Làm giả tài liệu, Bắc Ninh khởi tố giám đốc và bác sĩ phòng khám đa khoa

Thứ Bảy, 09:35, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, về tội danh “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” trong lĩnh vực y tế, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, các đối tượng trên gồm giám đốc, bác sỹ, nhân viên của Phòng khám đa khoa A.B, gồm: N.H.T (sinh năm 1982, nơi ở hiện tại: phường Việt Yên); L.Đ.H (sinh năm 1974, nơi ở hiện tại: phường Bắc Giang); N.Đ.T (sinh năm 1992, nơi ở hiện tại: phường Nếnh); T.T.N (sinh năm 1999, nơi ở hiện tại: phường Tự Lạn); H.L.A (sinh năm 1999, nơi ở hiện tại: phường Đa Mai), đều thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phòng khám đa khoa A.B, địa chỉ phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh thực hiện hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức."

Phòng khám đa khoa A.B

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành đấu tranh với hành vi làm giả tài liệu của Phòng khám đa khoa A.B, tạm giữ 5 đối tượng.

Qua công tác đấu tranh và các chứng cứ thu thập được, ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh đã khởi tố vụ án "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" xảy ra tại Phòng khám đa khoa H.N ở phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng trên.

Vụ việc không chỉ xâm phạm quyền lợi chính đáng của người bệnh mà hành vi làm giả hồ sơ còn gây khó khăn cho công tác chuyên môn, quản lý nhà nước và hoạt động tố tụng, đồng thời làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ y tế.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người bị khởi tố ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định, lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án làm giả tài liệu
Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn bán chui 16 thửa đất ở Bắc Ninh

VOV.VN - Dù không có thẩm quyền theo quy định, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn tại Bắc Ninh đã bàn bạc, thống nhất chủ trương và tổ chức bán trái phép tổng cộng 16 thửa đất với diện tích 3.730 m², thu về hơn 1,2 tỷ đồng.

Bắt tạm giam chủ cơ sở ở Bắc Ninh, sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả

VOV.VN - Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

