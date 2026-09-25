Hà Nội nên chuyển tư duy "chống ngập" sang "quản trị ngập"

VOV.VN - Hà Nội cần thay đổi cách tư duy về nước trong một đô thị đang phát triển rất nhanh, chuyển từ "chống ngập khi nước đã đến" sang "quản trị nước ngay từ khi quy hoạch đô thị", giữ nước, trữ nước, thoát nước và thích ứng với những trận mưa cực đoan.
VOV.VN - Theo Sở Xây Dựng Hà Nội, nhiều điểm úng ngập từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống người dân đã được kiểm soát tốt hơn sau khi đưa dự án chống ngập khẩn cấp vào sử dụng.
VOV.VN - Sáng 8/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có buổi kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện một số dự án thoát nước chống úng ngập theo lệnh khẩn cấp trên địa bàn thành phố.
VOV.VN - Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chống ngập theo lệnh khẩn cấp, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến phố nội đô.