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Tiếc những cống ngầm đã "qua đời"

Thứ Năm, 14:21, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Như những dòng sông bị ô nhiễm không còn chảy nữa, đường cống ngầm ở đô thị bị tắc nghẽn lâu ngày cũng được người dân gọi là đã "qua đời". Những gì của chung mà không có ý thức chung thì không thể gìn giữ được.

- Hỏi khí không phải rằng lại có chuyện "qua đời" hay sao mà tôi thấy ông có vẻ buồn vậy?

- Tôi tiếc cho thành phố này có những dòng sông đã “qua đời”, và tiếp tục…

- Làm gì còn mà tiếp tục?

- Ờ nhỉ, nhưng còn! Không lộ thiên cũng chảy ngầm dưới các con đường.

- Chảy ngầm thì đừng gọi là sông nữa, gọi là cống ngầm đi ông ơi!

- Ông thực là, chỉ được cái giỏi bắt bẻ. Gọi là cống ngầm à? Thì tôi tiếc cho những cống ngầm đã “qua đời”. Được chưa? Và, còn tiếp tục “qua đời” nếu như…

tiec nhung cong ngam da qua doi hinh anh 1
Một trong những đường cống dẫn nước có nguy cơ "qua đời"

- Nếu như gì?

- Nếu như mỗi người chúng ta không có ý thức cùng nhau gìn giữ. Chẳng phải soi đâu xa, ông nhìn ngay ra vỉa hè kia! Còn thiếu thứ trên giời dưới đất mà người ta không thải vào cái miệng cống không? Phía trong kia thì phun nước rửa đồ. Ông tổ phó nhắc nhở nhà ấy còn to tiếng cãi rằng phun nước làm sạch cống, để góp phần thông cống. 

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Để giữ gìn vệ sinh chung rất cần ý thức chung

- Ừ thật, thông đâu chả thấy, chỉ thấy rác rưởi kéo nhau vào cái lỗ cống bé tin hin. Vỉa hè trước cửa riêng nhà ấy sạch, nhưng tắc cống thì mọi người “chung hưởng”.

- Vậy mới nói việc này cần có ý thức chung, không riêng ai làm được. Ông đã hiểu tại sao tôi buồn tiếc thương cho những cống ngầm đã “qua đời” chưa?

- Tôi hiểu, nên mới có câu “đời là bể khổ”.

- Bể khổ à? Hôm đi lễ chùa với mẹ về thấy con bé nhà tôi lẩm bẩm, “đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời”.

- Buồn thật./.

 

Mic/VOV.VN
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