh Kiên, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 khẳng định, đơn vị sẵn sàng các phương án xử lý nhanh những tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong suốt kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy tắc an toàn, theo dõi cập nhật tình hình giao thông thường xuyên và tuân thủ hướng dẫn của CSGT tại các chốt điểm để góp phần giảm thiểu ùn tắc. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ nhân lực đến công nghệ, CSGT Thủ đô quyết tâm bảo đảm cho người dân một kỳ nghỉ lễ an toàn và trọn vẹn.

Hoàng Hà/VOV Giao thông
Tin liên quan

Camera AI: Xử phạt thế nào khi “tình ngay lý gian”?

VOV.VN - Từ cuối năm 2025, Cục CSGT và Công an một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM đã lắp đặt, sử dụng hệ thống camera AI vào quản lý giám sát và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và đem lại hiệu quả rất tích cực.

Định hướng giao thông công cộng - xu hướng phát triển đô thị hiện đại

VOV.VN - Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) - nội dung mới trong Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng trở thành lời giải cho bài toán ùn tắc, quá tải hạ tầng và thiếu nguồn lực của Hà Nội.

Cờ đỏ sao vàng phủ sắc phố phường: Nét đẹp bình dị lan tỏa trong đời sống đô thị

VOV.VN - Những ngày này, đi dọc các tuyến phố, không khó để bắt gặp sắc đỏ rực rỡ của Quốc kỳ len lỏi vào từng góc nhỏ của đời sống đô thị. Từ những ban công chung cư cao tầng đến những căn nhà phố giản dị, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng, tạo nên một bức tranh vừa quen thuộc vừa đầy cảm xúc.

Vành đai 3 ùn tắc gần 10km, hàng nghìn phương tiện "chôn chân" nhiều giờ

VOV.VN - Đường Vành đai 3 trên cao rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài gần 10km, từ Mai Dịch - Pháp Vân. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau chôn chân nhiều giờ, giao thông tê liệt nhiều giờ đồng hồ...

