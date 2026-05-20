Hơn 230 doanh nghiệp quốc tế kết nối chuỗi cung ứng nông nghiệp

Thứ Tư, 16:00, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/5, Triển lãm Quốc tế ILDEX Vietnam 2026 lần thứ 10 đã chính thức khai mạc tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 230 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hướng tới mục tiêu kết nối chuỗi cung ứng, công nghệ và thị trường nông nghiệp - thực phẩm trong khu vực.

Theo bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM, Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về Chăn nuôi, Sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản - ILDEX 2026  hiện là một trong những triển lãm lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong ngành chăn nuôi và thực phẩm.

hon 230 doanh nghiep quoc te ket noi chuoi cung ung nong nghiep hinh anh 1
Bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM

Qua hơn 20 năm đồng hành cùng thị trường Việt Nam, sự kiện không chỉ dừng lại ở vai trò cầu nối thương mại mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác chuỗi cung ứng trong khu vực.

Đáng chú ý, triển lãm năm nay diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan. Đại diện phía Thái Lan nhận định, nông nghiệp và thực phẩm đang trở thành lĩnh vực hợp tác chiến lược mới giữa hai quốc gia. Xu hướng này gắn liền với định hướng “3 kết nối” nhằm củng cố vững chắc chuỗi cung ứng và phát triển kinh tế địa phương.

Hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng 11,6% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và là nguồn sinh kế của hàng triệu người dân. Đặc biệt, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực ASEAN và đứng thứ 6 thế giới về sản lượng thịt lợn, chiếm khoảng 3% sản lượng toàn cầu.

Trong khi đó, Thái Lan cũng đang tăng tốc triển khai chiến lược “Thailand 10 Plus”, ưu tiên phát triển các ngành thực phẩm tương lai, năng lượng sạch và công nghiệp số. Sự giao thoa về thế mạnh này mở ra không gian hợp tác rất lớn cho doanh nghiệp hai nước.

hon 230 doanh nghiep quoc te ket noi chuoi cung ung nong nghiep hinh anh 2
Khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 10 về Chăn nuôi, Sữa, Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản (ILDEX Vietnam 2026)

 

hon 230 doanh nghiep quoc te ket noi chuoi cung ung nong nghiep hinh anh 3
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - Môi trường đến thăm các đơn vị tham gia triển lãm

Bên cạnh không gian trưng bày, ILDEX Vietnam 2026 sẽ diễn ra chuỗi hội thảo, tọa đàm chuyên ngành. Đây là diễn đàn để các chuyên gia và doanh nghiệp chia sẻ công nghệ tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình sản xuất bền vững.

“Năm nay cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Thái Lan - Việt Nam, khi hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Những dấu mốc quan trọng này không chỉ phản ánh sức mạnh trong quan hệ giữa hai quốc gia mà còn nhấn mạnh tầm nhìn chung về hợp tác chặt chẽ hơn và tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Tôi rất vui mừng khi triển lãm hôm nay là một phần trong chuỗi hoạt động thúc đẩy tinh thần hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam trong năm đầy ý nghĩa này”, bà Wiraka Moodhitaporn nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp - Môi trường, sau hơn 45 năm tái cơ cấu, nông nghiệp Việt Nam đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, cả nước ghi nhận kỷ lục 43,5 triệu tấn lương thực, thủy sản đạt gần 10 triệu tấn; xuất khẩu toàn ngành đạt 70,61 tỷ USD, xuất siêu 21,31 tỷ USD. Bốn tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông sản tiếp tục tăng 5,8%, đạt 20,03 tỷ USD; xuất siêu 5,47 tỷ USD. Ngành chăn nuôi chuyển mạnh sang sản xuất công nghiệp, xuất khẩu tăng 45,5%, hướng tới mục tiêu 1 tỷ USD vào năm 2027. Chính phủ khẳng định nông nghiệp vẫn là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.

 

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM
Tag: Triển lãm Quốc tế ILDEX Vietnam 2026 TP.HCM ILDEX 2026 
VOV.VN - Do thời tiết không thuận lợi khiến sản lượng vụ vải thiều sớm năm nay ở Bắc Ninh bị sụt giảm. Tuy nhiên, vải thiều tại xã Nam Dương vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi chất lượng quả được đánh giá cao, mẫu mã đẹp và giá bán đầu vụ tăng mạnh.

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 19/5, giá cà phê trong nước giảm nhẹ, giá thu mua cao nhất là 87.100 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng giảm nhẹ.

VOV.VN - Trong hai ngày (18-19/5), Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ  và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công thương Việt Nam tổ chức liên tiếp hai diễn đàn tại thành phố Noida bang Uttar Pradesh và thủ đô New Delhi, Ấn Độ, để thúc đẩy hợp tác kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới giữa hai bê

VOV.VN - Vương quốc Anh là thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn, nhưng các doanh nghiệp Việt nam đang nỗ lực đầu tư và chinh phục thị trường này vì quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam.

VOV.VN - Ngày 18/5, trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại St. Petersburg, đã diễn ra Ngày Kinh tế Việt Nam tại Đại học Kinh tế St. Petersburg.

