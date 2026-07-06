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Australia có tỷ lệ lạm phát cao thứ hai trong số các nền kinh tế phát triển

Thứ Hai, 15:40, 06/07/2026
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VOV.VN - Trong số các nền kinh tế phát triển, nền kinh tế Australia đang được cho là tỷ lệ lạm phát cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Iceland. Nguyên nhân được cho là do nước này hạ lãi suất quá nhanh và chi tiêu của chính phủ cũng tăng mạnh.

Số liệu của nền tảng dữ liệu kinh tế trực tuyến Trading Economics dựa trên chỉ số lạm phát trung bình điều chỉnh (trimmed mean inflation) cho thấy, với chỉ số lạm phát là 3.6% trong tháng 5 vừa qua, Australia là quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao thứ hai trên thế giới trong số các nền kinh tế phát triển, chỉ sau Iceland.

Theo ông Brendan Rynne, chuyên gia kinh tế trưởng của công ty tư vấn KPMG, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Ngân hàng Dự trữ Australia đã nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm với 3 lần hạ lãi suất vào đầu năm ngoái khi cho rằng tỷ lệ lạm phát sẽ nhanh chóng trở về mức mục tiêu.  

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Ông Rynne cũng cho rằng nguyên nhân thứ hai khiến cho tỷ lệ lạm phát tại Australia vẫn ở mức cao là chính là tỷ lệ việc làm tăng cao ở các lĩnh vực có liên quan đến ngân sách của chính phủ gồm y tế, giáo dục và dịch vụ công khiến cho nguồn chi cho tiền lương trong toàn bộ nền kinh tế tăng.

Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông cũng buộc chính phủ Australia phải chi thêm tiền để trợ giá xăng dầu và mua xăng dầu cùng một số hàng hóa khác với giá cao hơn cũng làm cho chi tiêu của chính phủ tăng.

Thực tế này đã khiến cho chi tiêu của chính phủ chiếm 26.8% GDP, mức chi tiêu cao nhất kể từ năm 1986-1987 nếu không tính đến giai đoạn đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh này, ông Brendan Rynne không loại trừ khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ tăng lãi suất vào tháng 8/2026 để kiểm soát lạm phát.

Việt Nga/VOV-Australia
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