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Australia tiếp tục tăng phí thị thực

Thứ Tư, 09:44, 01/07/2026
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VOV.VN - Phí thị thực nhập cảnh vào Australia vốn đã thuộc loại cao nhất thế giới song từ hôm nay (1/7), nước này tiếp tục tăng lệ phí thêm khoảng 25%.

 

Hôm nay (1/7) là ngày đầu tiên Australia áp dụng mức phí thị thực mới. Theo đó, phí thị thực sinh viên sẽ tăng từ 2.000 AUD lên đến 2.500 AUD. Phí thị thực 485 dành cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp tăng từ 4.600 AUD lên đến 5.750 AUD. Thị thực dành cho diện bạn đời/kết hôn tăng từ hơn 9.000 AUD lên đến 11.710 AUD.

Phí thị thực 189 dành cho lao động có tay nghề tăng từ hơn 4.900 AUD lên đến 6.135 AUD. Phí thị thực 190/491/186 tăng lên 6.140 AUD. Thị thực 482 dành cho lao động được chủ bảo lãnh tăng từ hơn 3.200 AUD lên đến 4.015 AUD. Lần tăng phí thị thực này chủ yếu tập trung vào các loại thị thực cho phép người nước ngoài ở lại Australia trong thời gian dài để học tập và làm việc.

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Ảnh minh họa: Reuters

Việc tăng mức phí thị thực lần này dự kiến giúp Australia thu thêm 300 triệu AUD cho ngân sách. Trước đó, trong kế hoạch ngân sách công bố vào tháng 5/2026, Australia dự kiến thu về 1,2 tỷ AUD từ phí thị thực trong vòng 5 năm tới.

Australia tăng phí thị thực trong bối cảnh chính phủ nước này đang phải đối mặt với sức ép lớn trong chính sách nhập cư vì phe đối lập cho rằng người nhập cư đang tạo thêm áp lực cho nước này trong vấn đề nhà ở, việc làm, tỷ lệ tội phạm. Trong bối cảnh này, chính phủ Australia cho biết sẽ tiếp tục giảm mạnh số lượng người nhập cư đến nước này xuống còn 225.000 người trong năm tài chính này, tức là giảm 25% so với năm trước đó.

Tuy vậy, Australia vẫn rất cần người lao động nước ngoài, vì thế, Thủ tướng Australia Anthony Albanese từng khẳng định việc kiểm soát số lượng người nhập cư đến nước này là vấn đề được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các doanh nghiệp có đủ lực lượng lao động cần thiết.

Trước đó, Bộ trưởng Nhập cư Australia Tony Burke cũng cho hay, nước này đang giảm số lượng người nhập cư trong lúc tính đến số lượng người nhập cư cần thiết để cung cấp lao động có tay nghề mà nước này cần, trong đó, Australia tập trung ưu tiên những người có kỹ năng chăm sóc người bệnh, người già và các kỹ năng xây dựng nhà ở.

Việt Nga/VOV-Australia
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