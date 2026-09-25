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Hà Nội nên chuyển tư duy "chống ngập" sang "quản trị ngập"
Thứ Sáu, 06:21, 25/09/2026

Hà Nội nên chuyển tư duy "chống ngập" sang "quản trị ngập"

VOV.VN - Hà Nội cần thay đổi cách tư duy về nước trong một đô thị đang phát triển rất nhanh, chuyển từ "chống ngập khi nước đã đến" sang "quản trị nước ngay từ khi quy hoạch đô thị", giữ nước, trữ nước, thoát nước và thích ứng với những trận mưa cực đoan.

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Thanh Hương/VOV2
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