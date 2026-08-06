Ngõ nhỏ ý thức đừng nhỏ, nhớ cách cụ ấy đổ nước ra lối đi chung

- Hồi mới về ở ngõ nhỏ này ông hay chỉ trích tôi cái thói đổ nước ra lối đi chung, nhưng sao bây giờ ông lại đổ nước ra ngõ nhiều nhất?

- À, hồi ấy bà con trong ngõ đa số mới sắm xe máy, ra đầu ngõ mua mớ rau cọng hành cũng nhảy lên xe máy. Cụ nguyên tổ phó gần tám mươi vẫn ngày đôi ba bận diễu qua diễu lại vài vòng…

Ra đầu ngõ mua mớ rau cọng hành cũng nhảy lên xe máy

- Lòng vòng gì thế, chả liên quan?!

- Sao không liên quan? Đông người chạy xe máy qua lại thì không nên đổ nước ra lối đi chung làm cho người đi bộ bị bắn nước lên quần áo mỗi khi xe máy ào qua.

Thiếu ý thức chung gây thêm khó khăn cho cả người khuyết tật

- Ừ, vậy sao bây giờ ông lại đổ nước ra ngõ nhiều thế?

- Bây giờ khác rồi, cái ngõ nhỏ này còn có vài người dùng xe máy thôi, còn đa số đi bộ ra bến bus ngoài đường lớn.

Thời buổi đổi thay nhưng thói quen xấu chưa thay đổi

Vẫn hành xử thiếu ý thức chung, là để làm gì nhìn ảnh đã rõ

- Ờ ờ, thời buổi đổi thay rồi mà thói quen xấu chưa thay đổi thật. Nhưng ông biết vì sao hồi trước tôi hay đổ nước ra lối đi không? Bởi tôi thấy cụ Lành ở đầu ngõ thường làm như thế…

- Ông nhắc cụ Lành làm tôi nhớ cái cách cụ đổ nước, không hất ào như người khác, cụ mang thau nước ra sát bờ rãnh vỉa hè nhẹ nhàng đổ xuống… Có lần tôi hỏi, cụ kể rằng quen làm thế rồi, từ hồi còn máy nước chung vỉa hè và nhiều nhà hay xi con cháu vệ sinh xuống cống rãnh… Mới đây, vậy mà cụ đã vân du rồi…

- Ừ nhớ, sau này chúng ta không ai hành xử được như cụ ấy./.