中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

17 quốc gia tham dự Triển lãm Công nghệ Khai khoáng và Xây dựng tại Việt Nam

Thứ Ba, 14:32, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng, hướng tới thúc đẩy kết nối, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững tại Việt Nam và khu vực.

Triển lãm kết nối công nghệ và DN ngành Mỏ và Xây dựng (Mining & Construction Vietnam 2026) đã chính thức khai mạc ngày 21/4, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Diễn ra từ ngày 21 - 23/4/2026, triển lãm hứa hẹn trở thành sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ các DN, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng tại Việt Nam và khu vực.

Mining & Construction Vietnam 2026 có tổng diện tích trưng bày hơn 15.000m² với gần 200 DN tham gia đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ; 6 khu gian hàng quốc tế đến từ Cộng hòa Séc, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hà Lan…, nơi giới thiệu các công nghệ đặc thù và thế mạnh quốc gia.

Mining & Construction Vietnam 2026 có tổng diện tích trưng bày hơn 15.000m² với gần 200 DN tham gia đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ

Bên cạnh đó, triển lãm còn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ các tổ chức uy tín trong ngành, như Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam, Viện Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam.

Triển lãm mang đến hệ sinh thái công nghệ và giải pháp đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, như thiết bị khai thác hiện đại và công nghệ chế biến khoáng sản tiên tiến; Giải pháp xây dựng hạ tầng bền vững, tiết kiệm năng lượng; Công nghệ tự động hóa, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành. Những công nghệ này giúp DN nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Mining & Construction Vietnam 2026 có sự tham gia của nhiều thương hiệu quốc tế và DN lớn trong nước, tiêu biểu như XCMG, LIUGONG (Trác Nguyên), SUNWARD, Máy công trình Á Châu, Vạn Thái Long, HERED XYLEM, VINZA, HELUKABEL, SHELL, WEIR MINERALS, DRAEGER, ATUT, ZAMEP, SADEX, ATI VIETTRUNG, YOKOGAWA…mang đến những sản phẩm và công nghệ tiên tiến, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển thị trường cho cộng đồng DN.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)

Chia sẻ tại khai mạc triển lãm, ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc Vinacomin cho biết, triển lãm lần này là cơ hội tốt để Vinacomin tiếp cận trực tiếp các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực tự động hóa mỏ, điều khiển - giám sát tập trung, trí tuệ nhân tạo, IoT công nghiệp, thiết bị khai thác hiện đại và giải pháp môi trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để tập đoàn giới thiệu hình ảnh, năng lực và định hướng phát triển tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

“Việc tham gia Triển lãm Mining & Construction Vietnam 2026 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vinacomin trong việc chủ động hội nhập quốc tế, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển bền vững. Thông qua sự kiện này, tập đoàn sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác thiết thực với các đối tác, DN, tổ chức trong và ngoài nước; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển ngành khai khoáng Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững”, ông Thủy tin tưởng.

Ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam

Ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam cho biết, ngành khai khoáng và xây dựng Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển bền vững đang định hình lại hoạt động sản xuất, trong khi hợp tác quốc tế mở ra những cơ hội mới về đầu tư và đổi mới sáng tạo.

“Các DN giới thiệu những tiến bộ mới nhất, từ công nghệ khai thác thông minh, hiệu suất cao, công nghệ chế biến khoáng sản tiên tiến, đến các giải pháp xây dựng xanh và giảm phát thải. Điều này cho thấy xu hướng hợp tác và ứng dụng công nghệ ngày càng mạnh mẽ, góp phần đưa ngành khai khoáng và xây dựng Việt Nam phát triển theo hướng hiệu quả hơn, bền vững hơn và cạnh tranh hơn”, ông Ben Wong khẳng định.

Mining & Construction Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 21 - 23/4/2026 tại VEC

Trong khuôn khổ triển lãm, chuỗi hội thảo và hoạt động chuyên ngành được tổ chức xuyên suốt 3 ngày, mang đến nhiều nội dung thiết thực, liên quan đến hợp tác quốc tế hướng tới khai thác mỏ bền vững; Chuyển đổi số ngành mỏ; Môi trường trong vòng đời khai thác mỏ; Phát triển xanh và giảm phát thải trong lĩnh vực xây dựng…

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tag: Mining & Construction Vietnam 2026 công nghệ khai khoáng công nghệ xây dựng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác khoáng sản ở Bắc Ninh
Xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác khoáng sản ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh siết chặt nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

Xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác khoáng sản ở Bắc Ninh

Xử lý nghiêm vi phạm trong khai thác khoáng sản ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh siết chặt nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật.

Quảng Trị rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản
Quảng Trị rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh tăng cường rà soát, siết chặt quản lý hoạt động khai thác và tận thu khoáng sản, đặc biệt là các dự án nạo vét theo hình thức xã hội hóa, nhằm ngăn ngừa thất thoát tài nguyên.

Quảng Trị rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản

Quảng Trị rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa chỉ đạo cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh tăng cường rà soát, siết chặt quản lý hoạt động khai thác và tận thu khoáng sản, đặc biệt là các dự án nạo vét theo hình thức xã hội hóa, nhằm ngăn ngừa thất thoát tài nguyên.

Tài nguyên khoáng sản là tài sản công hay thuộc sở hữu toàn dân?
Tài nguyên khoáng sản là tài sản công hay thuộc sở hữu toàn dân?

VOV.VN - Tài nguyên khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện quản lý. Vì vậy, hoạt động khai thác cần được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm khai thác hợp lý, tiết kiệm và gắn với bảo vệ môi trường.

Tài nguyên khoáng sản là tài sản công hay thuộc sở hữu toàn dân?

Tài nguyên khoáng sản là tài sản công hay thuộc sở hữu toàn dân?

VOV.VN - Tài nguyên khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện quản lý. Vì vậy, hoạt động khai thác cần được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm khai thác hợp lý, tiết kiệm và gắn với bảo vệ môi trường.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp