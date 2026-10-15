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Vì sao ông vẫn hỏi vì sao?

Thứ Năm, 06:33, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vì sao là một dạng câu hỏi mà những người ở tuổi đã lên ông lên bà hiếm khi sử dụng. Vậy nên, khi họ đã hỏi vì sao tức là việc đó rất đáng hỏi vì sao. Và, cuộc sống bây giờ có không ít vấn đề như thế thật.

- Vì sao dân ta mua sắm phương tiện cá nhân nhiều thế mà vẫn thích đặt mua hàng trên mạng để nhận đồ qua shipper nhỉ?

- Câu hỏi hay! Hay ở chỗ tuổi này rồi ông vẫn hỏi vì sao, à mà có lẽ là ông hỏi thay cho thằng cháu nội, đúng không?

- Tôi hỏi thật đấy, mua xe là để đi làm, đi chơi, đi chợ… Nhiều người mua xe thì shipper phải ít việc đi, đằng này càng ngày tôi thấy shipper càng đông, nhiều khi gây ách tắc giao thông…

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Người dân ít sử dụng xe cá nhân đi chợ bởi nhiều cửa hàng không tiện dừng đỗ xe

- Đúng rồi, nhưng vì sao ông không hỏi rằng, phải chăng chính shipper là lực lượng mua sắm xe cá nhân nhiều thêm?

- Ừ nhỉ, có lẽ ông nói phải. Như tôi và ông đây thì nhiều năm nay xe cộ cho con cháu hoặc bán hết rồi. Lúc nào cần đi xa hay tụ tập đột xuất thì gọi xe công nghệ. Đúng là chỉ có shipper hoặc là tài xế xe dịch vụ công nghệ mới mua thêm xe. Ngoài đường xe biển vàng ngày càng đông.

vi sao ong van hoi vi sao hinh anh 2
Người cao tuổi không bán xe thì cho con cháu, hiếm khi sử dụng xe cá nhân

- Vâng, chính sách khuyến mại của hãng xe thuần điện gì đó cũng hấp dẫn. Thằng lớn nhà tôi đang muốn mua mấy cái một lúc cho vợ con nó và cả em nó nữa.

- Vậy cả nhà ông chạy xe dịch vụ à?

- Không, chúng nó nói khuyến mại thì mua về để đó thôi, hết thời hạn khuyến mại dịch vụ thì dùng đi làm, đi chơi, đi chợ… 

- Vì sao làm thế được nhỉ?

- Tôi chẳng biết vì sao, nhưng chúng nó bảo là bạn bè chúng nó đang rủ nhau làm như thế ông à./.​

 

Mic/VOV.VN
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