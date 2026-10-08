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15 năm kết nối cung - cầu, hơn 3.000 sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng xanh

Thứ Năm, 21:12, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/10, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức “Hành trình 15 năm Kết nối cung – cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành”, diễn ra từ ngày 8 đến 11/10. Đến nay có hơn 3.000 sản phẩm O.COP tham gia chuỗi cung ứng xanh.

       


Sau hành trình 15 năm kết nối cung – cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành, từ 198 doanh nghiệp vào năm 2012, đến năm 2025 đã có 3.000 doanh nghiệp tham gia với 662 hợp đồng cung ứng. Qua đó có hơn 3.000 sản phẩm O.COP tham gia chuỗi cung ứng xanh.

Đến nay, chương trình kết nối cung – cầu ngày càng được mở rộng về quy mô, nội dung và phạm vi tham gia, thu hút ngày càng nhiều địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối và các đơn vị liên quan. Từ một hoạt động kết nối giao thương, chương trình từng bước trở thành nền tảng liên kết cung – cầu, kết nối thị trường và phát triển chuỗi giá trị hàng hóa giữa TP.HCM với các tỉnh, thành.

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Lãnh đạo Bộ Công thương và UBND TP.HCM xem gian hàng của doanh nghiệp tham gia Chương trình Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành (Ảnh: Phương Thảo)

Chị Trần Hoài Thương - Giám đốc Hợp tác xã Trúc Phương ở tỉnh Cà Mau, chuyên cung cấp tôm khô cho biết: “Nhờ những kết nối như vậy, tôi tìm được những khách hàng bán lẻ, nhà mua sỉ, các đối tác làm OEM, cũng như những kênh phân phối và truyền thông khác. Qua đó, tôi có thể quảng bá sản phẩm đến khách hàng trên toàn quốc. Ngày trước, mỗi tháng được 50 đơn hàng, thì bây giờ sản lượng có thể tăng lên từ 100 đến 500 đơn”.

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Bà Phạm Thị Kim Em - Giám đốc Công ty FOODS FOR YOU giới thiệu sản phẩm bún khô cho khách hàng

Bên cạnh những doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất cung cấp hàng hóa cho thị trường nội địa, lần này có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tham gia. Theo bà Phạm Thị Kim Em - Giám đốc Công ty FOODS FOR YOU, thị trường trong nước rất tiềm năng và người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến những sản phẩm thực phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng nên công ty phát triển cả 2 thị trường. Sản phẩm bán ở thị trường nội địa và xuất khẩu đều sản xuất cùng 1 tiêu chuẩn và chất lượng. Qua kết nối này, doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm vào các siêu thị và bếp ăn tập thể.

"Ở nước ngoài, họ sợ nhất là chất phụ gia nên tôi sử dụng nguyên liệu từ rau củ quả để tạo ra những sản phẩm tốt cho sức khỏe, vừa phát triển thị trường nội địa vừa có sản phẩm xuất khẩu. Từ đó để người Việt Nam ở nước ngoài có thể sử dụng những sản phẩm mang hương vị Việt Nam, và người dân ở trong nước cũng có thể sử dụng những sản phẩm giống như tại Mỹ và Pháp", bà Phạm Thị Kim Em nói.

15 nam ket noi cung - cau, hon 3.000 san pham tham gia chuoi cung ung xanh hinh anh 3
Khai mạc Chương trình Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2026 (Ảnh: Lệ Hằng)

Năm 2026, với chủ đề “Kết nối trách nhiệm – Phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”, Chương trình tiếp tục đổi mới phương thức kết nối, tăng cường ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử và các hình thức kết nối đa kênh; đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã với hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và các đối tác tiêu thụ.

Một trong những điểm nhấn năm nay là tăng cường kết nối, quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm tham gia Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa “Tick xanh trách nhiệm”.

Ông Lương Hoàng Thái - Thứ trưởng Bộ Công thương đánh giá cao hiệu quả của chương trình này và yêu cầu Sở Công thương TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường, kết nối cứng và kết nối mềm.

"Không chỉ kết nối giữa các nhà cung cấp và thị trường mà chúng ta còn xây dựng những nền tảng để kết nối đó có thể phát triển lâu dài và bền vững, phát triển chuỗi cung ứng xanh để làm lợi thế cạnh tranh mới. TP.HCM kết nối với các địa phương, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các phần tham gia thị trường để cùng nhau xây dựng một chuỗi cung ứng xanh, bền vững", ông Thái chia sẻ thêm.

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Hơn 230 doanh nghiệp quốc tế kết nối chuỗi cung ứng nông nghiệp

VOV.VN - Ngày 20/5, Triển lãm Quốc tế ILDEX Vietnam 2026 lần thứ 10 đã chính thức khai mạc tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 230 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hướng tới mục tiêu kết nối chuỗi cung ứng, công nghệ và thị trường nông nghiệp - thực phẩm trong khu vực.

Lệ Hằng-CTV Phương Thảo/VOV-TP.HCM
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