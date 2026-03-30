Quảng Trị rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Trị, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác vượt công suất hoặc ngoài phạm vi cấp phép vẫn diễn ra. Một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường. Những tồn tại này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến môi trường và an ninh trật tự địa phương.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. Cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi không rõ nguồn gốc; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không tập trung xử lý hoặc để diễn ra kéo dài, hoặc nhận được thông tin phản ánh đề nghị xử lý hoạt động trái phép đang diễn ra nhưng cố tình chậm trễ, không kịp thời triển khai nhiệm vụ.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát hồ sơ tận thu, tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản

Đầu tháng 3 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị có tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong phạm vi kế hoạch nạo vét lòng hồ Thủy điện Đakrông 4, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị trước đây). Hồ sơ do Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị lập. Qua thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, cơ bản đáp ứng quy định và nằm trong phạm vi dự án đã được chấp thuận. Theo đề xuất, diện tích khu vực thu hồi khoảng 32,6 ha, chia 5 khu vực, với tổng khối lượng hơn 1 triệu m³ cát, xác định là vật liệu xây dựng thông thường; thời gian thực hiện 5 năm.

Trong bối cảnh hoạt động nạo vét tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát toàn diện cơ sở pháp lý các dự án nạo vét theo hình thức xã hội hóa. Việc rà soát đảm bảo đúng quy định và đánh giá đầy đủ các tác động liên quan. Hai vấn đề cần làm rõ là: mục tiêu nạo vét phải gắn với vận hành, điều tiết hồ chứa và cơ chế xử lý khối lượng cát thu hồi, doanh nghiệp được bán, nộp nghĩa vụ tài chính hay phải tổ chức đấu giá để tránh thất thoát tài nguyên.

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị đơn vị, địa phương rà soát các hồ sơ liên quan tận thu khoáng sản ngăn ngừa thất thoát tài nguyên: “Rà soát các hồ sơ tận thu, thủ tục pháp lý, quy trình thủ tục ra sao, đảm bảo yêu cầu hay không, quản lý vùng tận thu ra sao. Các dự án tận thu như vừa nạo vét lòng hồ đập, cho phép tận thu, nạo vét với yêu cầu vì quá cạn không đáp ứng yêu cầu hoạt động, nhưng nạo vét lại gia hạn đến 2 lần - 3 lần thì không có tác dụng nạo vét để tăng sức chứa của hồ, cần rà soát lại cho đảm bảo yêu cầu”.