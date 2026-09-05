APEC thúc đẩy ứng dụng AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 4/9, Hội nghị Bộ trưởng APEC về Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) lần thứ 32 đã diễn ra tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo dẫn dắt - Hợp tác cùng thắng”, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận ba nội dung chính, gồm đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ, trao quyền bằng công nghệ số và phát triển bao trùm.

Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 32 (Ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam)

Hội nghị đã thông qua và công bố “Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng APEC về SME lần thứ 32”, nhấn mạnh ủng hộ thúc đẩy phổ biến các sản phẩm, giải pháp số phù hợp với đặc điểm của SME; đồng thời tăng cường xây dựng niềm tin trong giao dịch số.

Tuyên bố cũng đề cao việc giảm bớt rào cản đối với SME trong tiếp cận công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Các bên nhất trí cần nâng cao kiến thức, năng lực và kỹ năng số cho người dân, qua đó tạo điều kiện để nhiều SME hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ, khai thác công cụ số để kết nối tốt hơn với thị trường toàn cầu.

Bên cạnh chuyển đổi số, hội nghị khuyến khích tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp lớn với các SME. Trong đó, các bên nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm và các cơ sở ươm tạo trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Các nền kinh tế APEC cũng thúc đẩy việc kết nối hiệu quả hơn giữa chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ sở nghiên cứu, nhằm mở rộng cơ hội để SME tiếp cận công nghệ, vốn, nhân lực và nguồn lực thị trường.

Đề xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn bằng tài sản số VOV.VN - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về hồ sơ dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). Đáng chú ý, Bộ đề xuất bổ sung cơ chế khuyến khích tổ chức tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn trên cơ sở đa dạng hình thức bảo đảm tiền vay.

Tại hội nghị, Trung Quốc cũng công bố “Sáng kiến của Chủ tịch về phát triển đổi mới sáng tạo và khả năng chống chịu của SME”, còn gọi là “Sáng kiến Quảng Châu”, nhằm chia sẻ các kinh nghiệm và thành quả đổi mới sáng tạo của nước này.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã đề xuất thành lập Trung tâm Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương về ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát triển SME tại thành phố Quảng Châu và xây dựng Khu Hợp tác SME châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Thâm Quyến. Các sáng kiến này được kỳ vọng trở thành nền tảng để các bên trao đổi về năng lực công nghệ AI, các mô hình ứng dụng và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời hỗ trợ SME trong khu vực tiếp cận thuận lợi hơn với các công cụ, dịch vụ trí tuệ nhân tạo.

Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Lý Lạc Thành nhấn mạnh, hội nghị đã cân nhắc đầy đủ sự khác biệt về trình độ phát triển và điều kiện thực tế của các nền kinh tế, tạo nền tảng chung để các bên triển khai hợp tác linh hoạt, thiết thực và cùng có lợi.

Việc đưa AI và công nghệ số trở thành một trọng tâm của Hội nghị Bộ trưởng APEC về SME lần thứ 32 cho thấy các nền kinh tế trong khu vực đang coi chuyển đổi số không chỉ là động lực tăng trưởng, mà còn là công cụ thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bao trùm.