An Giang xuất khẩu 18 tấn xoài keo đầu tiên sang Hàn Quốc

VOV.VN - Sáng nay 27/3, tại xã Long Bình, UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô xoài Keo sang Hàn Quốc, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai hỗ trợ nông dân trong sản xuất, liên kết và tiêu thụ xoài keo.