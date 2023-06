Áp lực đơn hàng tiếp tục đè nặng doanh nghiệp dệt may

Đại diện Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, nhờ linh hoạt ứng phó với những diễn biến bất định của thị trường, quý II, dự kiến doanh thu đạt 4.340 tỷ đồng, đạt gần 25% kế hoạch năm. Tuy có mức suy giảm doanh thu, lợi nhuận so với các năm trước nhưng đây là mức giảm khả quan hơn so với các doanh nghiệp dệt may niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Theo ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, khó khăn thể hiện ở 2 lĩnh vực chính gồm ngành sợi và ngành may.

Từ nay đến cuối năm, dự báo còn nhiều khó khăn với mức tăng trưởng doanh số chậm, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã đề ra nhiều giải pháp trên cơ sở tiên lượng những diễn biến của thị trường.

Ông Hiếu chia sẻ: "Hiện nay, đối với ngành may hết sức linh hoạt trong sản xuất, phải chấp nhận làm đơn hàng nhỏ, số lượng ít nhưng đòi hỏi thời hạn giao hàng nhanh hơn, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tốt hơn, chất lượng cao hơn. Ngành sợi thì cũng phải chấp nhận tìm thêm các thị trường mới ngoài Trung Quốc, các thị trường nội địa, các doanh nghiệp FDI.

Doanh nghiệp cũng phải linh hoạt về sản phẩm, đặc biệt khi các yêu cầu của thế giới, của các nhà sản xuất như yếu tố xanh, sử dụng xơ và sợi tái chế để làm sao đảm bảo duy trì được sản xuất, đảm bảo được nguồn lực lao động và làm sao vẫn đảm bảo được dòng tiền để hoạt động".

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong hệ thống Tập đoàn Dệt may Việt Nam vẫn duy trì việc làm cho gần 62.000 lao động, đảm bảo thu nhập bình quân ở mức 9,3 triệu đồng/người/tháng. Tập đoàn ưu tiên giữ vững lực lượng lao động trên cơ sở cân đối giữa việc làm và thu nhập, bảo toàn lực lượng lao động để sẵn sàng "đón" cơ hội khi thị trường phục hồi.

Theo đó, tập trung vào các giải pháp chính như hỗ trợ, đưa ra định hướng để các đơn vị có thể chủ động lên kế hoạch sản xuất, theo dõi chặt chẽ tình hình tài chính tại các đơn vị, ổn định dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh khoản cho doanh nghiệp./.