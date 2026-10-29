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Vụ 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh: Hơn 18.000 căn hộ không ai thấy?

Thứ Năm, 10:55, 29/10/2026
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VOV.VN - HĐND TP Hà Nội đã thông qua cơ chế xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh, nơi hơn 18.000 căn hộ xây vượt giấy phép.

Được phép xây chưa tới 7.000 căn hộ xây thành gần 25.000 căn

Đó là phép tính ở 12 dự án chung cư của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội. Riêng cụm chung cư ở Linh Đàm mà người Hà Nội quen gọi là “chung cư vạn dân”, chủ đầu tư chỉ được phép xây 27 tầng. Các tòa nhà được dựng lên 36 tầng, rồi 41 tầng.

Chuyện kết cấu, tôi không dám bàn. Nhưng phép trừ thì tôi làm được. Hơn 18.000 căn hộ không có trên giấy phép. Vậy mà chúng có thật, có người ở, có trẻ con đi học, có xe máy chen nhau dưới hầm.

Sáng 28/10, HĐND thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế đặc thù cho 12 dự án này. Phần nào bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, không lấn chỉ giới thì được tồn tại có điều kiện. Phần nào không đạt thì phá dỡ. Đại biểu Võ Đăng Dũng ước tính có thể gần 4.000 căn hộ cao tầng phải phá.

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Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân

Nghị quyết có những điểm rất đáng ghi nhận. Người mua nhà ngay tình không phải gánh chi phí khắc phục. Người phải di dời được bồi thường trước, rồi chủ đầu tư mới tính đến nghĩa vụ với nhà nước. Ngân sách không trả thay chủ đầu tư. Sau hơn mười năm chờ sổ hồng, hàng vạn cư dân đã thấy một lối ra.

Nhưng có hai chi tiết khiến tôi lấn cấn

Chi tiết thứ nhất nằm ở cách tính tiền. Với phần được giữ lại, chủ đầu tư phải nộp số lợi bất hợp pháp. Cách tính là lấy diện tích sàn xây vượt, nhân với đơn giá xây dựng, rồi nhân với 50%. Khoản ấy nộp thẳng vào ngân sách thành phố.

Chi tiết thứ hai đến từ nghị trường. Đại biểu Cấn Thị Việt Hà đề nghị làm rõ cách xử lý khi chủ đầu tư không lưu giữ, hoặc không cung cấp, bản vẽ hoàn công và hợp đồng. Nghĩa là căn hộ thì có thật, còn bản vẽ của nó thì chưa chắc.

Ông bà ta nói “lấy vải thưa che mắt thánh”. Nhưng làm gì có tấm vải nào đủ rộng để che mười tám nghìn căn hộ. Năm 2015, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận về sai phạm ở đây. Thanh tra còn chỉ ra rằng riêng cụm chung cư vạn dân ấy, trên hơn 4ha đất, dân số bằng cả một phường.

Những căn hộ ấy chỉ tàng hình trên bàn giấy. Còn ngoài đời, chúng hiện hình rất rõ: trong lớp học quá đông, trong nhà trẻ quá chật, trong hầm xe quá tải, trên những con đường giờ tan tầm. Khoản lợi bất hợp pháp được tính bằng một nửa giá xây. Còn cái giá của sự quá tải, người dân quanh đó đã trả đủ, trả trước, từ lâu rồi.

Nghị quyết đã thông qua. Hệ số 50% đã chốt. Nhưng đồng tiền ấy sẽ được tiêu vào đâu thì vẫn còn bàn được. Hãy để nó quay về đúng nơi đã gánh sự quá tải.

Với từng dự án, UBND thành phố công bố chủ đầu tư đã nộp bao nhiêu. Hội đồng nhân dân bố trí một khoản đầu tư công tương đương cho chính khu dân cư ấy: thêm lớp học, nhà trẻ, bãi đỗ xe, mở đường nhánh.

Cái vướng ở đây là nguyên tắc của luật ngân sách: khoản thu đã vào ngân sách thì không gắn với một nhiệm vụ chi cụ thể. Nhưng quyết định chi đầu tư cho địa bàn nào lại là quyền của Hội đồng nhân dân. Không gắn được đồng tiền, thì gắn con số.

Người Anh đã làm việc này thành luật. Ở đó, chủ đầu tư công trình mới phải nộp một khoản phí hạ tầng. Chính quyền địa phương buộc phải chuyển 15% khoản ấy về hội đồng địa phương nơi công trình mọc lên, 25 phần trăm nếu địa phương đã có quy hoạch cộng đồng.

Địa phương phải công khai đã nhận bao nhiêu, chi vào việc gì. Đó là tiền của công trình xây đúng phép. Huống hồ đây là tiền của những công trình xây sai, đã làm khổ cả một khu dân cư.

Còn trách nhiệm của những người có chức phận mà không nhìn thấy, đó là điều không được trả lời tại nghị quyết này. 18.000 căn hộ, suốt hơn 10 năm, giờ mới được nhìn thấy. Hy vọng những đồng tiền nộp lại sẽ không bị tàng hình.

Phạm Trung Tuyến/VOV-Giao thông
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