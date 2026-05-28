English
/ GÓC NHÌN
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lại chuyện vỉa hè, trật tự do bàn tay vô hình hay do quản lý nghiêm?

Thứ Năm, 18:21, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực ra không có bàn tay vô hình nào cả. Trật tự vỉa hè là do quản lý nghiêm. Khi con người ta thiếu ý thức tôn trọng cái chung thì cần quản lý nghiêm để duy trì nền nếp.

- Tôi thấy dạo này như có bàn tay vô hình lập lại trật tự vỉa hè ông à. Chiều nay về qua gần nhà tôi có vườn bia đang khuyến mại 0 đồng, làm tí cho mát!

lai chuyen via he, trat tu do ban tay vo hinh hay do quan ly nghiem hinh anh 1
Muốn có trật tự, nền nếp phải quản lý nghiêm

- Thôi, ông và tôi còn lạ gì cái chiêu khuyến mại 0 đồng này nữa? Cũng là một dạng thể hiện của bàn tay vô hình…

- Ông định nói chuyện kinh tế thị trường?

- Cùng học kinh tế, ông quá hiểu, cái vườn bia gần nhà ông trong mấy giờ khuyến mại nóng nực ông ngồi được bao lâu? Nạp được mấy vại? Giá đồ nhậu chắc chắn là phải gánh bia…

- Tôi hiểu, mà thực ra nóng quá thế cũng chẳng nên uống bia, không khéo tác dụng ngược. Thà rằng mua trà sữa về uống thì tốt hơn.

lai chuyen via he, trat tu do ban tay vo hinh hay do quan ly nghiem hinh anh 2
Mua trà sữa cũng phải xếp hàng, ít quán vắng như thế này

- Úi, mấy quán trà sữa trên đường về nhà tôi nắng nóng cũng phải xếp hàng. Mà công nhận là dân ta khéo dùng bàn tay vô hình thật. Con tôi bảo là các quán đó khuyến mại online nhận đồ theo giờ. Cảnh xếp hàng chờ nước là dàn dựng bằng chi phí quảng cáo ấy mà.

lai chuyen via he, trat tu do ban tay vo hinh hay do quan ly nghiem hinh anh 3
Xếp hàng dẫn tới lấn chiếm vỉa hè, lề đường

Làm ăn "láo nháo" không còn đất diễn 

- Vô hình gì? Mấy quán kiểu ấy ở gần nhà tôi "dẹp vở" rồi, do bàn tay hữu hình nhé! Là do mấy tiệm rửa xe không được lấn vỉa hè nữa nhìn sang quán trà ngang nhiên dựng xe ở lề đường, xếp hàng chiếm vỉa hè, nên tức khí nhằm lúc đông người thì xịt nước lênh láng…

- Tào lao! Nhưng mà, đúng là không phải vô hình. Là do lực lượng chức năng chỗ ông làm tốt hơn chỗ tôi, nên mấy đứa làm ăn "láo nháo" hết đất diễn. Mong là thành phố ta giữ được phong độ này bền vững cho dân nhờ, ông nhỉ./.

Mic/VOV.VN
Tag: Bàn tay vô hình; khuyến mại; 0 đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vụ đục phá vỉa hè: Phường Hai Bà Trưng báo cáo gì với Thành ủy Hà Nội?
Vụ đục phá vỉa hè: Phường Hai Bà Trưng báo cáo gì với Thành ủy Hà Nội?

VOV.VN - Phường Hai Bà Trưng đã báo cáo Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan về chủ trương hạ rào quanh công viên Thống Nhất, kết hợp chỉnh trang, duy tu hè các tuyến phố tiếp giáp như Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.

Vụ đục phá vỉa hè: Phường Hai Bà Trưng báo cáo gì với Thành ủy Hà Nội?

Vụ đục phá vỉa hè: Phường Hai Bà Trưng báo cáo gì với Thành ủy Hà Nội?

VOV.VN - Phường Hai Bà Trưng đã báo cáo Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan về chủ trương hạ rào quanh công viên Thống Nhất, kết hợp chỉnh trang, duy tu hè các tuyến phố tiếp giáp như Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.

Hà Nội cho thuê vỉa hè: Cần cơ chế minh bạch, đặt lợi ích người đi bộ lên hàng đầu
Hà Nội cho thuê vỉa hè: Cần cơ chế minh bạch, đặt lợi ích người đi bộ lên hàng đầu

VOV.VN - Nhiều người dân và chuyên gia cho rằng TP Hà Nội đề xuất cho thuê vỉa hè phù hợp với thực tế kinh doanh đô thị, đặc biệt tại khu phố cổ, song cần đặt quyền lợi người đi bộ lên hàng đầu, đồng thời siết chặt quản lý để tránh biến tướng, tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội cho thuê vỉa hè: Cần cơ chế minh bạch, đặt lợi ích người đi bộ lên hàng đầu

Hà Nội cho thuê vỉa hè: Cần cơ chế minh bạch, đặt lợi ích người đi bộ lên hàng đầu

VOV.VN - Nhiều người dân và chuyên gia cho rằng TP Hà Nội đề xuất cho thuê vỉa hè phù hợp với thực tế kinh doanh đô thị, đặc biệt tại khu phố cổ, song cần đặt quyền lợi người đi bộ lên hàng đầu, đồng thời siết chặt quản lý để tránh biến tướng, tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè Hà Nội: Giảm hẳn bàn ghế tràn vỉa hè, hàng quán thích nghi
Xử lý lấn chiếm vỉa hè Hà Nội: Giảm hẳn bàn ghế tràn vỉa hè, hàng quán thích nghi

VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã trở nên thông thoáng hơn sau đợt ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Hình ảnh bàn ghế tràn xuống lối đi bộ, xe máy dựng kín vỉa hè hay cảnh hàng quán bày bán sát lòng đường đã dần được thay thế bằng không gian gọn gàng, sạch sẽ hơn.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè Hà Nội: Giảm hẳn bàn ghế tràn vỉa hè, hàng quán thích nghi

Xử lý lấn chiếm vỉa hè Hà Nội: Giảm hẳn bàn ghế tràn vỉa hè, hàng quán thích nghi

VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã trở nên thông thoáng hơn sau đợt ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Hình ảnh bàn ghế tràn xuống lối đi bộ, xe máy dựng kín vỉa hè hay cảnh hàng quán bày bán sát lòng đường đã dần được thay thế bằng không gian gọn gàng, sạch sẽ hơn.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết