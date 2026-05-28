Lại chuyện vỉa hè, trật tự do bàn tay vô hình hay do quản lý nghiêm?

- Tôi thấy dạo này như có bàn tay vô hình lập lại trật tự vỉa hè ông à. Chiều nay về qua gần nhà tôi có vườn bia đang khuyến mại 0 đồng, làm tí cho mát!

Muốn có trật tự, nền nếp phải quản lý nghiêm

- Thôi, ông và tôi còn lạ gì cái chiêu khuyến mại 0 đồng này nữa? Cũng là một dạng thể hiện của bàn tay vô hình…

- Ông định nói chuyện kinh tế thị trường?

- Cùng học kinh tế, ông quá hiểu, cái vườn bia gần nhà ông trong mấy giờ khuyến mại nóng nực ông ngồi được bao lâu? Nạp được mấy vại? Giá đồ nhậu chắc chắn là phải gánh bia…

- Tôi hiểu, mà thực ra nóng quá thế cũng chẳng nên uống bia, không khéo tác dụng ngược. Thà rằng mua trà sữa về uống thì tốt hơn.

Mua trà sữa cũng phải xếp hàng, ít quán vắng như thế này

- Úi, mấy quán trà sữa trên đường về nhà tôi nắng nóng cũng phải xếp hàng. Mà công nhận là dân ta khéo dùng bàn tay vô hình thật. Con tôi bảo là các quán đó khuyến mại online nhận đồ theo giờ. Cảnh xếp hàng chờ nước là dàn dựng bằng chi phí quảng cáo ấy mà.

Xếp hàng dẫn tới lấn chiếm vỉa hè, lề đường

Làm ăn "láo nháo" không còn đất diễn

- Vô hình gì? Mấy quán kiểu ấy ở gần nhà tôi "dẹp vở" rồi, do bàn tay hữu hình nhé! Là do mấy tiệm rửa xe không được lấn vỉa hè nữa nhìn sang quán trà ngang nhiên dựng xe ở lề đường, xếp hàng chiếm vỉa hè, nên tức khí nhằm lúc đông người thì xịt nước lênh láng…

- Tào lao! Nhưng mà, đúng là không phải vô hình. Là do lực lượng chức năng chỗ ông làm tốt hơn chỗ tôi, nên mấy đứa làm ăn "láo nháo" hết đất diễn. Mong là thành phố ta giữ được phong độ này bền vững cho dân nhờ, ông nhỉ./.