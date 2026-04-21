17 quốc gia tham dự Triển lãm Công nghệ Khai khoáng và Xây dựng tại Việt Nam

Triển lãm kết nối công nghệ và DN ngành Mỏ và Xây dựng (Mining & Construction Vietnam 2026) đã chính thức khai mạc ngày 21/4, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Diễn ra từ ngày 21 - 23/4/2026, triển lãm hứa hẹn trở thành sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ các DN, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng tại Việt Nam và khu vực.

Mining & Construction Vietnam 2026 có tổng diện tích trưng bày hơn 15.000m² với gần 200 DN tham gia đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ; 6 khu gian hàng quốc tế đến từ Cộng hòa Séc, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hà Lan…, nơi giới thiệu các công nghệ đặc thù và thế mạnh quốc gia.

Bên cạnh đó, triển lãm còn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ các tổ chức uy tín trong ngành, như Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam, Viện Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam.

Triển lãm mang đến hệ sinh thái công nghệ và giải pháp đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, như thiết bị khai thác hiện đại và công nghệ chế biến khoáng sản tiên tiến; Giải pháp xây dựng hạ tầng bền vững, tiết kiệm năng lượng; Công nghệ tự động hóa, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành. Những công nghệ này giúp DN nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Mining & Construction Vietnam 2026 có sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế và DN lớn trong nước, tiêu biểu như XCMG, LIUGONG (Trác Nguyên), SUNWARD, Máy công trình Á Châu, Vạn Thái Long, HERED XYLEM, VINZA, HELUKABEL, SHELL, WEIR MINERALS, DRAEGER, ATUT, ZAMEP, SADEX, ATI VIETTRUNG, YOKOGAWA…mang đến những sản phẩm và công nghệ tiên tiến, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển thị trường cho cộng đồng DN.

Chia sẻ tại khai mạc triển lãm, ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc Vinacomin cho biết, triển lãm lần này là cơ hội tốt để Vinacomin tiếp cận trực tiếp các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực tự động hóa mỏ, điều khiển - giám sát tập trung, trí tuệ nhân tạo, IoT công nghiệp, thiết bị khai thác hiện đại và giải pháp môi trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để tập đoàn giới thiệu hình ảnh, năng lực và định hướng phát triển tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

“Việc tham gia Triển lãm Mining & Construction Vietnam 2026 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vinacomin trong việc chủ động hội nhập quốc tế, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển bền vững. Thông qua sự kiện này, tập đoàn sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác thiết thực với các đối tác, DN, tổ chức trong và ngoài nước; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển ngành khai khoáng Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững”, ông Thủy tin tưởng.

Ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam cho biết, ngành khai khoáng và xây dựng Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển bền vững đang định hình lại hoạt động sản xuất, trong khi hợp tác quốc tế mở ra những cơ hội mới về đầu tư và đổi mới sáng tạo.

“Các DN giới thiệu những tiến bộ mới nhất, từ công nghệ khai thác thông minh, hiệu suất cao, công nghệ chế biến khoáng sản tiên tiến, đến các giải pháp xây dựng xanh và giảm phát thải. Điều này cho thấy xu hướng hợp tác và ứng dụng công nghệ ngày càng mạnh mẽ, góp phần đưa ngành khai khoáng và xây dựng Việt Nam phát triển theo hướng hiệu quả hơn, bền vững hơn và cạnh tranh hơn”, ông Ben Wong khẳng định.

Trong khuôn khổ triển lãm, chuỗi hội thảo và hoạt động chuyên ngành được tổ chức xuyên suốt 3 ngày, mang đến nhiều nội dung thiết thực, liên quan đến hợp tác quốc tế hướng tới khai thác mỏ bền vững; Chuyển đổi số ngành mỏ; Môi trường trong vòng đời khai thác mỏ; Phát triển xanh và giảm phát thải trong lĩnh vực xây dựng…