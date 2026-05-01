30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động

Thứ Sáu, 10:42, 01/05/2026
VOV.VN - Đã có 30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động. Mức điều chỉnh dao động từ 0,05% đến 1%/năm, tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và diễn ra mạnh hơn trên kênh trực tuyến.

Tính đến hết quý I, tăng trưởng tín dụng đã vượt xa tốc độ huy động, với mức tăng 3,18% so với chỉ khoảng 0,55% của huy động vốn. Khoảng chênh lệch đáng kể này phản ánh áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu, buộc các ngân hàng phải duy trì mức lãi suất huy động đủ hấp dẫn để đảm bảo nguồn vốn.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế quý II/2026 của các tổ chức tài chính, xu hướng hạ nhiệt lãi suất được kỳ vọng sẽ rõ ràng hơn, nhờ nguồn vốn dồi dào từ dòng vốn giải ngân đầu tư công. Ngoài ra, nhiều chính sách mới sẽ được đưa ra để nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Lại Tiến Quân, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển BIDV cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước (NHNN), chúng tôi đã giảm 0,5% lãi suất huy động vốn, đồng thời giảm 0,5 lãi suất cho vay các khoản vay trung và dài hạn, hỗ trợ người dân giảm chi phí vốn, thúc đẩy kinh doanh, phát triển kinh tế.

30 ngan hang thuong mai trong nuoc cong bo giam lai suat huy dong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Ở góc độ điều hành, NHNN đã phát đi thông điệp rõ ràng về việc ổn định mặt bằng lãi suất và sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản. Giới chuyên môn dự báo lãi suất có thể đi ngang trong ngắn hạn trước khi giảm nhẹ về cuối năm, với biên độ không lớn và có thể mang tính chọn lọc theo từng lĩnh vực ưu tiên.

Ông Nguyễn Văn Đại, giám đốc phân khúc khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, ngân hàng Pvcombank cho biết ngân hàng vẫn đang triển khai những gói vay ưu đãi cho một số phân khúc khách hàng nhất định, các hộ kinh doanh rất cần nguồn vốn để hỗ trợ như vay vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định như thì chúng tôi vẫn sẵn sàng nguồn vốn giá rẻ từ 5,49%/năm với những hộ kinh doanh có khai thuế rõ ràng và kế hoạch tài chính. Thủ tục nhanh gọn, cấp hạn mức lên đến 36 tháng.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cũng nhấn mạnh quan điểm Ngân hàng Nhà nước là tiếp tục điều hành linh hoạt, yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng, dù đó là vấn đề rất khó khăn, thách thức lớn trong bối cảnh lạm phát đang có xu hướng tăng cao. Đây là bài toán lớn đặt ra đối với cả cơ quan điều hành chính sách tiền tệ, cũng như hoạt động của các ngân hàng thương mại.

Bảo Ngọc/VOV1
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước
Sáng 29/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhận thêm nhiệm vụ mới
VOV.VN - Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cho mượn tài khoản ngân hàng, 2 trường hợp bị xử phạt
VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 2 cá nhân với tổng số tiền 85 triệu đồng do có hành vi mượn, cho mượn tài khoản thanh toán. Cơ quan Công an cảnh báo, đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm, có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

