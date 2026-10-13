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Từ “cho phép” sang “khuyến khích”: Bước đột phá để đảng viên làm kinh tế

Thứ Ba, 11:19, 13/10/2026
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VOV.VN - Đảng viên không chỉ "được phép" làm mà được "khuyến khích" tiên phong làm kinh tế giỏi, chuyển các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, cùng với đó là tinh thần thượng tôn pháp luật để đưa đất nước phát triển.

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa diễn ra, Đảng ta đã thông qua một quyết sách mang tính lịch sử khi ban hành Quy định mới về việc khuyến khích đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Quyết sách này đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ trạng thái cho phép, mang tính chất quản lý và giám sát, sang khuyến khích, đồng hành và thúc đẩy đảng viên làm kinh tế tư nhân. Đảng viên không chỉ "được phép" làm mà còn được "khuyến khích" tiên phong làm kinh tế giỏi, đưa nguồn lực vào sản xuất kinh doanh để đưa đất nước phát triển.

Việc thay đổi này giúp khơi thông các nguồn lực xã hội, phát huy tối đa trình độ, kinh nghiệm và khát vọng kinh doanh của đội ngũ có tri thức. Cùng với đó, chuyển hóa những lợi thế về kiến thức quản lý và pháp luật của đảng viên thành năng lực sản xuất thực tế, qua đó thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân.

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Ông Huỳnh Văn Dân - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Thái Thành, xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng, là đảng viên làm kinh tế giỏi

Nhìn lại lịch sử, Quy định số 15/2006 ra đời mang tính chất mở đường khi chính thức cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, tư duy lúc bấy giờ vẫn mang nặng tính cẩn trọng. Đảng viên làm kinh tế thường dè dặt, nghe ngóng và còn nhiều lúng túng do cơ chế.

Đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, bối cảnh đất nước và thế giới đã thay đổi căn bản. Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi mọi nguồn lực xã hội phải được giải phóng tối đa. Tư duy mới của Đảng đã chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế. Đảng viên không chỉ làm chính trị mà hoàn toàn có thể là những doanh nhân tiên phong, tạo ra của cải vật chất và công ăn việc làm cho xã hội.

Quy định mới tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV mang lại những thông điệp cốt lõi và giá trị rất rõ ràng. Trước hết, chính sách này khơi thông nguồn lực và xóa bỏ rào cản, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng của đội ngũ hơn 5 triệu đảng viên. Trong khi kinh tế nhà nước đóng vai trò dẫn dắt ở các lĩnh vực chiến lược, thì kinh tế tư nhân với sự tham gia của đảng viên chính là lực lượng năng động tạo ra tăng trưởng thực chất. Bên cạnh đó, cơ chế mới chuyển từ xin cho, xét duyệt sang đồng hành và bảo vệ những đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo trong kinh doanh.

Sự thay đổi tư duy này mang lại ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển đất nước. Về mặt xã hội, nó xóa bỏ hoàn toàn định kiến cũ kỹ về việc đảng viên làm kinh tế. Một đảng viên giàu có về kinh tế, vững vàng về chính trị sẽ là tấm gương thuyết phục nhất đối với quần chúng nhân dân. Về mặt kinh tế, quyết sách giúp huy động được một lượng vốn và trí tuệ khổng lồ từ đội ngũ đảng viên vào dòng chảy sản xuất, kinh doanh thay vì để dòng vốn này đóng băng. Đây là lực lượng chất lượng cao, thường có trình độ học vấn, năng lực quản lý và tính kỷ luật tốt. Về mặt xây dựng Đảng, sự đổi mới này giúp Đảng bám sát hơi thở của thị trường, nâng cao năng lực lãnh đạo kinh tế thực chiến để đưa ra các chính sách sát thực tế hơn.

Quyết sách tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV là lời khẳng định mạnh mẽ rằng lòng yêu nước và tính tiên phong của người đảng viên được chứng minh bằng hiệu quả đóng góp cho đất nước. Khuyến khích đảng viên làm kinh tế chính là bước đi đột phá, không chỉ cởi trói trong tư duy, giải phóng lực lượng sản xuất, khơi dậy tiềm năng..., mà còn đề cao vị trí, vị thế của đảng viên, "khuyến khích" cũng là giao nhiệm vụ cho những đảng viên có điều kiện, có năng lực để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Mở rộng cơ hội cho đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân là một hướng đi đúng đắn, tạo thêm động lực quan trọng để khu vực này bứt phá. Tuy nhiên, sự khuyến khích này luôn đi kèm với nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Đảng viên làm kinh tế phải gương mẫu chấp hành pháp luật, tuyệt đối không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi chính sách, thao túng thị trường hay tạo sân sau để tham nhũng.

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Những đảng viên tiên phong dẫn đường làm kinh tế

VOV.VN - Nhiều đảng viên ở xã Hồng Thái (tỉnh Lâm Đồng) trở thành những người tiên phong trong phát triển kinh tế hộ gia đình, từ mô hình nuôi dê, trồng tre lấy măng đến nuôi bò vỗ béo, tạo sức lan tỏa và góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bà con địa phương.

An Nhi/VOV.VN
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