Bị khởi tố vì đỗ xe chắn lối vào hầm chung cư rồi bỏ đi

Thứ Bảy, 20:34, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Bằng (SN 1962; thường trú tại: ngõ Tân Lập, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư Chung cư Hinode (số 201 Minh Khai, phường Bạch Mai) về giá dịch vụ, ngày 1/4/2026, Nguyễn Thế Bằng đã đỗ ô tô chắn barie lối vào tầng hầm khu chung cư. Sau đó, đối tượng khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, gây ách tắc kéo dài từ khu vực barie đến cửa hầm và đường nội bộ khu chung cư, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân và an ninh trật tự trên địa bàn phường Bạch Mai.

bi khoi to vi do xe chan loi vao ham chung cu roi bo di hinh anh 1
Nguyễn Thế Bằng tại cơ quan điều tra

Căn cứ vào tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Thế Bằng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc xảy ra tại Chung cư Hinode là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết tranh chấp tại các tòa nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố khuyến cáo cư dân giải quyết mâu thuẫn tại chung cư phải đúng pháp luật. Cư dân cần gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ, không nghe kích động, xúi giục dẫn đến các hành vi gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.

Cần Thơ liên tiếp xử lý các nhóm đối tượng "nhí" vi phạm trong đêm

VOV.VN - Vừa qua Tổ 198 (Tổ tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự) Công an thành phố Cần Thơ đã liên tục phát hiện và mời làm việc nhiều đối tượng thanh thiếu niên có hành vi tụ tập trong đêm khuya, mang theo hung khí nguy hiểm, sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Tiếp nhận 8 người Việt cư trú trái phép, tham gia lừa đảo xuyên quốc gia
