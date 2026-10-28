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Hà Nội thống nhất cơ chế xử lý vi phạm tại 12 công trình chung cư của Mường Thanh

Thứ Tư, 11:04, 28/10/2026
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VOV.VN - Sáng 28/10, HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại 12 công trình chung cư trên địa bàn Hà Nội

 

Danh mục gồm 12 công trình, dự án trên địa bàn: dự án chung cư, khu nhà ở như tổ hợp chung cư CT6 Kiến Hưng (Bemes), công trình hỗn hợp Đại Thanh, CT5 Tân Triều, khu nhà ở Xa La, CT11 và CT12 tại khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, cùng các tòa nhà VP3, VP5, VP6 và các tổ hợp HH1, HH2, HH3, HH4 tại khu vực hồ Linh Đàm.

ha noi thong nhat co che xu ly vi pham tai 12 cong trinh chung cu cua muong thanh hinh anh 1
Hà Nội thống nhất cơ chế xử lý 12 công trình vi phạm đất đai trật tự xây dựng

Trước đó, tại báo cáo thẩm tra, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đánh giá việc ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm tạo cơ chế xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gắn với tái thiết đô thị. Việc xử lý cần được thực hiện trên cơ sở đánh giá từng nội dung vi phạm, xây dựng nguyên tắc áp dụng thống nhất, bảo đảm trật tự, an toàn và an sinh xã hội.

Tuy nhiên, Ban Đô thị cũng đề nghị rà soát, làm rõ nhiều nội dung trong dự thảo, đặc biệt là cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, căn cứ điều chỉnh quy hoạch đối với công trình đã hoàn thành, xác định nghĩa vụ tài chính và trách nhiệm của chủ đầu tư.

Đáng chú ý, cơ quan thẩm tra đề nghị điều chỉnh cách gọi nhóm công trình từ “được tồn tại có điều kiện” thành “có khả năng khắc phục bằng biện pháp kỹ thuật, bổ sung hạ tầng”, nhằm phản ánh đúng bản chất xử lý và tránh cách hiểu nghị quyết cho phép hợp thức hóa sai phạm.

Ban Đô thị cũng yêu cầu làm rõ tiêu chí di dời cư dân, căn cứ cưỡng chế đối với người mua nhà không phải đối tượng trực tiếp vi phạm hành chính, cũng như trách nhiệm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị di dời.

Các nội dung khác cần được hoàn thiện gồm phương án bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; trình tự lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án bổ sung; phương pháp xác định số lợi bất hợp pháp và chủ thể có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

Theo Ban Đô thị, dự thảo nghị quyết có nội dung phức tạp, nhạy cảm, tác động lớn đến đời sống xã hội, trong khi thời gian trình chưa bảo đảm, ảnh hưởng đến quá trình thẩm tra. Cơ quan này đề nghị UBND Thành phố tiếp tục hoàn thiện nội dung, giải trình các vấn đề được nêu để đại biểu HĐND xem xét, thảo luận trước khi quyết nghị.

Các nội dung trên của Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã được UBND Thành phố tiếp thu, làm rõ nội dung ý kiến thẩm tra.

Đ.Hưng/VOV.VN
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