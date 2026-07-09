ADB: Tăng trưởng của châu Á và Thái Bình Dương chậm lại trong năm 2026

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển xuống còn 4,9% trong năm 2026, so với mức 5,5% của năm 2025. Con số này thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo công bố vào tháng 4.

ADB cho rằng, những gián đoạn kéo dài trên thị trường năng lượng do xung đột tại Trung Đông đã tác động đến triển vọng kinh tế của khu vực nghiêm trọng hơn so với dự kiến, theo nhận định trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của ADB được công bố hôm nay.

Ngân hàng này dự báo tăng trưởng năm 2027 được giữ nguyên ở mức 5,1%, phản ánh kỳ vọng hoạt động kinh tế sẽ phục hồi khi những sức ép này dần giảm bớt.

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Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) tháng 7/2026 nhận định rằng những gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu sẽ chỉ được khắc phục dần dần, mặc dù một thỏa thuận khung đã được ký kết vào tháng 6. Khi tác động của xung đột lan rộng từ lĩnh vực năng lượng sang phân bón, các hàng hóa khác và cả chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài. Lạm phát của khu vực hiện được dự báo ở mức 4,3% trong năm nay so với 3,0% trong năm 2025, tăng 0,7 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4. Dự báo lạm phát cho năm 2027 vẫn được giữ nguyên ở mức 3,4%.

Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Albert Park, cho biết: "Việc thực thi bền vững thỏa thuận khung sẽ góp phần đưa thị trường năng lượng toàn cầu trở lại trạng thái bình thường, song tốc độ điều chỉnh là rất khó dự báo và tiềm ẩn nhiều rủi ro theo chiều hướng bất lợi. Tăng trưởng kinh tế của châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển vẫn duy trì khả năng chống chịu, nhưng những trở lực kéo dài do xung đột gây ra đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải cân bằng thận trọng giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và kiềm chế lạm phát".

ABD cũng đưa ra cảnh báo rằng nguy cơ xung đột leo thang trở lại và tình trạng bất ổn địa chính trị kéo dài vẫn là những rủi ro lớn đối với triển vọng của khu vực. Những yếu tố này có thể tiếp tục làm thắt chặt thị trường năng lượng, gia tăng chi phí bù rủi ro và làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát cũng như các sức ép từ bên ngoài. Điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn cũng tạo ra thêm rủi ro, khi lợi suất trái phiếu chính phủ và chi phí vay vốn tăng lên, trong khi thâm hụt tài khóa được dự báo sẽ nới rộng ở một số nền kinh tế. Bên cạnh đó, thuế quan cao hơn và chính sách thương mại bất định hơn cũng có thể làm suy giảm hoạt động kinh tế, trong khi giá phân bón tăng tiếp tục đe dọa sản lượng nông nghiệp và an ninh lương thực.

Đồ họa: AI

ADB đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2026 đối với hầu hết các tiểu vùng, ngoại trừ Đông Á đang phát triển. Dự báo tăng trưởng của Trung Quốc được giữ nguyên ở mức 4,6% trong năm 2026 và 4,5% trong năm 2027, nhờ duy trì xuất khẩu và đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ. Dự báo tăng trưởng của Ấn Độ được điều chỉnh giảm xuống còn 6,6% trong năm nay do chi phí năng lượng gia tăng làm suy yếu nhu cầu trong nước, trong khi dự báo cho năm tới vẫn được giữ ở mức 7,3%. Dự báo tăng trưởng của Đông Nam Á và Thái Bình Dương cũng được điều chỉnh giảm, phản ánh nhu cầu trong nước và hoạt động du lịch suy yếu, lạm phát gia tăng và chi phí nhập khẩu cao hơn.